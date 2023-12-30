10 soruda Suudi Arabistan\'da yaşanan Süper Kupa krizi

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da oynanması gereken Turkcell Süper Kupa maçı iptal edildi. Organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistanlı yetkililer, TFF ile kulüplerin bu maç için özel hazırladığı Atatürk ve Cumhuriyet konseptli pankart, tişört, video ve 100. Yıl Marşı'na "Siyasi" diyerek karşı çıktı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudiler ve iki kulübün başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç ile görüşüp krizi çözmeye çalıştı. Suudiler kararlarında ısrar edince Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri maça çıkmama kararı aldı ve organizasyon iptal edildi. İki kulübün futbolcuları ve yöneticileri sabahın erken saatlerinde yurda döndü.

Peki süreçte neler yaşandı?

İşte madde madde Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi...

KARAR NE ZAMAN DUYURULDU?

TFF, ekim ayında yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu. Ardından tarihte güncelleme yapılarak 29 Aralık'a çekildi. Bazı taraftar, kulüp ve yöneticilerin bu karara karşı çıkması üzerine TFF yaptığı açıklamada, "Kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir." ifadelerine yer verdi.

NEDEN SUUDİ ARABİSTAN TERCİH EDİLDİ?

Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması kararı ve müsabakanın gerçekleştirileceği tarih spor kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın son yıllardaki futbol yatırımlarına vurgu yaparak "Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında Dünya Kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanındayız. Biz de Süper Kupa'nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurt dışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını, tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TFF olarak Süper Kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili, bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor." şeklinde konuştu.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ STADYUMDA OYNANACAKTI?

Maçın Riyad'da bulunan Ronaldo'nun takımının da maçlarını oynadığı Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık 20.45'te oynanması planlanıyordu. Galatasaray, Fenerbahçe ve mücadelede görevli hakemler bu tarih için Suudi Arabistan'a giderek kampa girdi. İki takımın taraftarı da takımlarını desteklemek için Riyad'a gitti. Türkiye'den Norm Ender başta olmak üzere birçok ünlü isim de mücadeleye davet edildi. Norm Ender, İstiklal Marşı ve yeni marşı Parla'yı söylemek için görevlendirildi.

KRİZ NE ZAMAN VE NASIL BAŞLADI?

Karşılaşmadan saatler önce Süper Kupa maçı krize dönüştü. Maça saatler kala Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü. TFF'den yapılan ilk açıklamada maçın oynanacağı vurgulanarak, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

TAKIMLAR NEDEN SAHAYA ÇIKMADI?

Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. Kriz sürerken TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası önce kulüplerin maça çıkacağı açıklandı. Ancak Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

İKİ KULÜP NE TALEP ETTİ?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talebinin Atatük tişörtüyle ısınmaya çıkmak. Atatürk pankartıyla ise seremoniye çıkmak olduğunu belirtildi. İki takımın Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı 'Yurtta sulh cihanda sulh'yazılı pankartla çıkmak istedikleri öne sürüldü.

İPTAL SONRASI KULÜPLER VE TFF NE DEDİ?

Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama yaptı. Yapılan ortak açıklamada Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamuoyuna duyurulur Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

SÜPER KUPA KRİZİ DIŞ BASINDA NASIL YER BULDU?

Karar dünyada ve Türkiye'de geniş yankı buldu. Birçok Türk kulübü resmi hesaplarından Galatasaray ve Fenerbahçe'yi destekleyen paylaşımda bulundu. Uluslararası spor basını ise karşılaşmasının ertelenmesini ana sayfalarından duyurdu. Gazeteler, krizin Atatürk tişörtü giyilmesi ve takımların sahaya çıkarken taşımak istedikleri pankartlar nedeniyle başladığını yazdı.

TAKIMLAR NE ZAMAN GERİ DÖNDÜ?

Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönmek üzere yola çıkan iki takım kafilesini, havalimanlarında çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Sarı-kırmızılıları taşıyan uçak sabah 5.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken, Fenerbahçe'yi getiren uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaklaşık yarım saat sonra indi.

SUUDİ CEPHESİ NE DEDİ?

Yaşananların ardından Suudi cephesinden açıklama geldi. Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season'dan yapılan açıklama şöyle denildi: "Maçın kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ile stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."