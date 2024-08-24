Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

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İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok il sele teslim oldu. Kırşehir'de sele kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bölgede vatandaşlar mahsur kaldı. 1 vatandaşın kaybolduğu heyelanda ekiplerin arama-kurtarma çalışması sürüyor. Kapadokya bölgesinde ise bazı araçlarda sel suları nedeniyle hasar oluştu.

24.08.2024 23:53  Güncelleme: 00:20
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Şiddetli yağışlar İç Anadolu bölgesini vurdu. Kırşehir'de 1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Kayseri Bünyan'da ise meydana gelen heyelan nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Kapadokya bölgesinde de yağışlar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyardığı birçok ilde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışlar nedeniyle Kapadokya bölgesi, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Sivas'ta sel meydana geldi.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

KIRŞEHİR'DEN ACI HABER GELDİ

Kırşehir'de merkeze bağlı Uzunali köyünde, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, köyün çevresinde sele neden oldu. Bu sırada arazide bulunan M.A. (52) sele kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sel sularından kurtarılan M.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Öte yandan sel nedeniyle çok sayıda tarla zarar gördü.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

KAYSERİ'DE 1 KİŞİ ARANIYOR

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele oldu. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, birçok evi de su bastı. Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, 1 kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, ANDA arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı. Selin vurduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

NEVŞEHİR

Nevşehir'de sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

DEDE VE TORUNU SON ANDA KURTARILDI

Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Göreme beldesinde de sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu. Öte yandan sel suları nedeniyle kopan kaya parçaları bölgedeki yolları kapattı. Ekipler, sel sularının tahliyesi ve bölgedeki hasarın giderilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

SİVAS

Meteoroloji'nin uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta, akşam saatlerinde Gürün ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak ile birlikte ilçeden geçen Tohma Çayı taştı. Akan sel suları ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Sağanak yağışın etkisini yitirmesi ile birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile birlikte kapanan yoldaki sel suları ve çamurlar temizlenerek yol bir süre sonra ulaşıma açıldı. İlçede sel suları nedeniyle 8 evi su bastı, maddi zarar meydana geldi. AFAD ekipleri tarafından hasar ve tespit çalışması başlatıldı.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

KONYA

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı birçok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

ÇORUM

Çorum'da merkeze bağlı Üyüj köyünde etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı sele neden olurken, yollar göle döndü. Yağış nedeniyle bölgede tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Yağıştan etkilenen ailelere Kızılay ve AFAD tarafından çadır dağıtımı yapıldı.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

KARAMAN

Karaman Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde biriken sular sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı. Osmangazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla temizleyerek suları tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

AKSARAY

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent merkezi başta olmak üzere, bazı ilçelerde etkili oldu. Sağanak sonrasında Coğlaki ve Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kavşaklarda biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kireçlik mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yoluna düşen kayalar da araçlara zarar verdi. Kentte, Aksaray Belediyesi, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Bu sırada bir araç sel suları içerisinde kalırken, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji\'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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