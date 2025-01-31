Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz son haftada tur için deplasmana gitti. Galatasaray Ajax'a 2-1 kaybetmesine rağmen, Fenerbahçe de Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Diğer bir takımımız Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Öte yandan üst tura yükselen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

31.01.2025 00:55  Güncelleme: 01:22
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 8. ve son hafta karşılaşmalarını deplasmanda oynadı.

GALATASARAY İLK 8'İ KAÇIRDI

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında ilk 8 iddiasıyla Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak son 16 turu direkt kalma şansını yitirdi. Cimbom, bu karşılaşma öncesinde play-off turuna kalmayı garantilemişti.

Karşılaşmanın Ajax'ın gollerini 23.dakikada bir dönem ülkemizde RAMS Başakşehir forması da giyen Bertrand Traore ve 58. dakikada Kian-Fitz-Jim kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+4. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Öte yandan Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen ve Lucas Torreira, cezalı duruma düştü ve üst turdaki ilk maçta forma giyemeyecek.

Bu sonuçla lig etabını 13 puanda tamamlayan temsilcimiz, 14. sıradan da play-off etabına kaldı.

Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

FENERBAÇE 1 PUANLA SON BİLETİ KAPTI

Temsilcimiz Fenerbahçe ise son haftada play-off biletini alabilmek için Damirka'nın Midtjylland takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak play-off turuna kaldı.

Kanarya'ya gollerini 39. dakikada Youssef En-Nesyri ve 47. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 25. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakika Valdemar Andreasen attı.

Bu sonuçla 1 puanı hanesine yazdıran temsilcimiz, lig etabını 10 puanla 24. sırada tamamladı ve son play-off biletini almaya hak kazandı.

Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş da Galatasaray gibi 6. haftada Hollanda deplasmanına gitti. Twente'ye konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren tek golü 76. dakikada Daan Rots kaydetti.

Kara Kartal, lig etabını 9 puanla 28. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Bu sonuçlar ve puan durumunun ardından play-off turuna kalan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Sarı-kırmızılar, Union SG veya Midtjylland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ise Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile eşleşecek.

Öte yandan iki temsilcimizin de play-off turunu geçmesi durumunda son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde;

  • Galatasaray: Tottenham, Manchester United
  • Fenerbahçe: Olympiakos, Rangers

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 31 Ocak Cuma günü (bugün) TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek. Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa\'ya veda etti

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Son Dakika Spor Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Elif2016:
    Avrupa’da fos bir adını bile bilmedigimiz takımla berabere kalır biri berbat oynar türkiyede aslan kesilirler yazık o verilien paralara 67 2 Yanıtla
  • 541154:
    kendi ligimizde oynarız neyinize avrupa morınholu fb 24. osımenli gs 14. halen yapı organıze işler diye atıp tutun 61 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    oeküçükler yine faydasız rezil etti ülkemizi. Tebrikler FB ve GS, playoffta başarılar. 50 0 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Fenerbahçe grubu 1. sırada bitirdi ama KART görme sayısında! Türkiye liginde ise en az kart gören takımlardan! Çok uzun zamandır kırmızı hiç verilmiyor! Türk hakemlerinin ittirmesine alışık FB, avrupada gerçekler ortaya çıkıyor. Tüm olumsuz istatistiklerde FB başta, tüm olumlu istatistiklerde şut sayısı gol sayısı gol beklentisi avrupa lideri GS. 45 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Türkiyede futbol yasaklansın arkadaş! Kesinlikle millet olarak dolandırılıyoruz. Bu ne amq. Dünyanın parasını harcayıp, dönüp dolaşıp kendi ligimize geliyoruz. 29 2 Yanıtla
  • agrasif laz:
    TEBRİKLER AVRUOADA TUM TAKİMLARİMİZİ DESTEKLERİ FENERLİ OLSAMDA TUM TAKİMLARİMİZİ TEBRİK EDERİM O TURK ARMASİ TASİYAN TUM TAKİMLARİMİZA BASARİLAR 29 1 Yanıtla
  • 541154:
    avrupa da rezıl olduk devam birbirnizle uğraşmaya 24 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş tam anlamıyla hayal kırıklığı şaşırmadık yani GS gelince Okan burukun Hataları Damga vurdu... 23 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fenerbahçe Zor yırttı Beşiktaş ise berbat geçen hafta 4 tane Attı Bilbao ya Ne oldu Beşiktaş Fossss 23 4 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Burda cikan mac sonlari o hakem soyle boyle insanlari birbirine kirdirin avrupaya gelince elek ediyolar her sene bizi gurur duyun. Takimlarda takim.olsa karsidakiler Utanmazlar.!!! 18 3 Yanıtla
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