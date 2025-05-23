İstanbul Sultanbeyli'de iki yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Tor ve Taşan aileleri arasındaki husumet, toplumun önde gelen isimlerinin arabuluculuğuyla barışla sonuçlandı.
Bingöllü Tor ve Taşan ailelerinin üyeleri, Eyyübi Camii'nde gerçekleşen barış töreninde bir araya geldi. Tören sırasında taraflar, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçerek barış yemini etti. Bu sembolik geçiş, barışın kalıcı olması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Yedi Bölge Yedi Kardeş Derneği Genel Başkanı Çağdaş Toplu, bu anlamlı buluşmanın sadece iki aile arasında değil, toplumun geneli açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Toplu, "Acının, kanın, gözyaşının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu barış çok kıymetlidir. İnşallah dünya barışına ve toplumsal barışa bir örnek olur. Birbirimizi sevelim, affedelim; en kıymetli yaşam barış içinde olan yaşamdır. İnsani ve İslami sorumluluklarını yerine getiren devlet büyüklerimize ve her iki ailemize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Bu uygulama, iki tarafın (çoğunlukla husumet yaşayan aileler veya topluluklar) artık düşmanlıklarını sona erdirdiklerini, barışa niyet ettiklerini ve bu niyeti dini ve milli değerler önünde taahhüt ettiklerini simgeler.
Barış törenlerinde genellikle şu şekilde uygulanır:
Bu tür törenler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygındır ve toplumsal hafızada büyük anlam taşır. Devlet yetkilileri, kanaat önderleri ve din adamlarının da katılımıyla yapılan bu tür barışmalar, kan davası gibi uzun süren düşmanlıkların çözümünde oldukça etkili olmuştur.
Son Dakika › Yaşam › Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?