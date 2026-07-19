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Görsel Sanatçının Renk Algısı Şaşırttı

Görsel Sanatçının Renk Algısı Şaşırttı
19.07.2026 12:17
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Concetta Antico'nun tetrakromasi yeteneği, öğrencilerinin renk algısını farklı kılmasını sağladı.

Görsel sanatçı Concetta Antico, öğrencilerinin kendisinin gördüğü renkleri göremediklerini fark ettiğinde çok şaşırmış.

Antico, çoğu insanın yalnızca tek bir renk tonu gördüğü günlük şeylerde, gölgeler gibi "çok çeşitli renkler" gördüğünü söylüyor.

Öğrencileri sayesinde durumun böyle olmadığını anlayana kadar herkesin dünyayı kendisi gibi gördüğünü sanıyordu.

"Daha sonra birine 'Neden [şimdiye kadar] hiç bir şey söylemedin?' diye sordum" diyor.

"Siz öğretmensiniz. Biz... sizin sanatsal bir şey yaptığınızı sandık" yanıtını almış.

Antico daha sonra genetik testler yoluyla tetrakromasi adı verilen, biyolojik olarak gelişmiş renk görme yeteneğine sahip olduğunu öğrendi; bu yetenek, bireyin başkalarının göremediği renkleri görmesini sağlayabilir.

Ek bir hücre tipi

Çoğu insanın gözünde koni adı verilen üç tür özelleşmiş hücre bulunur.

Her tür, kabaca kırmızı, yeşil ve maviye karşılık gelen farklı ışık dalga boyları aralığınca tetiklenir.

Koni hücreleri daha sonra sinyallerini beyne gönderir. Gördüğümüz belirli renk, beynin farklı koni hücrelerinden aldığı sinyallerin kombinasyonuna bağlıdır.

Ancak bazı kişilerde dördüncü bir koni hücresi türü bulunabilir.

Teorik olarak bu, beyinlerinin daha fazla ve daha çeşitli bilgi alması anlamına gelebilir; bu da görünür ışık spektrumunda renk duyarlılığını artırabilir.

İki gen varyantı

Kırmızı ve yeşil renge duyarlı koni hücrelerini kodlayan genler X kromozomunda bulunur. Tetrakromatik olmak için, kişinin bu genlerden birinin iki farklı varyantını taşıması ve kullanabilmesi gerekir.

Kadınlarda iki X kromozomu bulunurken erkeklerde genellikle sadece bir tane olduğundan, genellikle sadece kadınlarda tetrakromasi görülebilir.

Erkeklerde ise aynı varyant, bir tür renk görme bozukluğuna yol açabilir.

Dört tip koni hücreye sahip olmaya retinal tetrakromasi denir ve genetik testler, dört tipi de oluşturabilen gen varyantlarına sahip kişileri belirleyebilir.

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'ndeki Tetrakromasi Projesi'ne göre, kadınların yaklaşık %12'sinin bu genetik potansiyele sahip olduğu düşünülüyor, ancak araştırmalar bu rakamın popülasyonlar arasında farklılık gösterebileceğini öne sürüyor.

Ancak fazladan bir koni hücresine sahip olmak, kişinin renk görme yeteneğinin geliştiği anlamına gelmez.

ABD'deki UC Urvine Brunson Çevresel Görme Araştırma Merkezi'nden Dr. Kimberly A. Jameson'a göre, buna fonksiyonel tetrakromasi denir ve kanıtlanması çok daha zordur.

Ancak, bu genetik potansiyelin renk görme yeteneğini geliştirebileceğini düşünmemizi sağlayan nedenler de var.

Jameson tarafından yapılan bir çalışmada, dört tip koni hücresine sahip kadınların renk spektrumunu daha ayrı tonlara ayırabildiği ve bu nedenle üç tip koni hücresine sahip olanlara göre daha belirgin renk görünümlerini algılayabildikleri bulundu.

Hayvanlar dünyasından da kanıtlar var. Bazı Yeni Dünya maymunu türlerinde erkekler iki tip koni hücresine [dikromat] sahipken, dişiler üç tip koni hücresine [trikromat] sahip.

Bilim insanları, trikromatların kırmızı meyveleri dikromatlardan daha hızlı yediğini gözlemlediler. Bu da onların rengi daha net görebileceklerini düşündürüyor.

İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nde görsel nörobilimci olan Dr. Jenny Bosten'e göre, bu durum tetrakromatik insanlara uygulanırsa fazladan bir koni hücresi türüne sahip kadınlar renkleri farklı şekilde görebilirler.

Ancak bunun nasıl bir görünüm alacağı tartışmalı.

'Tarifsiz renkler'

Adelaide Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan ve tetrakromatların ne gördüğü üzerine bir makale kaleme alan Dr. Michael Newall şunları söylüyor:

"Şöyle bir düşünce tarzı var... eğer ek bir renk algılayıcınız varsa... tıpkı kırmızı-yeşil renk körü birine kırmızının veya yeşilin nasıl bir şey olduğunu anlatamadığımız gibi, tarif edilemez renkler görebilirsiniz.

