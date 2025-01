Çeşme Belediye Başkanı Denizli: Tedirginlik Duyuyor Olsaydık Doğrunun Yanında Olmazdık, Korkunun Yanında Olurduk

Yerel

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. Soruları da yanıtlayan Denizli, belediyelere yönelik baskılara ilişkin "Bu siyasi baskı, yargının siyasallaştırılması ve bir susturma mekanizması olarak kullanılma girişimi her zaman vardı. Zaten bu ihtimalden herhangi bir tedirginlik duyuyor olsaydık doğrunun yanında olmazdık, korkunun yanında olurduk. Bu nedenle hayır korkmuyorum." dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, göreve geldiği günden bu yana ilçede yaptığı çalışmalar ile gelecek dönemde hayata geçireceği projelerini anlattı.

Görevdeki 10 ayın ardından çalışmalarını ve projelerini düzenlediği basın toplantısı ile anlatan Denizli, sözlerinin başında gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına değinerek, şöyle tepki gösterdi:

"Sözlerimin başında bugün Türkiye basını adına kara bir gün demek istiyorum. Çünkü Suat abimiz Türkiye'de sanıyorum ki her görüşten, gazetecinin, her türlü yayın yapan, yayın organının emeğine, mesleği olan saygısına, mesleğe olan bağlılığına kefil olunabilecek bir insandır. Suat abi bugün tutukluysa, tutuklu yaygınlanıyorsa aslında bu ayıp sadece kurumuna değil, sadece şahsına değil ama ülkemize yapılmış bir ayıptır. Çünkü ne yazık ki gazetecilik acaba bunu yazarsam başıma ne gelir denecek bir meslek değildir. Gazetecilik sorgulamanın, yazmanın, toplumu bilgilendirmenin bir iddia geldiğinde ilgili iddiayla ilgili konunun içeriğinde bulunan kişilere soru sorma mesleğidir. Bu nedenle buradan siz kıymetli basın mensuplarımızla daha öncesinden planlamış olduğumuz için bugünü sizlere saygısızlık olmaması için ertelemedim. O yüzden böylesi bir günde sizlerle dayanışma içinde olduğumuzu söylemek için iyi ama zamanlaması ne yazık ki hepimiz için zor bir gün. Evinin bugün bizim için zorken sizin için kat be kat daha zordur. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğünün olmadığı hiçbir bir ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Halkın haber almasının önüne geçilemez, özgür basının önüne geçilemez demek istiyorum."

Denizli, sözlerinin devamında 4 Nisan 2024 tarihinde Çeşme Belediye Başkanı olarak göreve başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Çeşme doğalgaz ile buluşuyor"

"İlk etapta aday olduğumuz süre itibariyle en çok bizlere gelen talep, Çeşme'nin altyapısına dair taleplerdi. Bunların başında doğalgaz vardı. Toplumumuz Çeşme'ye doğalgazın gelmesini çok uzunca bir süredir bekliyor. Bu nedenle göreve geldiğiniz ilk gün itibariyle İzmir Gaz Şirketi ile yaptığımız yoğun görüşmelerin sonucu olarak Çeşme'de ilk etapta Musalla Mahallemiz'de beş kilometrelik bir doğal gaz hattının döşemesine ve çalışmalarına İzmir Gaz başladı. Fen İşleri Müdürlüğümüz kendilerine destek sağlıyor bu noktada. İlk etap çalışmalarımız geçtiğimiz ay bitti. Bu ayın 20 Ocağı'nda ikinci etap çalışmalarımız başladı. Şubat ayında Çeşme doğalgaz ile buluşuyor. Bir yılı doldurmadan böylesi önemli bir işe imza atmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle İzmir Gaz emekçilerine de Çeşme'mize gösterdikleri özveri için teşekkürlerimi iletmiş olayım."

