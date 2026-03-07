Türk Kadın Sporcularının Başarıları

Türk kadınları, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla adlarından söz ettiriyor.

Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya birçok branşta kadın sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin gururunu yaşıyor.

Kadın sporcular, Berlin 1936 Olimpiyatları'na katılarak bir ilki başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.

Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa ikinciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak tarihe geçti.

Henüz 19 yaşındayken Barcelona 1992 Olimpiyatları'na katılan Hülya Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği üçüncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başardı.

Olimpiyat şampiyonları

Olimpiyatlarda şu ana kadar 2 Türk kadın sporcu altın madalyaya ulaştı.

Kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını Atina 2004 Olimpiyatları'nda halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Nurcan Taylan, Atina 2004'te Halil Mutlu ve Taner Sağır ile halterde altın madalya kazanan Türk sporcular arasında yer aldı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Türkiye, böylece boksta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli ile kazandı.

Öte yandan milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu.

Kadın voleybolculardan Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak tarih yazdı. Ay-yıldızlılar, finalde Çin'i 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Milli takım, aynı zamanda dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'a yenilen milliler, 2023'te rakibinden rövanşı aldı.

Finalde Sırbistan'ı bu kez 3-2 mağlup eden milliler, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak organizasyon tarihindeki en iyi sonucunu elde etti.

E Grubu'nu 3'te 3 yaparak namağlup lider bitiren ay-yıldızlılar, son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Japonya'yı geçerek finale yükseldi.

Organizasyon tarihinde ilk kez madalya maçına çıkan A Milli Takım, karar setine giden final maçında İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırsa da tarihinde ilk kez gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

"İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit"

Dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, sporculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla Türk güreş tarihine geçti.

Başarılarıyla kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.

Türk güreşinde "erkek hegemonyasının" sona ermesine öncülük ederek yeni sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve 7 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

"İlklerin kadını" Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir ilke daha imza attı."

Tokyo Olimpiyatları'nda sıkletinde üçüncü olarak kadın güreşinde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Yasemin, 2022 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya aldığı müsabakanın ardından aktif sporculuk hayatını noktalayan Yasemin Adar Yiğit, daha sonra Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Üst üste iki olimpiyattan madalyayla döndüler

Nur Tatar ve Buse Naz Çakıroğlu, iki ayrı olimpiyatta madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nur Tatar, tekvando branşında Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya aldı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise Tokyo 2020 ve Paris 2024'ten gümüş madalyayla döndü.

Aktif tekvando kariyerini sonlandıran İrem Yaman ise iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olmayı başardı.

Kadın tekvandocular dünyanın zirvesinde

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazanan Türkiye, organizasyon tarihindeki en iyi sonucuna imza attı.

Madalya sıralamasında Güney Kore'nin önünde zirvede yer alan Türkiye, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın altın madalyaya uzandı. Merve ve Nafia, kariyerlerinde ikinci kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Atıcılıkta Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyası

Türkiye, olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını Paris 2024 Olimpiyatları'nda elde etti.

Oyunlarda Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alarak Türk spor tarihine geçti.

Şevval İlayda, Hırvatistan'da geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya alarak tüm kategorilerde madalya kürsüsüne çıktı. Milli atıcı böylece Avrupa Şampiyonası'nda bir organizasyonda 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını elde etti.

Para yüzücü Defne Kurt, Dünya Şampiyonası'na damga vurdu

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'daki 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Paralimpik yüzücü, 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ile 100 metre sırtüstü kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyona ve Avrupa rekorları da kıran Defne, 7 günde kazandığı 5 altın madalyayla Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta da adından söz ettirdi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında elemelerden gelerek adını ana tabloya yazdıran Zeynep, ilk turda 11 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1, ikinci turda da Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek adını 3. tura yazdırdı.

Zeynep, son 16'ya kalma mücadelesinde Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilse de organizasyondaki performansıyla alkış aldı.

Bir sezonda 4 büyük turnuvada ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, geçen yıl Wimbledon Tenis Turnuvası'nda da 3. turda mücadele etti.

Zeynep Sönmez, Wimbledon'daki performansıyla açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Engel tanımadılar

Gizem Girişmen, Pekin 2008 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında aldığı altın madalyayla Türk spor tarihine geçti. Girişmen, bu başarısıyla paralimpik oyunlar tarihinde altın madalya alan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Girişmen'den sonra Türkiye bu branşta paralimpik oyunları şampiyonluğuna 16 yıl sonra Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Öznur Cüre Girdi ile ulaştı. Milli okçu, 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda yarıştığı üç kategoride de madalya (1 altın, 2 gümüş) kazanma başarısı gösterdi.

Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler ve kadınlarda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Finalde Kadın Golbol Milli Takımı İsrail'i, Erkek Golbol Milli Takımı da Ukrayna'yı yenerek şampiyonluk kupasını kazandı.

Türkiye böylece IBSA Avrupa Şampiyonası'ndan 10 yıl sonra çifte zaferle ayrıldı.

Kadın Golbol Milli Takımı ayrıca Rio 2016, Tokyo 2020 ve Paris 2024 olmak üzere üst üste 3 kez paralimpik şampiyonu olarak tarihi başarıya imza attı.

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi, dünya rekoru kırarak altın madalya aldı.

Hindistan'da geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde yarışan özel sporcu Aysel Önder, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak madalya kürsüsünün zirvesine çıktı. Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk de dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandıkları madalyalarla adlarından söz ettirdi.