Başkan Böcek: "Günü kurtaracak projeler değil kente değer katacak projeleri hayata geçirdik"

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında 19 ilçe 913 mahallede, toplumun her kesimi için hizmet ve projeler geliştirdiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, hiç kimseyi ötekileştirmeden milletin parasını millet için harcamaya devam ettik. Antalyalı hemşehrilerimize söz verdiği gibi günü kurtaracak projeler değil kente değer katacak projeleri hayata geçirdik. Antalya'mız için hep birlikte, yılmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ettik" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılında yaptıkları hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Böck, "Tarımın bitme noktasına geldiği bir dönemde girdi maliyetleri karşısında neredeyse üretim yapamaz hale gelen çiftçimizi 2024 yılında da yalnız bırakmadık. Yerelden kalkınma hedefiyle çıktığımız yolda çiftçimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilerimize enerji, tohum, fide-fidan, makine ve teçhizat desteğimizi sürdürdük. 2024 yılında 19 bin 571 adet ekonomik değeri yüksek ürünlerin fide ve fidanlarının hibesini gerçekleştirdik. Yine üreticilerimize destek olmak amacıyla 10 bin adet nergis soğanı ve 5 bin adet frezya soğanı dağıttık. Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evimizde can dostlarımızın konforlu ve korunaklı alanlarda yaşamlarını sürdürmesini sağladık" dedi.

85 milyon enerji desteği

Sulama projeleriyle hem suyu koruduklarını hem de ekilemeyen alanların ekilmesine imkan sağladıklarını söyleyen başkan Böcek, "Kapalı devre sulama sistemleri kurarak, su israfını önledik, verimi artırdık. Tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla 19 ilçede bulunan 53 sulama kooperatifine 2024 yılında yaklaşık 85 milyon TL'lik enerji desteği sağladık. Bu sayede 22 bin çiftçi ailesinin üretim maliyetleri düşerken, kazançları arttı. Korkuteli, Elmalı'da kırsal bölgelere güneş enerjili sulama sistemleri kazandırdık. Üreticiye sulama borusu desteğinde bulunduk. Afetlerden zarar gören üreticilerin yardımına koştuk, başta sera naylonu desteği olmak üzere taleplerini karşılayarak yaralarını sardık" dedi.

Kurutma tesisi israfı önlüyor

Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma ve Paketleme Tesislerimizle üreticilerimize destek olduklarını kaydeden ve "Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor" sloganıyla halkın hizmetine sundukları tesislerde paketleme ve kurutma işlemleri aralıksız sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Böcek, "Kumluca Mavikent Toptancı Hali içerisinde günlük 3 ton kurutma, 130 ton paketleme kapasite bulunan tesislerimiz, pazar bulamayan ve üretim fazlası olarak elde kalan ürünler alternatif ürün haline getiriliyor. Yerel üreticilerin emek ve maddi kaybını en aza indiren tesiste mevsimine göre yaş sebze ve meyveler işlenerek ekonomiye kazandırılıyor" diye konuştu.

Hayvan üreticilerine destekler

Akıllı sistemlerle çiftçilerin daha konforlu ve verimli üretim yapmalarına yardımcı olduklarını, Elmalı ve Kumluca'da başlayan dijital takip sistemini Aksu ve Serik ilçelerine de kazandırdıklarını söyleyen Başkan Böcek, Çiftçi Kart sistemi aracılığıyla zirai atıklarının çevreci bir şekilde bertarafını sağladıklarını kaydetti. Böcek, "Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde 13 noktada zirai ilaç ambalaj atığı toplama akıllı konteynerleri yerleştirdik. Hayvan üreticilerimizi de yalnız bırakmadık. Veterinerlerimiz mahalle mahalle gezerek önleyici veterinerlik hizmeti vererek hayvan sağlığını korumaya destek oldu. Hayvan üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek için yem gibi ihtiyaç duyduğu konularda yanlarında yer aldık. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Halk Yem Projesi'ni, Süt Yemi adıyla başlattık. Proje kapsamında yüzde 15 hibeli olarak üreticilerimize yemleri dağıttık" şeklinde konuştu.

Halkçı projeler

"Herkesin Başkanı" diyerek Antalya'da üst üste iki kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmanın verdiği sorumlulukla halkçı projelerle halkın yanında olmayı sürdürdüklerini söyleyen Böcek, "Halk Et, Halk Süt, Halk Mama, Halk Ekmek ve halkın suyu ANTSU ile ekonomik darboğazın yaşamı zorlaştırdığı bugünlerde halkımızın yanında olmaya ve bir nebze de olsa rahat bir nefes alabilmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2024 yılında 10 bin 422 çocuğu Halk Süt, 1393 çocuğu Halk Mama ile buluşturduk. 1488 Çölyak hastası vatandaşımıza glutensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımında bulunduk" dedi.