"Kanalizasyon sorununu dönemimizde büyük ölçüde çözmüş olacağız"

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve İZSU'yla yürüttüğümüz ortak altyapı çalışmalarımız hız kesmeden birçok mahallemizde devam ediyor. Yaklaşık 152 bin ton asfalt yama çalışması yaptık bu süreçte. 105 bin 600 metrekare kilit parke taşı döşedik. ve 70 bin metrekare statik kaplama yaptık. Maalesef kentimizde en yoğun şikayetlerin başında yollar geliyor. Yolların düzenlenmesi için yeniden her mahallemizde tertemiz yollarımıza sahip olmak için tabii ki vakte ihtiyacımız var. Çünkü altyapı çalışmaları malumunuz kazılmadan hayata geçmiyor. Biraz kazıyoruz. Yurttaşlarımız biraz tabii ki rahatsız oluyorlar bu durumdan. Fakat ne yazık ki başka bir yolu yok. Artık yollarımız döşenirken özellikle birlikte çalıştığımız Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'müz hem de Büyükşehir Belediye'mizin Fen İşleri Daire Başkanlığı hem de aynı zamanda İZSU Genel Müdürlüğümüz ve bölge sorumlularımızla yaptığımız toplantılarda yolların kapanışı kısmında çok özenle davranmaya dikkat ediyoruz. Hem doğalgaz çalışmalarımızda hem kanalizasyon çalışmalarımızda. Bu prensibe çok dikkat ediyoruz. Reisdere, Çiftlik, Ovacık, İsmet İnönü, Mahmur Baba mevki ve Dalyan Mahallesi'nde İZSU ile birlikte ortak yağmur suyu hattı çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çünkü yağmurlarda ne yazık ki bazen ki dünyanın her yeri de böyle tabii ki bu bir bahane değil fakat yoğun yağmur görülemeyecek derecede yoğun yağmurlar geldiğinde bazı aksaklıklar yaşanıyor. Bu aksaklıkları minimum seviyeye indirmek için Büyükşehir Belediye'mizle ortak ve İZSU'yla ortak olarak hız kesmeden çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 4 bin metre kazı yapıldı bugüne kadar ve bu kazılar artarak devam edecek. Benzer bir çalışmayı yine Çeşme'mizin en büyük şikayet konularının başında yer aldığı kanalizasyon çalışmaları takip edecek. 2025 yılının son diliminden sonrasında da 2026 yılının ilk diliminde hız kesmeden kanalizasyon çalışmalarımıza ivme kazandıracağız. İZSU'nun bu noktada Çeşme için şimdiden dört etapta devam edecek bir çalışma planı var. Bu planı yurttaşlarımızla yakın zamanda Cemil Başkanımızın başkanlığında tanıtacak, anlatacak ve Çeşme'nin en büyük şikayet konularının başına yer alan kanalizasyon sorununu da kendi dönemimizde büyük ölçüde çözmüş ve tamamlamış olacağız."

"Yuvamız Çeşme halktan büyük bir sevgi ve taleple karşılandı"

"Dönemimizde açtığımız, ilkini açtığımız Yuvamız Çeşme Reisdere projemiz aslında 3 yaşla 6 yaş arasında çocuklarımızın, Yuvamız Çeşme Çocuk etkinlik merkezlerimizin ilkini Reislere Mahallemizde açtık. İkincisini Ovacık Mahallemizde açılışını gerçekleştireceğiz. Daha yılı tamamlamadan böylesine toplumda büyük ihtiyaç olan çalışan anneler veya evde hastasına bakması gereken annelerimize destek amacıyla açmış olduğumuz bu projemizin de halktan büyük bir sevgi ve büyük bir taleple karşılandığına tanıklık ediyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında bizlerin vazgeçilmezi olan kreşler sonuna kadar topluma hizmet etmek amacıyla, kadınlarımıza, çocuklarımıza hizmet etmek amacıyla maksimumda açabildiğimiz kadar mahallemize açacak ve Yuvamız Çeşme Projesi tüm yurttaşlarımızla buluşmaya devam edecek. Yuvamız Çeşme'nin her biri yaklaşık 155 metrekarelik bir alanda her bir Yuvamız Çeşme binamız 33 çocuğumuza kapasite verecek, çocuk gelişim uzmanlarımızın olduğu, çocukların kaliteli zaman geçirebilecekleri etkinlikler kapsamında yer alıyor. Eğlenirken öğrenmek biliyorsunuz ailelerin en kıymet verdiği şey. Dolayısıyla hem eğlendikleri hem öğrendikleri bir atmosferde Yuvamız Çeşme projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Projelerimizden bir diğeri bizim dönemimizde hayata geçirdiğimiz Ovacık Çağdaş Yaşam Etüt Merkezimiz ve Kütüphanemiz de yine Ovacık Mahallemizde çocuklarımıza armağan edildi. Bu çok önemli çünkü özellikle sosyoekonomik olarak bu zorlu dönemlerden geçerken çocuklarımızın sağlıkla öğrenebilecekleri mekansal alanları yaratmak çok çok kıymetli. Dolayısıyla bu kütüphane ve etüt merkezimizi Ovacık Mahallemize kazandırmış olmaktan yine büyük bir keyif duyuyoruz."

"Çeşme Çözüm Merkezimizin yine kuruluşunu gerçekleştirdik"

"Yurttaşlarımız biliyorsunuz çoğu zaman çoğu bölgede belediyeye şikayetlerimizi iletiyoruz fakat oldu mu, olmadı mı, ne durumda cevap gelmiyor, bazen ulaşamıyoruz. Bu nedenle Çeşme Çözüm Merkezimizin yine kuruluşunu gerçekleştirdik ve açılışını yaptık. Çeşme Çözüm Merkezi bir çağrı merkezi hattından, bir WhatsApp şikayet hakkından, aynı zamanda da sosyal medyadan gelen şikayetleri tarayan tek bir ortak sisteme bağlı. Bu sistemde Çeşme Çözüm'deki emekçi kardeşlerimiz gelen şikayetlere, şikayetin ilgili olduğum müdürlüklere, belediyemize aitse veya kurum şikayetleri ise İZSU gibi, Gediz Elektrik gibi veya Büyükşehir Belediyemize ait şikayetlerse ilgili kurumlara aktarıyor ve vatandaşa anında bilgisini paylaşıyor. Aynı zamanda şikayetin akıbetini ve sonucunu da yine bu takip sistemi üzerinden yurttaşlarımıza iletiyoruz. Bu çok çok önemli çünkü yurttaşlar şimdi artık kış aylarında sabah 8, gece 12'ye kadar bize ulaşabiliyorlar. Yaz aylarında bu süre 24 saate çıkarılacak. Çeşme'miz 50 bin nüfuslu bir kent ama yaz aylarında yaklaşık 1 milyon, 1 buçuk milyon vatandaşımıza hizmet verdiğimiz anlar oluyor. Hizmet kalitesini artırmak kapsamında bu projeyi de yine hayata geçirdik."

Birlikte Çeşme

"Çeşme Vizyon Ofisimiz Çeşme'mizde yaşayan ilgili STK, meslek erbabları ve mesleklerinde belli sevilerde gelmiş ama artık topluma bir şey katmak isteyen hocalarımızın bulunduğu bir ofis. Bir vizyon kurulu oluşturduk. Bu vizyon kurulumuzda yine mesleğinde öne çıkmış isimler yer alıyor. Bir maliyet uzmanı yer alıyor, bir şehir plancısı yer alıyor, bir peyzaj mimarı yer alıyor. Peyzaj mimarisinin yanında aynı zamanda da iç mekanda ya da dış mekan mimarilerimiz yer alıyor. Aynı zamanda iletişim bilimcilerimiz, İzmir Planlama Ajansı başkanımız Koray Velibeyoğlu yer alıyor. Çünkü yaptığımız vizyon projeleri ve vizyon adımlarının, Büyükşehir Belediye'mizin vizyonuyla ortak ve kente katılımcılık anlamında bir şeyler katılabilmek için bu kurulumuzda Çeşme'nin katılımcı yönetim anlayışıyla geliştirdiği prensibi devam ettirmek için çalışıyor. Çeşme Vizyon Ofisimiz 5Ç ve 5B ilkelerinde oluşuyor. 5Ç ilkelerimize örnek olması amacıyla bir çözüm odaklı yönetim anlayışının prensibinin Çeşme'mize oturacağı iki, çok yönlü kalkınma. Çünkü biliyorsunuz özellikle alt yapıda geri kaldığımız zaman kalkınma ne yazık ki attığımız her adımın ardı biraz eksiklik yaratabiliyor. Bu nedenle çok yönlü kalkınma, tek adım da değil ama çok yönlü kalkınma, pensilinin yine Çeşme'nin yönetim anlayışına sirayet edeceği. Üç, çevre ve sosyal etkilerin araştırıldığı ve mahalle mahalle kartlarının oluşturulduğu ve bu prensiple bir yönetim anlayışını geliştirdiği, yine yurttaşlardan bizlere gelecek verilerle yapacağımız ne var ne yok buluşmalarımızda, bir gün bir mahalle kahvemizde, bir gün bir parkta, bir gün sokakta yurttaşlarımızla yapacağımız ne var yok sohbetlerimizde ortaya çıkacak çevre ve sosyal etkiler. Çeşitlilik içinde birliktelik. Bizlerin sloganı birlikte Çeşme. Bu sloganla yola çıktık. Bu nedenle birbirinden farklı düşünen yurttaşlarımızın tamamının görüşlerinin harmanladığı görüşlerinin ortaya çıkacağı bir vizyon ve çocuk, gençlik ve kadın hakları noktasında üyemizde her geçen gün daha da canımızı yakan bu haklar konusunda Çeşme'mizde bu prensibi güçlendirdiğimiz bu yönetim modelini oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Kent Konseyi yeniden hayata geçirdik. Bin 300 yurttaşımız Çeşme Kent Konseyi'nde bir fiil aktif olarak çeşitli çalışma gruplarında aktif olarak yer alıyorlar."

Üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs

"Dönemimizin en önemli konularından biri sosyal yardımlar. Sosyal yardımlar yeni kurduğumuz, dört tane yeni müdürlük kurduk. Bunlardan bir tanesi de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz. Sosyal yardımlar kapsamında yine ilk kez bizim dönemimizde hayata geçen 0-5 yaş arası anne çocuk eğitim setleri dağıtmaya başladık. Çocukların hem öğrenerek büyümeleri evde, aile bakımı koşullarında hem de annelerinin çocuklarının gelişimlerini yine ilgili kitaplar ve setler çerçevesinde takibini sağlayabilmeleri için böyle bir hizmeti hayata geçirdik. Yeni doğan paketi geçtiğimiz dönem Çeşme Belediye'miz tarafından da hizmeti verilen ama bizim dönemimizde paketinin kapsamı biraz daha genişletilmiş bir hizmet. Bu hizmetimiz de hız kesmeden hayata yeni katılan ve aramıza yeni katılan minik Çeşmelilerimizin yanında. Okula hoş geldin paketi, Çeşme'mizde ilk kez ilkokula başlayan çocuklarımızın tamamına bu yıl hem kırtasiye setleri hem de okul çantalarının dağıtımını Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hayata geçirdik. Ev temizliği ki yine kendi dönemimizde hayata geçmiş olmasından büyük keyif duyduğum bir hizmet. Sosyoekonomik olarak evdeki bakımlarını tam olarak hayata geçiremeyen, engelli olabilir, yaş almış olabilir veya farklı gerekçelerde ev bakımlarını, ev temizliklerini hayata geçiremeyen yurttaşlarımıza yine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz tarafından ev temizliği hizmeti hayata geçti. Aynı zamanda engelsiz spor okulumuz, Çeşme Belediyesi spor bünyesinde engelli olan çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini desteklemek hastalığında yine bu işte uzman olan spor öğretmenlerimiz tarafından engelsiz spor okulumumuzun kurulumunu gerçekleştirdik ve çocuklarımızın sosyal yaşam içerisinde devam etmelerini sağladık. Çeşme'mizden farklı kentlere, üniversiteye gitmeye hak kazanmış öğrencilerimize bir burs desteği sağladık. Evlerinden, yuvalarından kendilerine bir hediye gibi bir de tabii ki başka şehirlere yolladıkları çocuklarına yine bu zor dönemde destek olmakta zorlanan ailelerimize katkı sağlamak için, eğitime de katkı sağlamak için 10 bin TL'lik bir burs desteği yine üniversite öğrencilerimize sağladık."

