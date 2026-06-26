Wimbledon Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Wimbledon Heyecanı Başlıyor

Wimbledon Heyecanı Başlıyor
26.06.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'daki Wimbledon Tenis Turnuvası'nda kura çekimi bugün başlıyor. Zeynep Sönmez katılacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğini yaptığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda heyecan bugün çekilecek kuralarla başlıyor.

All England Club'da gerçekleştirilecek erkekler ve kadınlar turnuvalarının kura çekiminin TSİ 12.00'de başlaması planlanıyor.

Kura çekimi, Wimbledon'ın resmi internet sitesi ile Wimbledon'ın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Wimbledon 2026 ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü oynanacak tekler finaliyle sona erecek.

Dünya sıralamasının 54'üncü sırasında bulunan Zeynep Sönmez, turnuvaya ana tablodan katılacak.

Geçen sene turnuvanın üçüncü turuna yükselmeyi başaran Sönmez, bir Türk tenisçinin bir grand slam ana tablosundaki en büyük başarısını elde etmişti.

Sönmez üçüncü turda Rus raket Ekaterina Alexandrova'ya elenmişti.

Zeynep Sönmez, Wimbledon öncesinde İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Tenis Turnuvası'nda 25 Haziran'da oynanan çeyrek finalde Letonyalı Jelena Ostapenko'ya 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenildi.

Sinner ve Swiatek unvanlarını korumak istiyor

Son şampiyonlar Jannik Sinner ve Iga Swiatek, Wimbledon'a unvanlarını koruma hedefiyle geliyor.

İtalyan tenisçi Sinner, geçen yıl erkekler finalinde Carlos Alcaraz'ı dört sette yenerek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanmıştı.

Swiatek ise kadınlar finalinde Amanda Anisimova'yı 6-0 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Ev sahibi İngiltere'nin en büyük umutları Jack Draper ve Emma Raducanu olacak. Raducanu ile Cameron Norrie, seri başı olmaları sayesinde dünya sıralamasındaki diğer ilk 32 oyuncuyla en erken üçüncü turda karşılaşabilecek.

Draper, Nisan ayında Barcelona'da yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa Açık ve Queen's Club turnuvalarını kaçırdı. Ancak iki kez Wimbledon şampiyonu olan yeni antrenörü Andy Murray ile Eastbourne Açık'a galibiyetle başladı.

Raducanu ise iki hafta önce Queen's Club'da finale çıkarak dünya sıralamasında ilk 32'ye girdi ve seri başı olma hakkını elde etti.

Cameron Norrie de Roland Garros'tan çekildikten sonraki ilk maçında bu hafta Hurlingham Classic'te Jannik Sinner'a yenildi.

Serena Williams geri dönüyor

Kadınlar turnuvasında özel davetle (wildcard) mücadele edecek Serena Williams da kura çekiminde yer alacak. Emeklilik kararından dönen 44 yaşındaki Williams, Wimbledon'da yedi şampiyonluk kazandı.

Yaklaşık dört yıl aradan sonra Queen's Club'da kortlara dönen Williams, Victoria Mboko ile çiftlerde ilk maçını kazandı. Ancak Mboko'nun diz iç yan bağını yırtması nedeniyle ikili turnuvadan çekildi.

Williams, bu hafta Berlin'de Karolina Muchova ile çiftlerde mücadele etti ancak ilk turda elendi.

Sporculardan ödül parası protestosu

Wimbledon 2026'da toplam ödül havuzu 64,2 milyon sterlin olarak belirlendi.

Tekler şampiyonları 3,6 milyon sterlin para ödülüne sahip olacak. Finalistler 1,8 milyon sterlin ve yarı finalistler de 900 bin sterlinlik para ödülü alacak.

Çeyrek finale yükselen tenisçiler 480 bin sterlin, son 16 turuna kalanlar 300 bin sterlin, üçüncü tura çıkanlar 185 bin sterlin, ikinci turda elenenler 126 bin sterlin, ana tablo ilk turunda elenenler ise 80 bin sterlin ödül kazanacak.

Ancak ödül havuzunda yüzde 20 artış yapılmasına rağmen ödül paylaşımı, bu yıl önde gelen tenisçiler tarafından protesto edilecek.

Bazı oyuncular, kısa süre önce düzenlenen Fransa Açık'ta turnuva öncesindeki medya etkinliklerini 15 dakika ile sınırlandırmıştı. Wimbledon'da ise bir adım daha ileri gidecekler.

Oyuncular, turnuva öncesindeki medya hafta sonunda ayıracakları süreyi sınırlamakla kalmayacak, Pazartesi günü başlayacak Şampiyona'nın ilk haftası boyunca maç sonrası medya buluşmalarını da 15 dakika ile sınırlandırmayı planlıyor.

15 dakikalık sınır, Grand Slam turnuvalarının gelirlerinin yaklaşık yüzde 15'ini ödül paralarına ayırmasını sembolik olarak temsil ediyor.

Oyuncu temsilcileri, kararın "her iki turdaki oyuncularla yapılan ayrıntılı istişarelerin ardından" alındığını belirtti.

Paris'te dünya kadınlar bir numarası Aryna Sabalenka turnuva öncesindeki basın toplantısını erken bitirmiş, Jannik Sinner ve Iga Swiatek gibi isimler de "kurallara uygun çalışma" eylemine katılmıştı.

