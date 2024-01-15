THY filosunda kaç tane uçak var? İşte detaylı THY filosu listesi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) filosunda kaç tane uçak var? veya THY filosunda hangi uçaklar var? İşte tüm bu merak edilen soruları yanıtlamak adına detaylı bir liste hazırladık. İşte sizler için Türk Hava Yolları (THY) filosu ve detaylı listesi…

THY filosunda hangi uçaklar var? THY filosunda toplam kaç tane uçak var? İşte detaylı THY filo listesi!

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları şu an 300'den fazla noktaya uçuyor. Bu da havayolunu dünyanın en çok noktasına uçan şirketler arasında 4. sıraya yerleştiriyor. Ayrıca THY "Avrupa'nın en iyi havayolu" şirketi unvanına da sahip. Peki merak edilen THY filosunda kaç uçak var? İşte listemiz…

Airbus A350-900