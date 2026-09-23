Eğitim-İş Adıyaman, Turgutlu'da 11 yaralı öğrenci için 7 bakanlıktan hesap sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-İş Adıyaman, Turgutlu'da 11 yaralı öğrenci için 7 bakanlıktan hesap sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-İş Adıyaman, Turgutlu\'da 11 yaralı öğrenci için 7 bakanlıktan hesap sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş Adıyaman Şubesi, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya Kent Meydanı'nda basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Başkan Nesime Taştı, 1. derece riskli okulda güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sordu; 7 bakanlığa hesap verme çağrısı yaptı.

Eğitim-İş Adıyaman Şubesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Kent Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklamayı Eğitim-İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Taştı okudu. Taştı, okullarda çocukların ve eğitim emekçilerinin güven içinde bulunacağı bir ortamın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızın güvenle eğitim gördüğü, eğitim emekçilerinin can güvenliği kaygısı taşımadan görev yaptığı okullar istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

“ÇOCUKLARIMIZ DAHA OKUL SIRALARINA ULAŞAMADAN SİLAHLI ŞİDDETİN ORTASINDA KALDI”

Taştı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırının çocukların güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğunu belirterek, “Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 11 öğrencimiz yaralandı. Evlerinden eğitim görmek için çıkan çocuklarımız, daha okul sıralarına ulaşamadan silahlı şiddetin ortasında kaldı” dedi.

Şiddetin yalnızca olay gerçekleştikten sonra müdahale edilerek önlenemeyeceğini ifade eden Taştı, “Şiddet bir anda ortaya çıkmıyor; onu besleyen nedenleri görmeden yalnızca sonucuna müdahale ederek çocuklarımızı koruyamayız” diye konuştu.

Eğitim-İş Adıyaman, Turgutlu'da 11 yaralı öğrenci için 7 bakanlıktan hesap sordu

“BU RİSKİN GEREKTİRDİĞİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ NEDEN ALINMADI?”

Söz konusu okulun birinci derece riskli okul olarak değerlendirildiğini belirten Taştı, “Bu okul 1. derece riskli okul olarak değerlendirilmiş o halde bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını da sormak zorundayız. Daha okulun girişinde dahi çocuklarımızın güvenliğinin sağlanamamış olması İçişleri Bakanlığının ciddi bir zafiyetidir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının ardından iki aylık yaz tatilinin gerekli tedbirlerin alınması için değerlendirilebileceğini kaydeden Taştı, “Bu süre, eksikliklerin tespit edilmesi, riskli okulların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin eğitim-öğretim yılı başlamadan hayata geçirilmesi için kullanılabilirdi” dedi.

“11 ÖĞRENCİMİZİN YARALANDIĞI SALDIRININ YAŞANMASI TAM BİR CİDDİYETSİZLİK VE SORUMSUZLUKTUR”

Okulların açılmasının ardından 7 bakanlığın güvenlik değerlendirmeleri yaptığını ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladığını hatırlatan Taştı, “Bu açıklamaların üzerinden 15 saat geçtikten sonra, 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı bir saldırının yaşanması tam bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluktur. 7 Bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır?” ifadelerini kullandı.

 “ÇOCUKLAR ŞİDDETİ İCAT ETMEZ, TOPLUMDAN ÖĞRENİR”

Çocukların eğitim sistemiyle bağının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Taştı, “Bir çocuk okulun kendisine bir gelecek vadetmediğini düşünüyorsa, okulda kendisini değerli ve okula ait hissetmiyorsa, eğitimle daha iyi bir yaşam arasında bağ kuramıyorsa sistem o çocukla bağını kaybetmiş demektir. Çocuklar şiddeti icat etmez toplumdan öğrenir, o yüzden mesele aynı zamanda bir çocuğun nasıl şiddetin faili haline geldiğidir” dedi. 

Şiddet riskinin ortaya çıkması halinde kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çeken Taştı, “Mesele, şiddet riski ortaya çıktığında okulun, ailenin, sosyal hizmetlerin, sağlık sisteminin ve güvenlik birimlerinin birbirinden haberdar olup olmadığıdır. Ve mesele, bütün bunların sonunda bir çocuğun bir ateşli silaha nasıl ulaşabildiğidir. İşte biz buna çocuk güvenliği diyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Adıyaman, Turgutlu'da 11 yaralı öğrenci için 7 bakanlıktan hesap sordu

“NEDEN YETERLİ SAYIDA REHBERLİK ÖĞRETMENİ YOK?”

Çocuk güvenliği konusunda protokole imza atan bakanlıklara çağrıda bulunan Taştı, “Okullarımızda neden yeterli sayıda rehberlik öğretmeni yok? Bakanlık olarak devamsızlığı artan, okuluyla bağı zayıflayan, eğitimden uzaklaşan veya davranışlarında ciddi değişiklikler gözlenen çocuklar için hiçbir şey yapmadığınız ortadadır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da seslenen Taştı, “Çocuk koruma politikası, bir olay yaşandıktan sonra psikososyal destek ekibi göndermekten de ibaret değildir. Asıl mesele, o çocuk silaha ulaşmadan, başka çocuklar yaralanmadan, hayatlar kararmadan önce o çocuğa ulaşabilmektir” diye konuştu.

“7 imza attınız; şimdi 7 Bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin”

İçişleri Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Taştı, “Buradaki temel sorun bir çocuğun eline silah geçmesine ve bu silahın başka çocuklara yönelmesine kadar uzanan süreçte, önleyici mekanizmalar neden sonuç vermedi?” sorusunu yöneltti. 

Taştı, “7 imza attınız; şimdi 7 Bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin” ifadelerini kullandı.

Taştı, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi: 

“Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 11 öğrencimiz yaralandı. Evlerinden eğitim görmek için çıkan çocuklarımız, daha okul sıralarına ulaşamadan silahlı şiddetin ortasında kaldı.

Şiddet bir anda ortaya çıkmıyor; onu besleyen nedenleri görmeden yalnızca sonucuna müdahale ederek çocuklarımızı koruyamayız.

Bu okul 1. derece riskli okul olarak değerlendirilmiş o halde bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını da sormak zorundayız. Daha okulun girişinde dahi çocuklarımızın güvenliğinin sağlanamamış olması İçişleri Bakanlığının ciddi bir zafiyetidir. 

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında okullarda yaşanan saldırıların ardından önümüzde iki aylık bir yaz tatili vardı. Bu süre, eksikliklerin tespit edilmesi, riskli okulların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin eğitim-öğretim yılı başlamadan hayata geçirilmesi için kullanılabilirdi.

Buna rağmen okullar açıldıktan bir hafta sonra 7 bakanlık kameraların karşısına geçip güvenlik değerlendirmelerinin yapıldığını, risklerin tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı ve bir protokol imzalandı. Bu açıklamaların üzerinden 15 saat geçtikten sonra, 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı bir saldırının yaşanması tam bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluktur. 

7 Bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır? 

Bir çocuk okulun kendisine bir gelecek vadetmediğini düşünüyorsa, okulda kendisini değerli ve okula ait hissetmiyorsa, eğitimle daha iyi bir yaşam arasında bağ kuramıyorsa sistem o çocukla bağını kaybetmiş demektir.

Çocuklar şiddeti icat etmez toplumdan öğrenir, o yüzden mesele aynı zamanda bir çocuğun nasıl şiddetin faili haline geldiğidir. 

Mesele, şiddet riski ortaya çıktığında okulun, ailenin, sosyal hizmetlerin, sağlık sisteminin ve güvenlik birimlerinin birbirinden haberdar olup olmadığıdır.

Ve mesele, bütün bunların sonunda bir çocuğun bir ateşli silaha nasıl ulaşabildiğidir.

İşte biz buna çocuk güvenliği diyoruz.

Çocuklarımızın güvenliği konusunda sorumluluk üstlendiğini söyleyerek o protokolün altına imza atan bütün Bakanlıklara soruyoruz:

Okullarımızda neden yeterli sayıda rehberlik öğretmeni yok? Bakanlık olarak devamsızlığı artan, okuluyla bağı zayıflayan, eğitimden uzaklaşan veya davranışlarında ciddi değişiklikler gözlenen çocuklar için hiçbir şey yapmadığınız ortadadır. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sesleniyoruz:

Çocuk koruma politikası, bir olay yaşandıktan sonra psikososyal destek ekibi göndermekten de ibaret değildir. Asıl mesele, o çocuk silaha ulaşmadan, başka çocuklar yaralanmadan, hayatlar kararmadan önce o çocuğa ulaşabilmektir.

İçişleri Bakanlığına da açıkça soruyoruz:

Buradaki temel sorun bir çocuğun eline silah geçmesine ve bu silahın başka çocuklara yönelmesine kadar uzanan süreçte, önleyici mekanizmalar neden sonuç vermedi?

7 imza attınız; şimdi 7 Bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin.

Bu olayda 11 çocuğumuz yaralandı. Onların ve ailelerinin yaşadığı korkunun, travmanın ve acının takipçisi olmak hepimizin görevidir.

Biz çocuklarımızın ne şiddetin mağduru ne de şiddetin faili olmasını istiyoruz.

Güvenli okul, yalnızca kapısında güvenlik görevlisi bulunan, geçici bahçe görevlisi bulunan okul değildir çocuğun kendisini ait hissettiği ve geleceğine umutla bakabildiği, öğretmenin saygınlığının ve mesleki güvencesinin korunduğu, zorbalığın ve dışlanmanın görmezden gelinmediği, yardım isteyenin sesinin duyulduğu okuldur.

Kısacası çözüm, çocuğu yalnızca öğrenci olarak değil, bir bütün olarak gören kamusal politikalardadır.

Bugün buradan protokole imza atan Bakanlıklara çağrımız açıktır:

Çocuklarımız yaşamını kaybettikten sonra müdahale eden değil, yaralanmadan, ölmeden önce riski gören bir kamu politikası istiyoruz.

Çocuk eğitimden uzaklaştığında kapısını çalan bir kamu düzeni istiyoruz.

Aile sorun yaşadığında destekleyen bir kamu düzeni istiyoruz.

Şiddet riski ortaya çıktığında birlikte harekete geçen bir kamu düzeni istiyoruz.

Bir çocuğun eline silah geçmeden önce tedbir alan bir kamu düzeni istiyoruz.

Çünkü gerçek okul güvenliği budur.

Manisa’da yaralanan 11 evladımıza bir kez daha acil şifalar diliyor; ailelerinin, arkadaşlarının, öğretmenlerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Eğitim-İş olarak bugün eğitimde şiddetin normalleştirilmesine ve okullarımızın şiddetin, korkunun ve suçun adresi hâline getirilmesine karşı ülkenin dört bir yanında alanlardayız.

Çocuklarımızın güvenle eğitim gördüğü, eğitim emekçilerinin can güvenliği kaygısı taşımadan görev yaptığı okullar istiyoruz. Bunun için “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” talebimizi yükseltiyor, okullarımızda siyah giyiniyor, üç gün boyunca yakalarımıza kokartlarımızı takıyoruz. 

Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken onun silah seslerinin ortasında kalıp kalmayacağını düşünmek zorunda değildir. Hiçbir çocuk okul yolunda kurşunlarla karşılaşmamalıdır.

Sorularımızın cevabını, eksikliklerin giderilmesini ve çocuklarımızı gerçekten koruyacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz.

Ve bunun takipçisi olacağız.

En büyük erdem sorumluluktur. Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumluları “istifa” diyoruz!”

Haber: Şeriban Özçakmak

Kaynak: Haber Platformu
Yerel HaberlerAdıyamanTurgutluGüvenlikManisaGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
Sayıştay Sinop Belediyesi’ne “zimmet“ yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi Sayıştay Sinop Belediyesi'ne "zimmet" yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
Oyuncu Sedat Savtak, Kozinoğlu dosyasında ifade verdi Herkes onu “Kazım Kaşifoğlu“ karakteriyle tanıyor Oyuncu Sedat Savtak, Kozinoğlu dosyasında ifade verdi! Herkes onu "Kazım Kaşifoğlu" karakteriyle tanıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi 1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Örnekköy kooperatifi davası açılıyor Tunç Soyer’in de aralarında olduğu 19 kişi 18 Kasım’da hakim karşısında Örnekköy kooperatifi davası açılıyor! Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 19 kişi 18 Kasım'da hakim karşısında
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı 5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
İddia vahim Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı İddia vahim! Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı
Nişantaşı’nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı
İsveçli oyun şirketi Paradox’tan skandal Atatürk kararı: Discord’da profil fotoğrafını yasakladılar İsveçli oyun şirketi Paradox'tan skandal Atatürk kararı: Discord'da profil fotoğrafını yasakladılar
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:13
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 00:10:32. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim-İş Adıyaman, Turgutlu'da 11 yaralı öğrenci için 7 bakanlıktan hesap sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei