Zehra, Depremden Türkiye Şampiyonu Olmaya Uzandı

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından ailesiyle yaşadıkları Hatay'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine yerleşen 13 yaşındaki Zehra Olgar, kısıtlı imkanlarla başladığı bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu. Manavgat'ta taşındıktan sonra 1 yıl boyunca arkadaş edinemediğini söyleyen Zehra, "Ailemi daha çok gururlandıracağım" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkımlar oluştu. Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay'da yaşayan Olgar ailesi, yeni bir hayat kurmak amacıyla Manavgat'a yerleşti. Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu'nda eğitime başlayan Zehra Olgar, beden eğitimi öğretmeni Ahmet Ürün'ün spor branşlarına katılım için okulda yaptığı duyurunun ardından okulun bilek güreşi takımına katıldı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Daha önce okul arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşi sayesinde gücünün farkında olduğunu belirten Zehra Olgar, ilk antrenmanlarını takım arkadaşının yaşadığı sitenin spor salonunda sınırlı imkanlarla yaptıklarını anlattı. Çalışmalarının ardından önce Antalya, ardından bölge birinciliğini elde eden Zehra Olgar, Gümüşhane'de Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde artı 65 kilo ağır sıklet kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

'KAZANACAĞIMDAM EMİNDİM'

Deprem sonrası içe kapandığını söyleyen Zehra Olgar, spor sayesinde hem kendini hem çevresini dönüştürdüğünü aktardı. Manavgat'a yerleştikten sonra 1 yıl boyunca hiç arkadaşı olmadığını söyleyen Zehra Olgar, "Kardeşime kötü şeyleri yansıtmamaya çalışıyordum. Onu mutlu edebildikçe ben de mutlu oluyordum. Bu başarım anneme iyi geldi. Daha fazlasını yapabileceğime inandım. Ailemi daha çok gururlandıracağım. Müsabakaya çıktığımda hırs yapıyorum. Kazanacağımdan emindim" diye konuştu.

'YENİ BİR YAŞAM KURMAYA ÇALIŞTIK'

10 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden anne Emine Olgar, Zehra'nın başarısının en büyük mutluluk olduğunu söyledi. Kanser tedavisinin devam ettiğini aktaran Emine Olgar, "Sağlık sorunlarım ve iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle Manavgat'a taşındık. Çünkü çocuklarımın Hatay'da yaşanan büyük felaketin ardından hayatlarını sürdürebilmesi oldukça zor olacaktı. Eğitim ve sağlık sistemleri çökmüş durumdaydı ve bu durum çocuklarımın psikolojisini olumsuz etkiliyordu. Biz de başka bir şehre göç ederek yeni bir yaşam kurmaya çalıştık. İlk yılımızda çocuklar çevre edinemedi; yabancılık çektiler. Çünkü ilk defa memleketleri dışında bir yere gelmişlerdi. Bu yüzden oldukça zorluk yaşadık. Zehra 1 yıl boyunca hiç arkadaş edinmedi. Çünkü bunu yapabilecek psikolojik güce sahip değildi" dedi.

'ZEHRA İLE GURUR DUYUYORUZ'

Baba Süleyman Olgar, sporun çocuk gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak, "Her çocuk sadece eğitimle gitmemeli. Farklı alanlara yönelmeli. Zehra ile gurur duyuyoruz. İnşallah Avrupa birinciliğini de göreceğiz" diye konuştu.

'BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Beden eğitimi öğretmeni Ahmet Ürün de şunları anlattı: "Kasım ayında duyuru yaptık. Zehra'yla birlikte Yaren isimli öğrencimizle yola çıktık. Antalya'da il birincisi olduk. Sonrasında muhtarımız ve okul müdürümüz aracılığıyla bir fitness salonu sponsor oldu. Konya'daki bölge elemelerine 15 il katıldı. Zehra, Türkiye finallerine kaldı ve artı 65 kiloda birinci oldu. Beni çok mutlu etti."

'HER ÖĞRETMEN BİR HAYATA DOKUNMALI'

ABD'de beden eğitimi stajı yaptığını söyleyen Ahmet Ürün, dezavantajlı öğrencilerin dönüşümüne inandığını ifade etti. Ürün, "Zehra deprem bölgesinden geldi. İçe kapanıktı. Spora yönelmesi hem ailesine hem annesine moral oldu. Türkiye'de 1 milyon öğretmen var. Her biri bir öğrencinin hayatına dokunabilirse, 1 milyon çocuk avantajlı hale gelir" diye konuştu.