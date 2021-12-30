Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, kaptanı Atiba'nın kaydettiği golle İzmir ekibi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Kara Kartal, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran Türkiye Kupası'nda daha diri bir görüntü ortaya koydu.
İzmir ekibi Altay, Beşiktaş kalesine şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. Altay'ın ligdeki kötü gidişatı Türkiye Kupası'nda da sürdü.
Son 16'ya kalan takımlar:
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