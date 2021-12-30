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Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

30.12.2021 22:57
Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Son dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Son Dakika: Sürprize izin yok! Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

KAPTAN ATTI

Beşiktaş, kaptanı Atiba'nın kaydettiği golle İzmir ekibi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Kara Kartal, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran Türkiye Kupası'nda daha diri bir görüntü ortaya koydu.

ŞUT YOK

İzmir ekibi Altay, Beşiktaş kalesine şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. Altay'ın ligdeki kötü gidişatı Türkiye Kupası'nda da sürdü.

Son 16'ya kalan takımlar:

  • Kasımpaşa
  • Hatayspor
  • Antalyaspor
  • Trabzonspor
  • Denizlispor
  • Alanyaspor
  • Göztepe
  • Fenerbahçe
  • Bandırmaspor
  • Konyaspor
  • Kayserispor
  • Sivasspor
  • Beşiktaş
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Türkiye Kupası, Vodafone Park, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Son Dakika
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