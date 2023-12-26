Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
16'NCI HAFTA
9 OCAK SALI
17.00 Pendikspor- Antalyaspor (Pendik)
17.00 Alanyaspor- MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Rizespor- Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 OCAK ÇARŞAMBA
17.00 Hatayspor- Gaziantep FK (Mersin)
17.00 Fatih Karagümrük- Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Adana Demirspor- İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe- Konyaspor (Ülker)
11 OCAK PERŞEMBE
17.00 Sivasspor- Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor- Samsunspor (Papara Park)
19'UNCU HAFTA
5 OCAK CUMA
17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
6 OCAK CUMARTESİ
13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
7 OCAK PAZAR
13.30 Kayserispor- Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)
20'NCİ HAFTA
13 OCAK CUMARTESİ
13.30 Hatayspor-Pendikspor (Mersin)
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)
14 OCAK PAZAR
13.30 İstanbulspor-Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
15 OCAK PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)
Son Dakika › Spor › TFF Açıkladı: Süper Lig'in Ertelenen Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika