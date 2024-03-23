Rize\'de Çaykur İşçileri Kadro Talebiyle Eylem Yaptı

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de Çaykur'da çalışan mevsimlik işçiler, kendilerine verilen kadro sözünün yerine getirilmesi talebiyle eylem yaptı. İşçi İrfan Kısır, "Çaykur işçisini sokakta kötülemek iyi, Çaykur işçisinin üzerinden geçinmek iyi, Çaykur işçisini yerin dibine sokmak iyi ama Çaykur işçisini bu duruma düşürenleri hiç kimse sorgulamıyor, hep Çaykur işçisini sorguluyor. Yani bu ülkede Çaykur işçisine kadro verildiği zaman ülke batıyor da birilerine peşkeş çekildiğinde batmıyor mu" diye tepki gösterdi.

Çaykur'oa çalışan mevsimlik işçiler, Rize Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda kendilerine verilen kadro sözünün tutulması için eylem yaptı. Eyleme CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu, İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan, Saadet Parti Rize Belediye Başkan Adayı Mustafa Yıldız, Saadet Parti GİK üyesi Hasan Uzun ve çok sayıda işçi katıldı.

"BU ÜLKE ÇAYKUR İŞÇİSİNE KADRO VERİLİNCE BATIYOR MU?

Çaykur işçisi İrfan Kısır, şunları söyledi:

"Bizim davamız kadro davasıdır, bize verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Günlerce bu sokaklardayız, aylarca sokaklardayız, hakkımızı alana kadar da sokakta devam edeceğiz. Biz 2018'de Öz Gıda İş Sendikası'nın ek protokolle Çaykur işçisini nasıl sattığını burada kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Çaykur işçisini sokakta kötülemek iyi, Çaykur işçisinin üzerinden geçinmek iyi, Çaykur işçisini yerin dibine sokmak iyi ama Çaykur işçisini bu duruma düşürenleri hiç kimse sorgulamıyor, hep Çaykur işçisini sorguluyor. Yani bu ülkede Çaykur işçisine kadro verildiği zaman ülke batıyor da birilerine peşkeş çekildi mi batmıyor mu?"

"EYLEMLERİMİZ TBMM'YE ULAŞTI HÜKÜMET GÖRMEZDEN GELİYOR"

DİSK'e bağlı Gıda İş Sendikası Rize Bölge Başkanlığı Sekreteri Kader Salih ise şunları söyledi:

"Yaklaşık bir ay önce yaptığımız belki de Çaykur işçilerin kurumunun tarihinde olmayan kalabalığa ulaşan mitingimizin yankılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar ulaşmasına rağmen bizi muhatabımız olan Çaykur ve maalesef vekilleri ve hükümet yetkilileri tarafından görmezden gelinmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Çaykur'da çalışan işçilerin bakanlığa bağlı diğer kurumlarda olduğu gibi çalışma şartlarına düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kurumlarda işçiler en az en düşük 11 ay 29 gün süreyle çalıştırmaktadır. Öz Gıda İş Sendikası bu süreçte bizimle hareket etmemiş olup hak arama çabamızı görmezden gelmiştir zaten yok hükmünde olan sendika artık kayıt üzerinde olmayacaktır."

"SEÇİMLERDE ÇAYKUR İŞÇİLERİ GEREKEN CEZAYI VERECEK"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise şunları söyledi:

"Burada 11 bin işçi var şu sahanda bulunan işlilerin gerçek sayısı da 11 bini temsil etmektedir. O nedenle yıllar boyu kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve bu yüzden de hak talebi için bu ikinci eylem. Üçüncü ve büyük eylem 31 Mart'ta. 31 Mart'ta büyük eylemi Çaykur işçileri yapacak. Biliyorum tarlada çalışan da Çaykur'da çalışan da elbette siyasi farklı partilere gönül vermiş olabilir bu anlaşılır bir şeydir ama hak vermek için verilen sözleri yerine getirmesi gereken iktidarın kendisidir. Eğer bu söz yerine getirilmezse Çaykur'un çalışanı da, tarlada çalışanı da bununla ilgili bir ders verip haklarını almak için kendilerine yeni bir alan açmak zorundadır. Bu yüzden Rize'den buradan tekrar söylemiş oluyorum; Çaykur işçilerinin kadro haklarını söz verdiğiniz gibi verin eğer vermez Çaykur işçileri size gerekli cezayı dersi verecek. Ben Rize'nin toplumunun bir kısmını oluşturan Çaykur işçilerin hak mücadelesinde parlamentodan sizin adınıza çalışmaya devam edeceğim ama bu kararı almazlarsa sorunu çözene kadar devam edeceğiz. Elbet 2028 yılı da uzak değildir gerekirse 2028'de bunu biz yapacağız. Mücadelenizin yanındayım."

"YÖNETMEYİ BECEREMİYORSANIZ BIRAKIN"

Saadet Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Uzun, "Uzun bir zamandan beri bu mücadeleyi veriyorsunuz sizi tebrik ediyorum. Devletin imkanlarıyla bunları çalıştırmak çok daha kolay, Çaykur bu anda en az kadrolu bir döneme girmiş, işçi kadrosu en az olduğu döneme girmiştir. Diyorlar ki 'kaynak yok'. Ben onlara birkaç tane kaynak sundum bu kaynağı bayi adı altında kurdukları şirkete yedireceklerine işçilere verseler yüzde 50'si yeter, kaynağı tekrar burada açıklıyorum; çay içerisine çay çöpun içerisine karışan çayları elemek için bir başka şirkete veriyorlar o şirket büyük paralarla satıyorlar ve bu kaynağı şahısları kullanıyorlar. Ben diyorum ki, ey Çaykur Genel Müdürü ve AK Parti iktidarı; beceremiyorsanız bırakın."

"BU SEÇİM DERS VERME SEÇİMİDİR"

İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan şu ifadeleri kullandı:

"Bir de dedikodu yayıyorlar, ne diyorlar biliyor musunuz; 'kadro verirsek Çaykur batarmış'. Peki şimdi ben buradan onlara soruyorum bakın resmi rakam açıklayacağım size, Çaykur Genel Müdürlüğü orada, muhasebe dairesi orada. 1 kilo kuru çayın maliyetin kaç paradır? Bakın 1 kilo kuru çayın maliyeti 95 TL peki, kuru çayı kaç paraya satıyor Çaykur; ortalama 150 lira satıyor. Peki soruyorum; bu Çaykur nasıl batıyor, nasıl zarar ediyor? İşçilik 25 TL dörtte bir maliyetine, peki soruyorum; bu Çaykur'un Sakarya'da fabrikası var niye Rize'de yapmıyoruz onu? Neden işçi kardeşimiz orada çalıştırmıyoruz? Sizi kandırıyorlar ve kandırmaya da devam ediyorlar. Bu seçim ders verme seçimidir siyasi görüşünüz ne olursa olsun bu Seçimde ekmeğinizi oy verin. Sendikacılara da bir şey diyelim. En az 500 milyona yakın yani eski parayla 500 trilyona yakın Rize'den para aldılar aidat adı altına almadılar mı? Peki size çay fabrikalarına şekerden başka bir şey verdiler mi? Polarla, şekerlerle sizi kandırıyorlar artık kanamama zamanı geldi diyorum artık gücünüzü birleştirin."

"BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Bir kadın işçi, "17 seneden beri çalışıyorum. Mutfaktayım aşçıyım, bayanlar olarak fabrikada çok zor durumdayız. Sendikamız bizi dinlemiyor, görmezlikten geliyor, aidat almaktan başka bize hiç bir şey yapmadı" derken; bir başka kadın işçi, "Şimdi kadro istiyoruz. Geçim zor, eşim emekli o şekilde uğraşıyoruz yani. Kampanyaya eksiyle giriyoruz, bütün arkadaşlarımız kampanyaya eksiyle giriyor" ifadelerini kullandı.

17 yıldır çalışan bir işçi, "Bir çocuğum var yaşam şartlarımız kötü. 6 ay nasıl yaşanıyorsa öyle yaşıyoruz ama tabii ki bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz, çocuklarımıza iyi bir gelecek vaat etmek istiyoruz. 6 ay çalışıp 6 ay ne yapılıyor boşta olmuyor, kimse bizi almıyor işe. 6 ay maalesef boştayız ama bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Reis bize geçen seçimde sözünü vermişti burada söylemişti. Biz onu bekliyoruz, verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz" dedi.

"BU ŞARTLARDA EVLENEMEYECEĞİM"

Başka kadın işçi, "2021 girişliyim, yeni girdim gerçekten verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Ben evli değilim ama bu şartlar altında da evlenemeyeceğiz büyük ihtimalle. Yani borcumuz boyumuzu aştı artık onu söylemek istiyorum Yani verilen sözler tutulsun ki biz de kendimize bir gelecek kuralım. İnsanlar evlatlarına gelecek kurmaya çalışıyor. Biz kendi geleceğimizin garantisini veremiyoruz ki nasıl bir evlat getirelim bu dünyaya yani verilen sözler tutulsun ki biz de bir şeyler yapabilelim" diye konuştu.

Başka bir yerde iş bulamadıklarını belirten işçi ise "Hiçbir yerde, hiçbir ilde, hiçbir alanda iş bulamayız. Sadece çaykur da iş bulabiliriz. Üniversitede böyle bölüm var bu bölüm ya kapatılsın ya kapatılsın ya da buradan mezun olanlara iş imkanı sağlansın. 4 ay veya 6 ayda değil yani çünkü 4 ay veya 6 ay insanlar geçinemiyor aramızda evli olmayan insanlar var bu saatten sonra o rakamlarla evlenemez bu insanlar" dedi.