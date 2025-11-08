6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
08.11.2025 17:52
08.11.2025 17:52
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayda iş yeri sahibi Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan şahsın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin kayıplara karışan oğlu ise her yerde aranıyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

PARFÜM DEPOSUNDAKİ YANGINDA 6 İŞÇİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI, OĞLU HER YERDE ARANIYOR

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi K. O'yu Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O'nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O'nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor. 3 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı.

6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

"İŞ YERİNİN RUHSATI VAR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsatı var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır" dedi.

6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

