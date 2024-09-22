CHP\'li Başkan Kooperatif Yönetimine Dava Açtı

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - CHP'li Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, üyesi olduğu Pazar 4 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde hukuksuz bir şekilde kendisinin ve çok sayıda kişinin üyelikten çıkarıldığı ve kooperatifte yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kooperatif yönetiminden şikayetçi oldu, dava açıldı. Çakır, "Ağalıkla, kabadayılıkla kooperatif yönetim kurulu başkanlığı yapılıyor" dedi. Kooperatif Başkanı Turan Karahan ise "Üyelikten ihraç ettiğim kişilerin hepsi CHP'lidir, belediye başkanını da ihraç ettim, adam olsalardı ihraç etmezdim" dedi. Dava yarın Pazar Adliyesi'nde görülecek.

Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ve 20 şoför, Pazar 4 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde hukuksuz bir şekilde üyeliklerinin sonlandırıldığı, kooperatifte usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların yaşandığı iddiasıyla CİMER' şikayette bulundu. Şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı'nın kooperatif hakkında yaptığı incelemeler neticesinde Bakanlığın, Kooperatif Başkanı Turan Karahan ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında 1163 Sayılı Kanun 59/8 EK 2/1 maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları için Pazar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Asliye Ceza Mahkemesi'ne kooperatif yöneticileri hakkında dava açtı. Dava ile ilgili karar duruşması yarın Pazar Adliyesi'nde görülecek.

"Gariban şoförlerimizin hakkına tecavüz ediyor"

Üyesi olduğu kooperatiften hukuksuz bir şekilde üyeliğinin sonlandırıldığını belirten CHP Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır olayla ilgili şunları söyledi:

"4 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi 280 adet üyesi olan bir kooperatif, bugün 110 kişilere düşürüldü. Kooperatif yönetim kurulu başkanlığına ters düşenler hepsi kooperatif üyeliğinden düşürüldü. Kendi yandaşları olmak üzere şu anda 130'lara çıktı. Arabası olmayan ve kooperatif başkanının yandaşı olup da bugün şu arkadaşlarımız var. Gariban gece gözüne limon sıkıp, sabaha direksiyon sağlayan şoför garibanların hakkına tecavüz etme pozisyonları var. Bugün hep diktatörlükten kooperatif devam ettiriyorlar. Pazar Taşıyıcılar Kooperatifi'nde olan düzensizlik hiçbir ilçede ve ilde yok. Hiçbir kooperatifte olmayan marka araçlara biniyor yönetim kurulu başkanı uygunsuz bir şekilde. Gariban şoförün bir şanzıman kırıp 3 milyon 5 milyon lira ihtiyacı olan bir şoföre yardımda bulunmayıp da marka makam aracıyla gece gündüz her tarafa gezebiliyor. O benim adamlardır diye ben bunu adliyeden çözerim zihniyeti taşıyarak o işlere teşebbüs etmesin. Pazar bizimdir, gariban şoför bizim kardeşlerimizdir, biz onlara destek verelim. Sen şoförünü destekleyecek gariban şoförünü destekleyeceksin. Şu anda aracı olmayıp da üye kaydı olan üyeler var üzücü bir şey. Bugün şu arkadaşlarım hepsinin araçları olmasına rağmen hiçbiri üye değil, üzücü bir şey. Daha önce üyeydiler özellikle ben mesela benim şu anda 4 tane Tırım olmasına rağmen ben üye değilim, bunlar üzücü şeyler.

"Oğlunun şirketine iş veriyor, şoförün hakkını yiyor"

Bugün Çaykur'un verdiği nakliyeyi kendisi çekemediği halde kendisinin yandaş tanıdık firmalarla beraber iş birliği yaparak onlara yük vermesi de çok anormal ve abestir. Kendisini uyardım, kendisi aynı diktatörlükten gidiyor. Bugün Çaykur'un alım yerlerinde dolum işlemlerini kooperatif resen kooperatif alıyor bunu. Diğer ilçelerde diğer kooperatifler kendisi yapıyor dolum işlemini, maalesef Pazar Kooperatifinin kendi kooperatif yönetim kurulu başkanının kendi firması olmasına rağmen firmasına devrediyor. Kendi oğlunun üstüne kurulmuş şirketi tutuyor ve yükleme işini oğlu yapıyor. Pazar'ın bu kadar ihtiyacı olan gariban şoförlerimiz hakkına tecavüz ediliyor.

"Ağalık ve kabadayılıkla başkanlık saltanatını sürdürüyor"

Bugün kooperatiflerde parmak usulü seçim olmaz, uygun değil. Şu anda parmakla seçim yaptığın zaman gariban şoför çekiniyor acaba beni üyelikten düşürecek mi korkusuyla parmağını kaldırıyor, parmağını kaldırmasa bile niye parmağını kaldırmıyorsun sorusuyla karşılaşıyor. Şu anda Pazar 4 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifinde saltanat sürerek, ağalıkla, kabadayılıkla kooperatif yönetim kurulu başkanlığı yapılıyor. Bunlara karşı 7- 8 kişi birleşerek dedik ki biz buna dava açalım, dava süreci devam etti ve en son Bakanlıktan müfettiş geldi. Müfettiş biz de aşağı yukarı 8 gün kaldı ve bunu güzel bir şekilde inceledi ve rapora bağladı, bu şu anda savcılığa intikal etti savcılık da olayı takip ediyor mahkemeler devam ediyor."

"Çaykur'dan gelen parayı oğlunun şirketine devrediyor"

Kooperatif üyesi Yalçın Banko ise şöyle konuştu:

"Pazar Nakliyeciler Kooperatifi'nin üyesiyim, şu anda beni üyelikten atmak istiyor. Araba almama rağmen araba aldırılmıyor ve kooperatife koydurtmuyor. Yolsuzluk iddiaları müfettiş raporlarında da var. Kooperatife Çaykur'dan gelen para kooperatife gider. Ancak kooperatife gelen para oğluna veriliyor. Yani doldurma işini oğlunun şirketine yaptırıyor, yüzde 1 komisyon kooperatif kalıyor geri kalan para oğluna geçiyor. Bu tamamen kooperatifte tekelleşti. Kendi himayesine altına alındı. Biz de evraklar var, 110 taneye yakın üye sayısı düştü şu anda acilen bu adamın kooperatiften elini ayağını çekmesi gerekiyor. Kendi adamlarını üye yapıyor, üye sayısını çoğaltıyor. Ben araba almama rağmen beni kooperatife koymuyor. Biz şikayet ettik, üye olmayanlar parmak kaldırarak başkan seçildi, sandık kurulup da biz başkan seçemedik. Baskı yapıyor psikolojik baskı yapıyor. Şoförlere baskı yapıyor. Konuyu yargıya taşıdık şu anda yargı süreci devam ediyor. Bu ayın 23'ünde de (Pazartesi) duruşmamız var."

Şoför Erdoğan Murtezaoğlu, "Kooperatif üyesiydim. Babam zaten kurucularından ilk kurucularından. Bazı konularda buna karşı çıktığımız için bizi üyelikten men etti, bir gün kooperatifte aynı böyle bir toplantıda oraya gittiğimde bana hakarette bulundu. Burada çok haksızlık var burada şoför arkadaşlarımız çok eziliyor burada kabadayılık var burada hukuku arkasına almış siyasi arkasına almış" dedi.

"Arkadaşıma şahitlik ettim işimden oldum"

Arkadaşına şahitlik ettiği için işinden olduğunu söyleyen şoför Tayfun Sarıbaş, "2021 yılına kadar düzenli çalışıyordum. 2021 yılında bir arkadaşımızın kongrede ki düzensizlikten dolayı mahkemeye vermesinden dolayı şahit yazıldım. Fakat 'sen niye ona şahitlik yaptın' işte 'şahitlikten vazgeç tekrar gelebilirsin' dedi. Ben de bir şey yapmadım. Ben gördüğümü söyleyeceğim olanı söyleyeceğim burada farklı bir şey söyleyeceğim yok dedim. Bundan dolayı bizi men etti 2,5 yıldır biz dışarıdayız. Biz de yargıya taşıdık. Biz haklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

Şoför Cevher Bayraktar, "2022 yılında aracımı sattım, sattıktan 22 gün sonra yönetim kurulu kararıyla 10 gün içinde yeni bir aracın alınması gerektiği yönünde bir tebliğ geldi. Ben de bu karara şaşırdım tabii ki yani benden evvel bir sürü insan varken hiç arabası olmazken 3 yıl 5 yıl gibi sürelerde üyelik üyelikleri bekletilirken benim 20 günde böyle bir karar alınıp da bu karara benim de dahil olmamın neden olduğunu sorunca gerekçeli bir cevap gelmedi. Biz de üyeliğimizin geri iadesi konusunda adliyeye başvurduk. Bu zaman zarfı içinde ben uygun şartlarda araç da buldum ancak yönetim kurulunun almış olduğu karar dahilinde üye yapılmayacağımı belirttiler" şeklinde konuştu.

Şoför İbrahim Hasanoğlu, " Samsun, Erzurum, Tokat gibi illere gidiyorduk çalışıyorduk şu an biz de mağduruz çalışamıyoruz gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Ben Tayyipçiyim duman vurmuşum bunlar"

Kooperatifi Başkanı Turan Karahan ise ANKA Haber Ajansı'nın iddialarla ilgili sorularını yanıtladı. Karahan, "Kooperatife üye şoförlerin üyeliklerini gerekçe göstermeden sildiğiniz doğru mu" sorusuna, "Biz her şeyi kurallar çerçevesinde yapmışız, aracı olmayanların üye olduğu ise doğrudur. Onlar daha önce aracı olanlardı ne gerekiyorsa onu yaptık. Üyelikten ihraç ettiğim kişilerin hepsi CHP'lidir, belediye başkanını da ihraç ettim, adam olsalardı ihraç etmezdim" dedi. "Siz AKP'li misiniz?" sorusuna ise Turan Karahan "Herhalde Ak Partiliyim, Tayyipçiyim, AK Partili değilim Tayyipçiyim" ifadelerini kullandı.

"40 yıldır yöneticiyim ben kimseye hesap vermem"

"Çaykur'un çay yükleme işini oğlunuza ait şirkete verdiğiniz az komisyon aldığınız iddia ediliyor" hatırlatması üzerine de Karahan "Evet doğrudur bunda hukuken bir sakınca yoktur, size hesap mı vereceğim ne kadar alıyorum diye. Ben hesap vermem kardeşim ya siz bana ne hesap soruyorsunuz ki, ben mahkemede hesabımı veririm. Müfettiş gelmiş 2 tane, incelemiş gitmiş. Siz herhalde Turan Karahan'ı tanımadınız, ben kurallar içinde işimi yapmışım ben 40 yıldır burayı yönetiyorum hesap verecekmişim işine baksınlar kimseye hesap vermem ben" diye konuştu.