Kreş sayısı 19'a yükseldi

Seçimden önce verdikleri her ilçeye bir kreş sözünü yerine getirdiklerini, annelerin çalışma hayatına dahil olabilmesi ve ekonomik olarak güçlenebilmesi adına açtıkları kreş ve gündüz bakımevi sayısını 19'a çıkardıklarını hatırlatan Böcek, yeni açılacak kreşler ile birlikte annelerin yanında olmaya devam edeceklerini kadın istihdamını arttıracak çalışmalarla onların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yerde olmaları için önemli projeleri hayata geçirdiklerini de söyleyen Böcek şöyle devam etti:

"Kadın kooperatifleri ve satış ofisleri kurup kadın emeğini ve üretimi destekledik. Kırsalda üreten kadınlara fide fidan, makine ve techizat desteği verdik. Toplu ulaşım araçlarında kadın yolcularımız için saat 06.00'ya kadar durak harici indirme hizmeti veriyoruz. Ayrıca rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, eğitim çalışmaları, şiddet mağduru kadın ve çocuklarına barınma desteği, kız yurtlarında genç kızlarımıza barınma desteği, sosyal yardım hizmetleri, meslek edindirme kursları, iş ofisi ile istihdam desteklerimizi arttırarak sürdürüyoruz."

Sosyal belediyecilik

Sosyal desteklerle Antalyalı vatandaşların hayatlarına dokunmayı sürdürdüklerini ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın en zor anında yanında olduklarını söyleyen Böcek, " Çocuk, kadın, genç, engelli gibi dezavantajlı gruplara yönelik yoğun çalışma yürüttük. 2024 yılında da sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik halk süt, halk mama, aşevi, glütensiz gıda desteği, hasta yatağı, sosyal kart, eğitim desteği, nakit desteği ve tekerlekli sandalye gibi destekleri yoğun bir şekilde sürdürdük. Zor durumdaki 910 vatandaşa hasta yatağı, 81 kişiye de tekerlekli sandalye yardımı yaptık. Talepte bulunan ve yapılan tespit sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 bin 873 kişiye sosyal kart verirken, 1645 kişiye de nakit desteği sağladık. 2024 yılında merkez aşevi, Alanya ve Manavgat aşevinde toplam 1 milyon 190 bin 928 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sayılarını arttırdığımız emekli kahveleri ile kıymetli büyüklerimize yeni sosyal alanlar kazandırdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Sağlık Merkezi'miz ile hiçbir sağlık güvencesi aramaksızın ücretsiz hizmet sunmayı sürdürdük. Merkezde geçen 36 bin 816 vatandaşımızın ücretsiz diş tedavisini yaptık. İlçe ilçe mahalle mahalle dolaşan mobil kuaför ile 7 bin 958 vatandaşımıza saç kesim hizmeti sunduk. Başvuruda bulunan vatandaşları eğitimine, mesleğine ve becerilerine göre iş görüşmelerine yönlendiren İş Danışmanlık Ofisimiz ile iş arayanlar ile iş verenler arasında köprü vazifesi görmeye devam ettik. 2024 yılında 2 bin 58 vatandaşımızın özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik" dedi.

Ögrenci yurtları

Gençlerin geleceğe umutla bakması için hep yanlarında olduklarını, öğrenci yurtları ile üniversiteli öğrencileri de yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Böcek, "Ekonomik şartlar ve kiraların yüksekliği nedeniyle barınma ihtiyacını karşılamakta zorlanan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla öğrenci yurtlarımızın sayısını arttırdık. Akdeniz Üniversitesi'nin hemen yakınında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki 330 kapasiteli 3 bloklu kız ve erkek öğrenci yurtları ile yine üniversite yakınındaki Gülveren Mahallesi'nde 50 kişilik kız öğrenci yurdu ve 90 kişilik Elmalı Erkek Öğrenci Yurdu'nda ve Akseki'de öğrenciler çağdaş koşullarda sıcak yuva ortamında barınıyor. Yurtlarda kalan öğrencilere ücretsiz internet, çamaşır yıkama, ütü ve iki öğün yemek gibi imkanlar da sunuyoruz. Kentimizdeki ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik başlattığımız eğitim desteğini 8 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardık. 4 bin 458 üniversite öğrencisi gencimizin eğitimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Can suyu projemiz kapsamında Antalya'daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere her ay 5 ton suyu ücretsiz vermeye devam ediyoruz. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezimizde gençlerimize sosyal ve kültürel açıdan hem öğrenip hem eğlenebilecekleri imkanlar sunmayı sürdürüyoruz. Yenilikçi fikirleri desteklemek, gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak ve girişimci adaylarına yönelik destek sağlamak amacıyla girişimci adaylarına yönelik HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'ni hizmete açtık. Çocuklarımıza da ATABEM kurslarımızda ihtiyaç duydukları alanlarda akademik anlamda ücretsiz olarak destek vermeyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Alt yapıya 19 milyar liralık yatırım

Antalya'nın alt yapısına yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdüklerini, ASAT Genel Müdürlüğünün, Nisan 2019'dan bu yana 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdiğini kaydeden Böcek, "Antalya'nın 19 ilçesi, 913 mahallesinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu ile ilgili eksiklikleri tamamlıyoruz. 3 milyar 582 milyon 863 bin TL yatırım bedeliyle 660 km kanalizasyon hattı döşedik. 2 milyar 788 milyon 336 bin TL'lik atıksu yatırımı yaparken, 2 milyar 851 milyon 87 bin TL'lik tesis ve hizmet yatırımını hayata geçirdik. ASAT kanalıyla son beş yılda Antalya'nın altyapısına toplam 19 milyar 237 milyon 357 bin TL'lik yatırım yaptık" dedi.

Dünya bankasından kredi

Çevre ve doğa dostu projelerimizden hiç vazgeçmediklerini, çevre ve insan sağlığına önem vererek kente modern arıtma tesisleri kazandırdıklarını belirten Böcek, sürdürülebilir çevre politikaları, temiz enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için gösterdiklerini çabanın meyvelerini verdiğini söyledi. Böcek, ulusal ve uluslararası 20 çevre ödülünün sahibi olduklarını, başarılı finans yönetimi ve çevreye verdikleri önemle Dünya Bankası ve İLBANK tarafından yaklaşık 200 milyon Euro finansman ile yürütülen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' için 81 il arasından pilot il seçilen iki şehirden biri olduklarını kaydetti. Böcek, "Bu kapsamda Antalya'mızda, Aksu Altıntaş bölgemizde kentsel dönüşüm alanında yürütülen kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra 3. Etap Raylı Sistem vagon alımı, 4. Etap Raylı Sistem Projesi, elektrikli otobüsler, yenilenebilir enerji gibi halkımızın önceliklerine yönelik seçtiğimiz projeleri yürütüyoruz" dedi.

GES sayısı 22'yle yükselecek

Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile mavi sularda gemi kaynaklı kirliliği önlemeye devam ettiklerini, güneş enerji sistemleri sayesinde enerjilerini doğadan alarak çevreyi korudukları bilgisini veren Başkan Böcek, toplamda 12,67 MWp kurulu güce sahip 17 GES ile yıllık 7 bin 250 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer bir üretim sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesinin, uygulama projeleri tamamlanan 5 yeni GES ile toplamda 22 güneş enerji santraline ulaşacağını kaydetti. Vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda ulaşımını sağlamak için sorumluluk alanımızda bulunan yollarda bakım-onarım ve iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüklerini de söyleyen Böcek, 2023-2024 yıllarında 19 ilçedeki kırsal yollara toplam 754 milyon 740 bin TL'lik bir yatırım yaparak, vatandaşları modern ulaşım ağıyla buluşturduklarını kaydetti. Böcek, "Kırsal mahallelerde toplam 44 kilometrelik sıcak asfalt, 362 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdik. 410 kilometrelik stabilize yol, 38 kilometrelik heyelandan zarar gören yol onarımı ile toplam 3 bin 638 kilometrelik yol bakım çalışması yaptık" dedi.

Ulaşım alanındaki çalışmalar

Konyaaltı- Varsak arasındaki 4. Etap hafif raylı sistem hattı ihale sürecini tamamladıklarını, yükleniciye yer teslimini yaptıklarını, yakın zamanda çalışmalara başlayacakları bilgisini paylaşan Başkan Böcek, "5. Etap raylı sistem hattımızın projelendirme çalışmaları da devam ediyor. Trafik İzleme Merkezimizde trafik yoğunluğu olan bölgelere anlık müdahaleler yapılıyor. Mevcutta 148 sinyalize kavşağı uzaktan kontrol edilme ve 7/24 izlemeyebilme imkanımız sunan Trafik İzleme Merkezimizi daha da güçlendirerek, bir çok kavşağa daha uzaktan erişim ve izleme imkanına sahip olacağız. Bunun için yapay zeka teknolojisini de devreye alarak merkezin işleyişini arttırmayı hedefliyoruz.Tüm bunları yaparken Antalya'nın kültürel ve sosyal hayatını da ihmal etmedik. Var olan festivallerimizi sürdürürken, yeni festivallerle kent hayatına canlılık ve renk katmaya devam Ettik. Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali, Antalya Kitap Fuarı, Gastronomi Festivali, Hobifest, Antalya Yörük Türkmen Festivali ve Yılbaşı Festivali'ni düzenledik. Yeşilçam ve Nostalji Festivali ile de yenilikler getirdik" dedi.

Spora ve sporcuya destekler

Başkan Böcek, geleceğin yıldız sporcularını Antalya'da yetiştirmek için spor salonları ve ücretsiz kurslar açtıklarını, göreve geldiğimizde yarım kalan projelerden biri olan Sedir Spor Kompleksini 160 milyon TL bir bedelle tamamlayarak Cumhuriyetin 100. yılında gençlerimize ve sporculara armağan ettiklerini kaydetti. Böcek, kentin dört bir yanındaki ASFİM spor merkezlerimizde vatandaşlara ücretsiz spor imkanı sağladıklarını, pehlivanlar diyarı Antalya'nın tarihi Kırkpınar Yağlı Gürelerine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdıklarını, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek ile altın kemeri Antalya'ya getirdiklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA