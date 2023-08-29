Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi için sahada! Galatasaray-Molde maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi için sahada! Galatasaray-Molde maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi için sahada! Galatasaray-Molde maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 29.08.2023 20:58

Son dakika: Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç'in Molde ekibini konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

GALATASARAY 3 ÖN ELEME OYNADI

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

ASLAN AVANTAJLI

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da cezası sona eren Torreira maç kadrosunda yer alabilecek. Zaha ve Ziyech ise UEFA listesinde olmadıkları için bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Molde; Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi için sahada! Galatasaray-Molde maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi için sahada! Galatasaray-Molde maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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