"Başka bir olasılık daha var... Belki de sıradan renklerin daha ince tonlarını görebiliyorlardır."

İnsanların gördüğü renkleri bilimsel olarak değerlendirmek zor.

Bosten, "Üç tip koni hücresine sahip birinin öznel renk deneyimini bile ölçmek imkansız" diyor.

Jameson'a göre, tetrakromasinin muhtemelen birçok farklı türü var ve ek koni hücresinin duyarlılığına bağlı olarak önemli varyasyonlar göstermesi, durumu karmaşıklaştırıyor.

Ancak Bosten'e göre, insanların renkleri ne kadar iyi ayırt edebildikleri veya tonlar arasındaki farklılığı nasıl değerlendirdikleri gibi şeyleri analiz etmek, araştırmacıların insanların görüşlerindeki farklılıkları anlamalarına yardımcı olabilir.

Dört renkli görme yetisine sahip birini nasıl tespit edersiniz?

İnternette aradığınıza, çevrimiçi olarak tetrakromasi testi sunan birçok siteyle karşılaşabilirsiniz ancak uzmanlar bu şekilde tetrakromat bir bireyi tespit etmenin imkansız olduğunu söylüyor.

Modern ekranların çoğunda yalnızca üç renk kanalı bulunur: kırmızı, yeşil ve mavi. Bu da, tetrakromatlar yeni renkleri görebiliyorsa, bunları ekranda aynı derecede iyi göremeyecekleri anlamına gelir.

Bu durum test etmeyi zorlaştırsa da Newall'a göre, gerçek hayatta ve ekranlarda gördüğünüz renkler arasında farklılıklar görmek tetrakromasiye işaret edebilir; ancak bu, kullandığınız teknolojiye bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Jameson'a göre, bir kişinin potansiyel olarak tetrakromat olduğunu gösteren bir diğer işaret de, renk algısının diğer insanlarınkinden farklı olduğunu sürekli olarak fark etmesidir.

"Onların çok derin bir farkındalığı var... Küçük yaşlarından beri [diğerlerinden] daha keskin, daha hassas bir renk algısına sahipler" diyor.

Bir kişinin tetrakromat olabileceğini düşündüren bir diğer ilginç özellik ise sıcak tonlara kıyasla sert LED ışığına karşı aşırı hassasiyet göstermesidir.

"Dört renkli görme yeteneğine sahip kadınlar... güçlü uzun dalga boylu bir bileşene sahip olmayan ampulleri kaldıramazlar" diyor.

"Ev arkadaşlarıyla tartışırlar: 'Bu ışığa dayanamıyorum, bu floresan lambalara dayanamıyorum, beni mutsuz ediyorlar, midemi bulandırıyorlar'."

Babalarında hafif düzeyde renk körlüğü bulunan kişilerin tetrakromatik olma olasılığı da daha yüksektir.

Ancak bunlar bazı ipuçları verebilse de genetik test ve laboratuvar tabanlı çalışmalar çok daha güvenilir göstergelerdir.

Retinalden fonksiyonele

Araştırmacıların tetrakromasi hakkında hâlâ anlayamadığı bir diğer konu ise, retina tetrakromasisini işlevsel tetrakromasiye dönüştüren şeyin ne olduğu veya olup olmadığı.

Bosten, "Çok özel bir koni türüne mi ihtiyaçları var? Yoksa bu, sinyalleri nasıl kullanmayı öğrendikleriyle mi ilgili?" diye soruyor ve bunun görsel sistemin diğer bölümlerinin esnekliğiyle de ilgili olabileceğini öne sürüyor:

"Bir diğer olasılık da, bu renk sinyallerini ayırt edebilme yeteneğini geliştirebilmeleri için hayatlarında anlamlı bir şey için kullanmalarının gerekmesi."

Ressam Antico, başına gelenin bu olduğuna inanıyor.

"Renk görme yeteneğimi geliştirdim. Yani bir nevi kas gibi oldu" diyor:

"Küçüklüğümden beri resim yapıyorum... yani sanki 100.000 saatimi renk karıştırmaya harcamışım gibi. Bunu her gün, her zaman yapıyorum."

'Cesur bir iddia'

İşlevsel tetrakromasinin var olup olmadığı konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Bosten, bazı insanların ekstra renk görme yeteneğine sahip olduğu fikrini "cesur bir iddia" olarak nitelendiriyor.

Ancak "kusursuz bir deney" yapamıyorsanız, "farklı testlerden, farklı vaka çalışmalarından olabildiğince çok bilgi toplamaya çalışırsınız ve hepsini bir araya getirdikten sonra şöyle dersiniz: 'Kanıtlar büyük ölçüde bunun lehine'" diyor.

Antico, başkalarının şüphelerinin moralini bozmasına izin vermiyor ve bu genetik mutasyona sahip olduğu için "şanslı" olduğunu söylüyor.

"Başkalarının göremediği şeyleri görebiliyor olmam inanılmaz" diyor.

"Hayatımı harika kıldığını düşünüyorum."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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