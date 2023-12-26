 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF Açıkladı: Süper Lig'in Ertelenen Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Açıkladı: Süper Lig'in Ertelenen Maçlarının Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını açıkladı. Programa göre, 16'nci hafta maçları 9-11 Ocak tarihleri arasında oynanacak. 19'uncu hafta maçları 5-7 Ocak tarihleri arasında, 20'nci hafta maçları ise 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TFF Açıkladı: Süper Lig\'in Ertelenen Maçlarının Programı Belli Oldu
26.12.2023 - 15:19,
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

16'NCI HAFTA

9 OCAK SALI

17.00 Pendikspor- Antalyaspor (Pendik)

17.00 Alanyaspor- MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Rizespor- Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 OCAK ÇARŞAMBA

17.00 Hatayspor- Gaziantep FK (Mersin)

17.00 Fatih Karagümrük- Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor- İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe- Konyaspor (Ülker)

11 OCAK PERŞEMBE

17.00 Sivasspor- Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor- Samsunspor (Papara Park)

19'UNCU HAFTA

5 OCAK CUMA

17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 OCAK CUMARTESİ

13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

7 OCAK PAZAR

13.30 Kayserispor- Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)

20'NCİ HAFTA

13 OCAK CUMARTESİ

13.30 Hatayspor-Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 OCAK PAZAR

13.30 İstanbulspor-Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 OCAK PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Açıkladı: Süper Lig'in Ertelenen Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:49
Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:49 Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Açıkladı: Süper Lig'in Ertelenen Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement