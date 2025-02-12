Spor

Türkiye'de ara transfer dönemi bitti, son günler hareketli geçti

Oytun KIZILIRMAK, – TÜRKİYE'de 13 Ocak'ta başlayan transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erdi. Özellikle son günlerin hareketli geçtiği transfer döneminde Süper Ligin 14 ekibi transfer yaparken Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Konyaspor en fazla alım yapan kulüpler oldu. Transfer tahtası kapalı olan Adana Demirspor, Kayserispor, Antalyaspor, Hatayspor ve Samsunspor takviye yapamadı. Fenerbahçe en pahalı transferi yaparken Çaykur Rizespor milli futbolculara yöneldi.

GALATASARAY'DA 7 FUTBOLCU GELDİ 5 FUTBOLCU GİTTİ

Galatasaray, kış transfer döneminde en çok transfer yapan kulüplerden oldu. 7 futbolcu transfer eden Sarı-Kırmızılar yıldız isimleri kadrosuna dahil ederken 5 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

GELEN OYUNCULAR

Carlos Cuesta (8 milyon Euro)

Alvaro Morata (Kiralık, 6 milyon Euro)

Ahmed Kutucu (5.96 milyon Euro)

Eren Elmalı (3.5 milyon Euro)

Mario Lemina (2.5 milyon Euro)

Przemyslaw Frankowski (Kiralık, 1 milyon Euro)

Arda Ünyay (500 bin Euro)

GİDEN OYUNCULAR

Michy Batshuayi (3 milyon Euro)

Nicolo Zaniolo (Kiralık, 3.2 milyon Euro)

Wilfried Zaha (Kiralık, 2.7 milyon Euro)

Victor Nelsson (Kiralık, 500 bin Euro)

Hakim Ziyech (Bedelsiz)

FENERBAHÇE EN PAHALI TRANSFERİ YAPTI

Fenerbahçe, ara transfer döneminde 4 oyuncu kadrosuna katarken 3 oyuncuyla yollarını ayırdı. Ara transfer döneminin en pahalı transferini de yapan Fenerbahçe, Diego Carlos'a 10 milyon Euro bonservis ödedi.

MİMOVİC'E LİSANS ÇIKMADI

Kızılyıldız'dan gelen Ognjen Mimovic'le 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler, kadrodaki 15. yabancı oyuncu olan Mimovic'e yabancı kontenjanı sebebiyle lisans çıkarılamadı.

GELENLER

Anderson Talisca (Bedelsiz)

Diego Carlos (10 milyon Euro)

Ognjen Mimovic (6.7 milyon Euro)

Milan Skriniar (Kiralık)

GİDENLER

Lincoln

Samet Akaydin

Bartuğ Elmaz

BEŞİKTAŞ ARA TRANSFERDE GENÇLERE YÖNELDİ

Beşiktaş, kış transfer döneminde 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar transfere ek olarak 4 futbolcuyla kiralık olarak yollarını ayırdı

GELEN OYUNCULAR

Keny Arroyo (5 milyon Euro)

Elan Ricardo (2 milyon Euro)

GİDEN OYUNCULAR

Moatasem Al-Musrati (Kiralık)

Jean Onana (Kiralık)

Can Keleş (Kiralık)

Cher Ndour (Kiralıktan döndü)

RAMS BAŞAKŞEHİR, 5 FUTBOLCUYLA ANLAŞTI, 6 FUTBOLCUYLA YOLLARINI AYIRDI

RAMS Başakşehir, 5 futbolcuyu kadrosuna katarken, 3 futbolcuyu bonservisiyle 3 futbolcuyu da kiralık olarak takımdan gönderdi.

Gelenler: Christopher Operi, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Festy Ebosele, Umut Güneş

Gidenler: Shaocong Wu, Davidson, Dimitrios Pelkas, Emre Kaplan (Kiralık), Emre Karaal (Kiralık), Berkay Özcan (Kiralık)

SİVASSPOR 3 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Sivasspor, ara transfer döneminde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Gelenler: Tolga Ciğerci, Veljko Simic, Efkan Bekiroğlu (Kiralık)

Gidenler: Keita Balde, Mert Dursun (Kiralık), Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter (Kiralık)

ALANYASPOR'A SLOVEN GOLCÜ

Alanyaspor ara transferde 5 futbolcu transfer etti. Andraz Sporar'ın transferi dikkat çekti.

Gelenler: Tonny Vilhena (Kiralık), Andraz Sporar, Enes Keskin, Umut Mert Toy, Batuhan Yavuz

Gidenler: Serdar Dursun, Bera Çeken (Kiralık), Furkan Bayır, Rony Lopes, Emin Sarıgül, Juan Christian

ÇAYKUR RİZESPOR MİLLİ OYUNCULARI KADROSUNA KATTI

Çaykur Rizespor ara transferde milli oyuncular olan Samet Akaydin, Abdülkadir Ömür ve Berkay Özcan transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

7 yeni oyuncu katan yeşil-mavililer 9 oyuncuyla da yolları ayırdı. Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosuna; Başakşehir'den Berkay Özcan'ı, Bucaspor 1928'den Efe Doğan'ı, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katarken, 24 Erzincanspor'da Eren Emre Aydın, Edirnespor'da Hüseyincan Kırıkcı ve Kepezspor'da Remzi Kolcuoğlu, kiralık olarak gittikleri takımlarından geri döndü.

9 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Ara transfer döneminde Çaykur Rizespor, İbrahim Pehlivan, Benhur Keser, Anıl Yaşar, Eren Emre Aydın, Canberk Yurdakul, Remzi Kolcuoğlu, Hüseyin Kırıkcı, Efe Geçim, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.

GELENLER

Berkay Özcan (Başakşehir)

Efe Doğan (Bucaspor 1928)

Samet Akaydın (Fenerbahçe)

Abdulkadir Ömür (Hull City)

Eren Emre Aydın (24 Erzincanspor)

Hüseyincan Kırıkcı (Edirnespor)

Remzi Kolcuoğlu (Kepez spor)

GİDENLER

İbrahim Pehlivan (MKE Ankaragücü)

Benhur Keser (Esenler Erokspor)

Anıl Yaşar (Esenler Erokspor)

Eren Emre Aydın (1461 Trabzon)

Canberk Yurdakul (Esenler Eroksor)

Remzi Kolcuoğlu (Çayeli Spor)

Hüseyincan Kırıkcı (Artvin hopaspor)

Efe Geçim (Bornova 1877)

Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş)

TRABZONSPOR'DA TRANSFER RAPORU; 9 AYRILIK, 4 TRANSFER

Trabzonspor, 2024-25 ara transfer döneminde kadrosuna 4 futbolcu katarken, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı.

Trabzonspor, 2024-25 ara transfer döneminde oldukça hareketli süreç geçirdi. Kadrosuna 4 yeni oyuncu katan bordo-mavililer, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı. Trabzonspor, 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona eren ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve eksik bölgelere takviye yapmak için 4 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Bordo-mavililer ilk transferini Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan ile yaptı. Ukraynalı santrforu 6 milyon bonservis bedeliyle transfer eden Trabzonspor, 2'nci transferde de yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u da 6 milyon bonservis bedeliyle renklerine kattı. Karadeniz ekibi, Gaziantep FK'dan sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı 400 bin Euro bedelle, Tim Jabol Folcarelli'yi ise 1 milyon Euro bedelle transfer ederek ara transfer dönemini tamamlamış oldu.

9 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Bordo mavililer, ara transfer döneminde 9 oyuncuyla yollarını ayırarak sezon sonu yapmayı planladığı yeni yapılanmanın da ilk adımlarını atmış oldu. Trabzonspor ilk olarak, 3 Eylül 2024 tarihinde Arabistan'ın Er-Rayyan takımına kiralık olarak giden Trezeguet, 1,6 milyon Euro karşılığında yine aynı takımda kaldı.

Trabzonspor ile Galatasaray kulübü arasında sol bek oyuncusu Eren Elmalı için uzun zamandır süren görüşmeler transferin son gününde sonuçlandı. Buna göre tecrübeli oyuncu 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray Kulübü'ne transfer oldu. Trabzonspor'un genç oyuncularından Umut Güneş de 2,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer oldu.