Ancak uzun süredir oyuncu hakları konusunda açıklamalar yapan Novak Djokovic bu protestoya katılmamıştı.

Wimbledon'ı düzenleyen All England Lawn Tennis Club (AELTC), bu karardan "şaşkınlık ve hayal kırıklığı" duyduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Wimbledon'da aldığımız tüm kararların merkezinde oyuncular yer alıyor ve her yıl onlar için önemli yatırımlar yapıyoruz.

"Buna, dünya standartlarında bir oyuncu performans ortamı oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz üç yıllık dönüşüm programı kapsamında oyuncu tesislerine yaptığımız yüz milyonlarca sterlinlik yatırımlar da dahildir."

Oyuncular bu ayın başlarında, Wimbledon'ın ödül parasındaki yüzde 20'lik artışı "gerçek ve önemli bir ileri adım" olarak memnuniyetle karşılamıştı.

Oyuncuların yayımladığı açıklamada bu artış "anlamlı bir niyet göstergesi" olarak nitelendirilirken, bunun yine de bu yıl tüm Grand Slam turnuvalarından talep ettikleri turnuva gelirlerinin yüzde 16'sına ulaşmadığına dikkat çekildi.

Bu yıl Wimbledon'daki toplam ödül havuzu, turnuva tarihindeki en büyük yıllık artışın ardından 64,2 milyon sterline yükseldi.

Ancak toplam ödül havuzu, oyuncuların talep ettiği seviyenin hâlâ yaklaşık 7 milyon sterlin altında bulunuyor.

AELTC Başkanı Deborah Jevans, bu ayın başlarında BBC Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz yüzdelere bakmıyoruz. Açıkçası bunun doğru ölçüt olduğuna da inanmıyoruz.

"Bu yalnızca gelire dayalı bir ölçüt ve hiçbir maliyeti hesaba katmıyor. Bir işletmeyi bu şekilde yönetemezsiniz.

"Bizim giderlerimiz var. Altyapı yatırımları ve çim kort tenisine yaptığımız yatırımlardan zaten bahsettik.

"Neredeyse 150 yıldır faaliyet gösteren sürdürülebilir bir işletmeyi yalnızca gelire bakarak yönetemezsiniz. Bu yaklaşım kesinlikle doğru değil."

Oyuncular, Grand Slam turnuvalarının ödül paralarını turnuva gelirlerine bağlamasını istemelerinin yanı sıra, sosyal haklar fonuna katkı yapılmasını ve turnuvaların yönetiminde daha fazla söz sahibi olmayı da talep ediyor.

Oyuncular, Wimbledon'dan bu iki konuda "kayda değer bir yanıt" alamadıklarını söylüyor.

AELTC ise buna itiraz ediyor ve geçen yılın sonunda oyuncularla iletişime geçerek bir oyuncu konseyi kurulmasına yönelik görüşmeler yapılmasını önerdiğini, bu konseyin daha sonra sosyal haklar konusunu da ele alabileceğini belirtiyor.

Kulübe göre bu teklif oyuncular tarafından reddedildi.

AELTC kaynakları, oyuncuların taleplerine ilişkin görüşmelerin şampiyona sona erdikten sonra yapılmasını beklediklerini belirtiyor. Ancak anlaşmazlığa taraf olan tek kuruluşun kendileri olmadığına da dikkat çekiyorlar.

Fransa Açık'ta ödül parası artışı yüzde 9,5 olmuştu. Oyuncu temsilcileri, Fransa Tenis Federasyonu'nun iki taraf arasındaki farkı azaltacak önerilerini Wimbledon süresince sunmasını beklediklerini söylüyor.

Ayrıca 30 Ağustos'ta başlayacak ABD Açık için ödül parası teklifini hazırlayan ABD Tenis Birliği yöneticileriyle de görüşmeler yapılacak.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

İngiltere, Etkinlik, Turnuva, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wimbledon Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı
Maçın önüne geçen an Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
Son 32’ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı Son 32'ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı
Avrupa’da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye’ye geliyor Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe’de büyük kıyım Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Beşiktaş’tan Fenerbahçe’yi karıştıracak hamle Livakovic için düğmeye bastılar Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı "Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da gece yarısı esrarengiz görüntü İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
İşte Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı 34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu

10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:47
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:07
Alkışlar milli yıldıza ABD’nin resmen içinden geçti
Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
08:58
Ali Koç, Milli Takım’ı yalnız bırakmadı
Ali Koç, Milli Takım'ı yalnız bırakmadı
08:54
Montella’nın “Bin tane zafere bedel bir maç oldu“ sözlerine tepki yağıyor
Montella'nın "Bin tane zafere bedel bir maç oldu" sözlerine tepki yağıyor
08:28
Arda Güler’e dünya hayran kaldı Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi
Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi
08:06
Organize suç örgütlerine operasyon 51 kişi gözaltına alındı
Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı
07:47
Altında 7 ay sonra bir ilk Uzmanlardan yatırımcıyı tedirgin eden tahmin
Altında 7 ay sonra bir ilk! Uzmanlardan yatırımcıyı tedirgin eden tahmin
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
07:22
Venezuela’daki depremde ölü sayısı 235’e yükseldi, Üşümezsoy’dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
07:02
ABD’yi son nefeste devirdik A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
07:00
Arda Güler’den Montella’ya anlamlı destek Golü attı, soluğu yanında aldı
Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı
06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
00:11
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:58:24. #7.12#
SON DAKİKA: Wimbledon Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.