Çocuklar ve gençler için çalışmalar

"Çeşme Kent Enstitüsü'nü kurduk. Çeşme Kent Enstitüsü Çakabey Kültür Merkezi'mizde bazı depo olarak kullanılan alanlarımızı renovasyon ve restorasyon çalışmaları yaptık. Bir dans salonu kazandırdık, üç tane de derslik kazandırdık. Bu derslikler çok önemli çünkü şimdi öğrencilerimiz ücretsiz olarak hem müzik kursları alabiliyorlar, yan flüt, gitar, keman, piyano gibi alanlarda ders alabiliyorlar. Dans salonumuzda bale, modern dans ve çeşitli danslar yine çocuklarımıza ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Aynı zamanda bir tiyatro topluluğu kurduk, Çeşme Kent Orkestrası'nı kurduk ve bu enstitümüzde yaklaşık 575 öğrencimize çocuk genç yetişkin olarak hayata geçti ve hızlıca derslerimiz 2025 yılı başı itibariyle başladı. Çeşme'mizin Kampüs Alaçatı adı altında gençlik merkezinin hayata geçmesini ve aynı zamanda dolgun bir yeşil alan ve spor alanlarıyla içinde bulunacağı bir mekansal alanın ilk buluşmasını Çeşme Vizyon Ofis gerçekleştirdik. Çok verimli ve bizim için de ufuk açıcı bir toplantı oldu. Aynı zamanda geçtiğimiz dönem yapımına başlanmış olup bizim dönemimizde tamamlanmış olan iki tane halı sahamızın açılışını gerçekleştirdik. Spor olmadan çocuklar eksik kalır. Spor olmadan o enerjiyi atmadan ve sağlıkla atmadan tabii ki her şey yarım kalır felsefesi üzerinden çocuklarımıza iki tane halı saha ve çocuk parkını kazandırdık."

Çeşme'de kültür sanat

"Geçtiğimiz dönem adımları atıldığı Arkas Sanat Alaçatı'nın açılışını kendi dönemimizde Lucien

Bey ile gerçekleştirdik. Arkas Sanat çok önemli çünkü ne yazık ki Çeşme'de kültür sanat alanındaki mekansal eksikliklerimizi her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Özellikle kış aylarında kültür sanatta fazlasıyla geri kalıyoruz. Bu nedenle Alaçatı'da açılmış olan bu sanat merkezimiz iki sergi salonunda bir yarı amfi düzeninde açık alan amfide oluşuyor. Aynı zamanda da iki tane çalışma alanından oluşan kapsamlı bir merkez oldu. Yurttaşlarımız büyük bir memnuniyetle kültür sanat etkinliklerine bu mekanda buluşabiliyor."

Sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor

"Kendi dönemimizde kurduğumuz dört müdürlükten bir tanesi de Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğümüz. Kadromuzda bir idari personel, bir veteriner hekim, iki veteriner sağlık teknikleri, iki yardımcı personel ve bir temizlik personeli ekledik. Malumunuz sokak hayvanlarının sayıları her geçen gün artıyor. Bu nedenle hem kısırlaştırma çalışmalarımızı arttırarak devam ettirebilmek için hem de aynı zamanda hayvan sağlığının ve toplum sağlığının birinci önceliklerini hayata geçirebilmek için hız kesmeden bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda yeni yaptığımız kedi evlerimizi de yine hayvanseverlere dağıtımını geçtiğimiz günler itibariyle başladık ve büyük bir ilgiyle kedi evlerimizde artık Çeşme'deki kedi dostlarımız, patili dostlarımızla buluşmuş durumda. Tabii ki mamalarımız düzenli olarak veriliyor hem barınağımızdaki hayvanlarımıza hem sokak hayvanlarına hem de aynı zamanda toplum sağlığı gözetilerek yapılıyor. Toplamda 14 bin 51 işlem can dostlarımıza müdahale yapıldı bizim dönemimizde. Bu hem kedi hem köpek hem de bazen kuşlar veya yabani hayvanları da kapsayan bir rakam olduğunu söylemek isterim."

"Korkmuyorum"

Soruları da yanıtlayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyelere yönelik basılara ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Türkiye'de bugün herkes sanırım, şuna yorum yapsam mı, buna acaba bir şey dersem dikkat çeker miyim diye güne başlıyor. Biz Türkiye'de özellikle bu iktidarın döneminde bu olayları ilk kez yaşamıyoruz. Sadece dönem dönem dozunu arttırıyorlar, dönem dönem azaltıyorlar. Bu ihtimal hep vardı. Bu siyasi baskı, yargının siyasallaştırılması ve bir susturma mekanizması olarak kullanılma girişimi her zaman vardı. Zaten bu ihtimalden herhangi bir tedirginlik duyuyor olsaydık doğrunun yanında olmazdık, korkunun yanında olurduk. Bu nedenle hayır korkmuyorum. Biz yalnızca ülkesine, yalnızca milletine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan bir partiyiz. ve tüm belediyelerimizde ülkemize olan ve yurttaşlarımıza olan yaklaşımı yani bu baskının dışında bizlerin sahada, sokakta katılımcılık anlamında, sosyal demokrasi anlamında yurttaşlara olan yaklaşımımızın nasıl olduğu ortada. Dolayısıyla biz doğru olduğuna inandığımız ülkemiz adına, demokrasimiz adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülke adına nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. Buna uygun davranıyoruz. Her gün bu aşkla uyanıyoruz. Her gün bu aşkla belediyeye gidiyoruz. Her gün bugün yurttaşlarımızın nasıl yanında olabiliriz düşüncesiyle gidiyoruz. Ben bu konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir konuşma yaptım. Bu sorun bir Prof. Dr. Ahmet Özel sorunu değil. Bu sorun bir Rıza Akpolat sorunu değil. Bu sorun diğer siyasi partilerden görevden alınan halkın iradesine adeta balyoz gibi vurulan sorun değil. Kişiler değil partiler değil. Burada ciddi bir zihniyet sorunu var. Burada halkın iradesine saygı duyulmayan bir sorunlar silsilesi var. Bizleri tıpkı iktidarı seçtiği gibi bizleri de halk seçti. Biz başka ülkelerin seçilmiş iktidarı değiliz. Çünkü yerel iktidar Cumhuriyet Halk Partisi. Bizleri halkımız seçti, aynı halk seçti. Onlara sandıkta seçme iradesi gösteren halk 31 Mart 2024 tarihinde hayır biz bu tarihi itibariyle yerel iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi yapıyoruz dedi. Şimdi onları seçince sorun yok. Biz seçilince mi halkın iradesine ket vurulabiliyor? Biz seçilmiş belediye başkanlarıyız. Biz atanmış değiliz. Bizi yurttaşlarımız seçti. Dolayısıyla hayır korkmuyorum. Sonuna kadar da bütün belediye başkanlarımızın yanındayım. Sonuna kadar da onların sesi olmaya, onların sesini duyurmaya gücümüz yettiğince müsaade edildiği sürece devam edeceğiz. Yarın biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınacak. Tabii ki orada olacağız. Tabii ki Ekrem Başkanımızın yanında olacağız. Rıza Başkanımızın ve Ahmet Başkanımızın yanında olduğumuz gibi Ekrem Başkanımızın da yanında olacağız. Biz sonuna kadar adaletten, sonuna kadar insan haklarından, sonuna kadar eşitlikten ve sosyal haklardan yana olmaya devam edeceğiz."

"Biz dertlerimizi anlatmak için değil icraatlarımızı anlatmak için bu görevlere seçildik"

Belediyenin mali tablosu ve SGK borçlarıyla ilgili soruya ise Denizli, "Borçsuz belediye yok ama devraldığımız borcu, zorluğu şu an ne yazık ki üzerimizde kurulan mali baskıyı konuşmak için değil. Yani şöyle bazen dertleştiğimiz ve şikayet edeceğimiz zamanlar da gelir ama ben bugünü ne yaptığımızı anlatarak geçirmeyi daha doğru ve daha verimli bulurum kendi adıma. Çünkü toplum zaten yılgın, toplum zaten bıkkın, bizim dertlerimizi dinleyecek bir durumda olduklarını düşünmüyorum. Biz onlara dertlerimizi anlatmak için değil ama icraatlarımızı anlatmak için bu görevlere seçildik. İşin finansal sıkıntıları, şu an kurumların üzerimizde kurduğu, iş yapamayalım diye üzerimizde kurduğu baskılar bizim sorunlarımız, yurttaşlığımızın değil" şeklinde konuştu.