GELENLER

Danylo Sikan-santrfor (Shakhtar Donetsk 6 milyon Euro)

Oleksandr Zubkov-sağ kanat (Shakhtar Donetsk 6 milyon Euro)

Mustafa Eskihellaç-sol bek (Gaziantep FK 403 bin Euro)

Tim Jabol Folcarelli-merkez orta saha (AC Ajaccio 1 milyon Euro)

GİDENLER

Mahmud Trezeguet (Er-Rayyan 1,6 milyon Euro)

Mislav Orsic (Pafos FC bedelsiz)

Eren Elmalı (Galatasaray'a bonservisiyle 3,5 milyon Euro)

Umut Güneş (Başakşehir'e bonservisiyle 2,3 milyon Euro)

Enis Bardi (Bodrum FK-bedelsiz)

Borna Barisic (Leganes-Kiralık)

Umut Bozok (Eyüpspor bedelsiz)

Serkan Asan (Iğdırspor-kiralık)

Poyraz Efe Yıldırım (Ümraniyespor kiralık)

GAZİANTEP FK'DA 4 YENİ TRANSFER

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ara transfer döneminde Mustafa Eskihellaç ile yollarını ayırırken, 4 yeni transfer gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Gaziantep FK'ya önemli katkılar sunan 27 yaşındaki sol bek Eskihellaç ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp ayrıca 4 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler, Young Boys forması giyen stoper Anel Husic, Hoffenheim forması giyen sol stoper İzzet Ali Erdal ve Westerlo'dan orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı transfer etti.

KAYSERİSPOR'DA DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİNDE 2 FUTBOLCU AYRILDI

Transfer yasağı bulunan ve bu nedenle ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor'da 2 futbolcu takımdan ayrıldı.

Son olarak 2023-2024 sezonunda transfer yapabilen Kayserispor'a daha sonra yasak geldi. İki dönem transfer yasağı bulunan sarı kırmızılı takım bu nedenle 2024-2025 sezonu öncesi kadrosuna kimseyi katamadı. Devre arası transfer döneminde de kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor'da altyapıdan yetişen Hayrullah Erkip ile Aylton Boa Morte takımdan ayrıldı. Hayrullah Erkip bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamazken, Aylton Boa Morte Süper Lig'de 18 maçta forma giyerken, 4 gol 2 asist ile oynadı.

BODRUM FK'YA ARA TRANSFERDE 4 TAKVİYE GELDİ

Süper Lig'de ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde 4 oyuncu transferi gerçekleştirirken, bir de teknik direktör değişikliğine gitti. Sıralamada 17 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlılar eski çalıştırıcı Volkan Demirel yönetiminde ilk olarak İsviçre'nin Zürih takımında top koşturan Kongolu kanat Jonathan Okita'yı renklerine bağladı. Okita ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK ardından Trabzonspor forması giyen Kuzey Makedonyalı orta saha Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil etti. Bardhi ile sezon sonuna kadar mukavele yapıldı. Ege ekibi alt liglerden ise iki genç ismi takıma kazandırdı. Beykoz Anadolu'da oynayan 19 yaşındaki santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı ile Beykoz İshaklı forması giyen 20 yaşındaki orta saha Bilal Güven Bodrum FK'lı oldu.

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayıp Volkan Demirel'le yola devam eden Bodrum FK geçen hafta ise Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'i dümene getirdi. Yıllarca Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını üstlenen Morais'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bodrum FK'da ara transfer döneminde ayrılıklar da yaşandı. Yeşil-beyazlılar ilk olarak tecrübeli futbolcusu Kenan Özer'le vedalaştı. Bodrum'un geçen sezon Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı yapan Kenan, yıllar sonra Kuzey Kıbrıs'a döndü. Orta saha Samet Yalçın Kocaelispor'a, Yusuf Sertkaya kiralık olarak Ümraniyespor'a, Murat Sipahioğlu da Batman Petrolspor'a imza attı. Bodrum FK, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı ise Moldova'nın Zimbru takımına kiralık olarak verdi.

KONYASPOR KADROSUNA 6 FUTBOLCU KATTI

Konyaspor ara transfer sezonunda 6 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekipten 5 futbolcunun 4'ü sezon sonuna kadar takımdan kiralık olarak ayrılırken, 1 futbolcunun ise sözleşmesi karşılıklı fesih edildi.

Konyaspor, ara transfer sezonunda Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık, Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3.5 yıllık, Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen stoper Mehmet Kaya ile 3.5 yıllık, Norveç ekibi Fredrikstad forması giyen Morten Bjørlo ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Serik Belediyespor forması terleten Abdurrahman Üresin 3.5 yıl ve Altınordu'da oynayan Ata Yanık ile de 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Ankaragücü forması giyen Bahadır Gündördü sözleşmesinin ardından Iğdır FK'ya, Yeni Malatyaspor forması giyen Mehmet Güneş de Ümraniyespor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

5 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRILDI

Yeşil-Beyazlı ekip, ön libero oynayan Niko Rak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edildi. Takımda yine ön libero olarak oynayan Ufuk Akyol Erokspor'a, Adem Eren Kabak Gençlerbirliği'ne, Ömer Sağlam da Ankara Demirspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

GÖZTEPE KADROSUNA 2 OYUNCU KATARKEN, 3 OYUNCUYU GÖNDERDİ

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalıp 23'üncü haftayı 35 puanla 5'inci sırada tamamlayan Göztepe ara transfer döneminde 2 takviye yaparken 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Göztepe ilk olarak forvete transfer gerçekleştirdi. Göz-Göz, ara transferde Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından golcü Emersonn Correia'yı kadrosuna dahil etti. Brezilyalı futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe, ikinci takviyesini defansa yaptı. Göztepe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2 takviyeyle transfer dönemini kapatan İzmir ekibi 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Göz-Göz, sezonun 2'nci haftasından bu yana süresiz kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ı Eyüpspor'a sattı.

Yalçın, Eyüpspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzalarken, yaz döneminde Chelsea'den kiralanan ancak çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Fidişi Sahilli golcü Datro Fofana'nın da sözleşmesi feshedildi. Göztepe altyapısından yetiştirdiği 20 yaşındaki golcüsü Furkan Malak'ı ise İngiltere'ye uğurladı. Furkan sezon sonuna kadar futbolda Göztepe gibi Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'ın U21 takımına kiralandı. Önümüzdeki haftayı bay olarak geçirecek olan Göztepe'de sakat futbolcuların durumu ise teknik heyetin elini kolunu bağladı. 3 golcüsü Juan, Romulo ve Emersonn'un tedavileri devam ederken, sadece Juan'ın hızla iyileştiği ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına yetişebileceği kaydedildi. Göztepe'de Beşiktaş maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet de sezonu kapattı.

EYÜPSPOR 5 OYUNCUYU TAKIMA DAHİL ETTİ

Eyüpspor, ara transferde 5 oyuncuyu takıma dahil ederken, 3 oyuncuyu bonservisiyle 5 oyuncuyu da kiralık olarak takımdan gönderdi.

Gelenler: Umut Bozok, Hamza Akman, Taras Stepanenko, Yalçın Kayan, Erdem Çalık

Gidenler: Ahmed Kutucu, Jonjo Shelvey, Gianni Bruno, Mete Demir (Kiralık), Ahmet Yazar (Kiralık), Can Bayırkan (Kiralık), Samu Saiz (Kiralık), Anastasios Chatzigiovanis (Kiralık)

TRANSFER YASAĞI OLAN 5 KULÜP KADROSUNDAN 15 OYUNCU GÖNDERDİ

Transfer yasağı bulunan Adana Demirspor, Antalyaspor, Hatayspor, Kayserispor ve Samsunspor ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapamadı. 5 kulüp toplamda 15 oyuncuyla yollarını ayırdı.

ANTALYASPOR SESSİZ KALDI

Transfer yasağı bulunan Antalyaspor, kadrosuna takviye yapamazken 3 oyuncuyu kiralık olarak gönderdi.

Gelenler: -

Gidenler: Harun Toprak (Kiralık), Efecan Gülerce (Kiralık), Kağan Arıcan (Kiralık)

ADANA DEMİRSPOR KAPTANINI GÖNDERDİ

Adana Demirspor, transfer yasağı sebebiyle transfer yapamazken kaptanı Semih Güler'i Gaziantep FK'ya, Yusuf Sarı'yı ise RAMS Başakşehir'e gönderdi.

Gelenler: -

Gidenler: Yusuf Sarı, Jovan Manev, Motez Nourani, Florent Shehu, Semih Güler

SAMSUNSPOR SESSİZ KALDI

Süper Lig'de çok iyi bir ilk yarı geçiren ve transfer yasağı bulunan Samsunspor 3 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Gelenler: -

Gidenler: Muammer Yıldırım, Gaetan Laura, Ercan Kara (Kiralık)

HATAYSPOR ERCE'Yİ GÖNDERDİ

Hatayspor ara transfer döneminde 3 oyuncuyla yollarını ayırdı. Erce Kardeşler bu oyuncular arasında en dikkat çeken isim olurken Amed Spor'a transfer oldu.

Gelenler: -

Gidenler: Oğuzhan Matur, Rigoberto Rivas, Erce Kardeşler