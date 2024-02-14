Gaziantep'te Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek - Son Dakika
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Gaziantep'te Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek

Gaziantep\'te Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleri ile organize edilen Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın (GAPTARIM) 14'üncüsü 21-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek. Fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üreticileri, biçerdöver, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama, paketleme makineleri, ürün depolama makineleri ve sistemleri, drone, solar enerji, yem, fidancılık, tohum ve gübre, yöresel ürünler gibi ürün grupları ile kooperatifler yer alacak. 270'e yakın marka ve firmanın temsil edileceği fuarda, Gaziantep, Ankara, Eskişehir, Manisa, Balıkesir, Sinop, Nevşehir, Denizli, Muş, Afyon, Düzce, Mersin, Burdur, İstanbul, İzmir, Aydın, Kilis, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş illerinden gelen firmalar ürünlerini sergileyecek. Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyeleri ve belediyelerden ziyaretçilerin geleceği fuarda İnsan ve Tarım Konulu Sergi ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından desteklenen ve 3 gün boyunca sürecek olan eğitim ve paneller gerçekleştirilecek.

14.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:28
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleri ile organize edilen Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın (GAPTARIM) 14'üncüsü 21-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek.

Fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üreticileri, biçerdöver, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama, paketleme makineleri, ürün depolama makineleri ve sistemleri, drone, solar enerji, yem, fidancılık, tohum ve gübre, yöresel ürünler gibi ürün grupları ile kooperatifler yer alacak.

270'e yakın marka ve firmanın temsil edileceği fuarda, Gaziantep, Ankara, Eskişehir, Manisa, Balıkesir, Sinop, Nevşehir, Denizli, Muş, Afyon, Düzce, Mersin, Burdur, İstanbul, İzmir, Aydın, Kilis, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş illerinden gelen firmalar ürünlerini sergileyecek.

Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyeleri ve belediyelerden ziyaretçilerin geleceği fuarda İnsan ve Tarım Konulu Sergi ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından desteklenen ve 3 gün boyunca sürecek olan eğitim ve paneller gerçekleştirilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Kahramanmaraş, Gaziantep, Eskişehir, Şanlıurfa, Balıkesir, Nevşehir, İstanbul, Sakarya, Denizli, Manisa, Burdur, Mersin, Ankara, Adana, Hatay, Afyon, İzmir, Sinop, Konya, Kilis, Düzce, Aydın, Muş, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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