Son Dakika: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk iddiasını derbiye taşımak isteyen sarı-lacivertliler, mücadeleyi kazanarak Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE ÇIKIŞTA

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

KAZANMAK YETMİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe'ye mücadeleyi kazanması yetmiyor. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yenmesi durumunda bile Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışını 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak derbiye taşıyabilecek.

FENERBAHÇE SON MAÇA BIRAKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5 olan sarı lacivertliler, ezeli rakibinin bu hafta yenilgisini beklerken hafta sonu oynanacak derbiye şampiyonluk umutlarını sürdürerek çıkmayı hedefliyor.

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres; Arao; Arda Güler, Zajc, İrfan Can Kahveci; Batshuayi, Valencia

Antalyaspor: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Veysel, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright