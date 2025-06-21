İstanbul'daki kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız - Son Dakika
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İstanbul'daki kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

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İstanbul\'daki kritik toplantıda Hakan Fidan\'dan İsrail mesajı: Hazırız
21.06.2025 11:48
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İstanbul\'daki kritik toplantıda Hakan Fidan\'dan İsrail mesajı: Hazırız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu. İsrail'in saldırgan politikasına değinen Fidan, "Türkiye İİT dönem başkanlığında İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Erdoğan, toplantı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek olan Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve BM Filistinlilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile de görüşecek.

Ardından, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan YardımcısıMuhammed İshak Dar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önemli görüşmesi de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle olacak.

İstanbul'da İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı

AÇILIŞ KONUŞMASI FİDAN'DAN

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrain İran çatışmasına ilişkin, " İsrail, bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız" dedi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

İstanbul'da İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI GÖRÜŞÜLECEK

İran ile İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla dışişleri bakanı İstanbul'da bir araya geldi.

Fidan'ın ev sahipliğinde, 21-22 Haziran'da "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım söz konusu.

Toplantıda İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra Teşkilata bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1000 civarında katılımcı yer alıyor.

Fidan, bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella'dan toplantının başkanlığını devralarak açılış konuşmasını yapacak.

İstanbul'da İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı

Toplantı kapsamında İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel oturum da düzenlenecek.

Toplantı öncesinde, son gelişmeleri ele almak üzere Arap Ligi'nin olağanüstü toplantı yapması konusunda Arap Ligi üyesi ülkelerin girişimleri de sürüyor. Ayrıca, toplantı marjında Cammu Keşmir ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konulu İİT Temas Grubu toplantıları da düzenlenecek.

Toplantının sonunda İstanbul Bildirisi ile başta Gazze ve Filistin konulu olmak üzere İİT gündeminde yer alan karar tasarılarının onaylanması öngörülüyor.

TÜRKİYE 4. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

51. DBK toplantısında Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak Türkiye, daha önce 1976, 1991 ve 2004'te düzenlenen DBK toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları neticesinde son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel, bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri ve Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda işbirliğinin artırılması hususları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıdaki hitabında Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak izlemeyi sürdüreceğini, ayrıca İİT üyelerinin ve Teşkilatın kapasite ve imkanlarının geliştirilmesi için çaba göstereceğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, İsrail'in bölgedeki yıkıcı saldırılarının gittikçe yayıldığını, Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a saldırdığını, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeyi sürdüreceğini kaydetmesinin yanı sıra İİT ülkelerinin, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birleşmeleri ve ortak hareket etmeleri gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Filistin sorununun bölgedeki tüm çatışmaların temel nedeni olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye'nin iki devletli çözümün, İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı şekilde çözülmesi için tek yol olduğuna inandığını yineleyeceği tahmin edilen Fidan'ın, Filistin Davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesinin İİT'in varlık sebebi olduğuna atıfla Filistin meselesinin İİT'nin birinci gündem maddesi olmayı sürdüreceğinin altını çizmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın İİT ülkelerinin istikrarlı ve müreffeh Suriye için birlikte çalışmaları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini desteklemeyi sürdürürken ülkenin ekonomisini yeniden ayağa kaldırmaya da odaklanılması gerektiğini belirtmesi ve KKTC'nin İİT'nin gözlemci üyesi olması gerçeğinin Kıbrıs Adası'nda iki halk ve iki devletin var olduğunu bir kez daha teyit ettiğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Tüm Müslüman ülkeleri Kıbrıs Türklerinin doğal haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya davet ettiğini yinelemesi beklenen Fidan'ın, Batı Trakya'daki Türk Müslüman Azınlığı ve Yunanistan'daki On İki Adalar'daki Türk nüfusunun temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden uygulamalara karşı İİT kapsamında yapılacak çalışmaların önem taşıdığını vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, İslam karşıtlığının hızla yükseldiğini, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman toplumlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük içeren eylemlerin sona ermesi için tek sesle hareket edilmesinin elzem olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 1969'DA KURULDU

İİT (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü-İKÖ), İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen zirvede kuruldu.

Türkiye, İİT'nin kuruluşunda yer alan 25 üyeden biriyken halihazırda 57 üyeye sahip olan İİT, BM'den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip.

Ayrıca KKTC, Rusya, Bosna-Hersek, Tayland ve Orta Afrika Cumhuriyeti, gözlemci ülke statüsüyle İİT bünyesinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'daki kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Zafer Budak:
    Boş insanlar, boş işler, boşa geçen zaman... boşa harcanan paraya yazık! 67 34 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    İSLAM İŞBİRLİGİ TEŞKİLATI SADECE MASALDAN İBARET BİR İSRAİL ETMİYOR. AMA NEDEN BU DURUMDAYIZ DİYE KİMSE SORGULAMAK İSTEMİYOR ÇÜNKÜ YÖNETİCİLERİN DURUMU KONUMU RAHAT PARA YARDIMCILAR DANIŞMANLAR UÇAK HELİKOPTER ARABA HAVUZ HERŞEY EN LÜKSÜNDEN. 54 13 Yanıtla
  • Hakan as :
    Sizden bir cacık olmaz :) 44 15 Yanıtla
  • Ebuturap:
    nekadar yalancısın yaaaa neye hazırsın israile karşı olan saldırıları yumuşatmaya mı hazırsın yıllardır iti iyi koruyorsunuz hafif sert konuşup arkadan veriyorsunuz. 35 9 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Tavşan kaç Taz tut :)) nedemek diye sormuşlar veli birine o da demiş ki ....anlayan anlar 25 8 Yanıtla
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