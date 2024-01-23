İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'in 5 yıllık icraatlarını içeren rapor yayınlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Söz verdik yaptık" sloganıyla duyurduğu 5 yıllık icraatlarını içeren rapor tuncsoyer.com.tr internet sitesinde İzmirlilerin erişimine açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiği günden bugüne Türkiye'ye örnek olan ve İzmir tarihinin en büyük yatırımlarının yer aldığı 100 projesini tuncsoyer.com.tr sitesinde tanıttı. 2019 yılında "Aşkla İzmir" sloganıyla yola çıkan Başkan Tunç Soyer, 5 yılda yaşanan pandemi, deprem, tsunami, sel, yangın gibi doğal afetler, yüzde 500 artan döviz kuru, ekonomik kriz ortamına rağmen söz verdiği 165 projeyi yüzde 87 oranında tamamladı. Başkan Soyer, hazırlanan internet sitesinde kente dair vizyonunu, hedeflerini, kentin uyumlu bir şekilde kalkınması için uyguladığı yerel yönetim modelindeki kavramları anlattı. tuncsoyer.com.tr internet sitesi üzerinde, İzmir'in gelecek yüzyılını teminat altına alan 100 eser, kolaylıkla incelenebilecek "Beş yılda 100 eser" sayfasında tanıtıldı. 100 proje, Başkan Soyer'in hedefi olan "Güvenli Yaşam", "Refahın Büyümesi ve Adil Dağılımı", "Yerel Demokrasi", "Sosyal Gelişme", "Doğayla Uyum", "Geçmişten Öğrenmek" ve "Geleceğin İnşası" başlıkları altında sınıflandırıldı.

GÜVENLİ YAŞAM İÇİN TARİHİ YATIRIMLAR

Güvenli Yaşam başlığı altında Başkan Soyer'in, evlerin yıkılmadığı, iklim krizinin yarattığı yıkımların yaşanmadığı, insanların sağlıkla nefes aldığı, özgürce bir arada yaşadığı güvenli bir şehir hedefi altında yer alan projeler hayata geçirildi. Bu bölümde Narlıdere Metrosu, Çiğli Tramvayı, Buca Metrosu, Halk Konut, Örnekköy Kentsel Dönüşümü, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Uzundere Kentsel Dönüşümü, Depremsellik Araştırma ve Bina Deprem Dayanıklılığı Taraması, 3 bin 90 kilometrelik İçme Suyu Şebekesi, 300 km Yağmur Suyu Ayrıştırma Kanalı, Çiğli Atıksu Arıtma 1, 2 ve 3. Faz Revizyonu, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İmalatı, Konvansiyonel Atık Su Arıtma Tesisleri, Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Acil İzmir, ESHOT'a 651 otobüs alımı, İZDENİZ Feribotları, İZTAŞIT, Otogar Viyadüğü, Selçuk Terminali, İzmir Marina, Bostanlı İskelesi Mikromobilite Alanı, İtfaiye Hizmet Binası, Smyrna Tam Otomatik Otoparkı, Gaziemir Sakarya Otoparkı, Selvili Yeraltı Otoparkı, İzmir Planlama Ajansı, Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi projeleri yer alıyor.

REFAH VE ADİL YAŞAM

Refahın Büyümesi ve Adil Dağılımı başlığı altında Başkan Soyer'in şehrin refahını büyütmek ve refahın adil paylaşımını sağlamak için göreve gelir gelmez çalışmalarına kentin arka sıralarından başladığı projeler hayata geçirildi. Bu bölümde Şaşal Su Fabrikası, İzDönüşüm Fabrikası, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası, Bergama Bozköy Zeytinyağı Fabrikası, Ödemiş Et Entegre Tesisi, Mama Üretim Tesisi, Dereköy Bal Üretim ve Paketleme Tesisi, Mezbahalar, İzmirli Markası, İzmirli Kahve, Halkın Bakkalı ve Halkın Kasabı, Meraİzmir, İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi, Sulama Göletleri, Visitİzmir, İzmir Turizm Ofisleri, Efeler Yolu, Meslek Fabrikası Kurs Merkezleri, Kültürpark Kapıları, Mahalle Bostanları, İzmir Şehir Kart projeleri yer alıyor.

YEREL DEMOKRASİ

Yerel Demokrasi başlığı altında herkesin ortak iyiliğini gözeten, uyum içerisinde yaşamın teminatı olan demokrasinin büyütülmesi için hayata geçirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, sokak sokak İzmir'in mahallelerinde kapıları çalarak yurttaşların taleplerini yerine getiren Acil Çözüm Ekibi ve sadece İzmir'de değil Türkiye genelindeki krizlerde de rol alan Bizİzmir platformu projeleri yer alıyor.

SOSYAL YAŞAM KENTLE BİRLİKTE GELİŞİYOR

Sosyal Gelişme başlığı altında Başkan Soyer'in İzmir'in sadece mekansal değişimiyle değil, içinde yaşayan insanlarla beraber gelişmesi, refah ve uyumun kaynağı olması için hayata geçirilen projeler hayata geçirildi. Bu başlığın altında Müzik Kütüphanesi, Şato Kütüphanesi, Muhtarlık Kütüphaneleri, Işılay Saygın Kütüphanesi, Kitap Kafeler, Konak Metro Sanat Galerisi ve Kitap Kafesi, İzmir Art, İzmir Sinema Ofisi, İzmir Şehir Tiyatroları, Akdeniz Dilleri Merkezi, Ahmet Piriştina Konuk ve Yazar Evi, Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi, Çandarlı Belediyesi Sosyal Tesisleri, WizmirNET, Çocuk Belediyesi, Çocuk Faaliyet Merkezleri, Masalevleri, İZELMAN Anaokulları, Gençlik Belediyesi, Genç İzmir Balçova Gençlik Merkezi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi, Karabağlar Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Öğrenci Çamaşır Yıkama Merkezleri, Anahtar - Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmetleri Merkezi, İnciraltı Terapi Bahçesi, Örnekköy Sosyal Tesisi, Havuz İzmir, Maraton İzmir ve CittaSlow Mahalleleri yer alıyor.

DOĞAYLA UYUM

Doğayla Uyum başlığı altında Başkan Soyer'in iklim krizine karşı İzmir'de yaşayan tüm canlıların haklarını bir bütün olarak ele alan, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir şehir için hayata geçirdiği projeler yer aldı. Bu başlığın altında, Güney Gediz Deltası Yaşayan Parkı, Flamingo Yolu, Olivelo Yaşayan Parkı, Fırat Yaşayan Parkı, Meriç Yaşayan Parkı, Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı, Peynircioğlu Rekreasyon Alanı, Yaşayan Körfez Yatırımları, Süngerkent, Can Yücel Tohum Merkezi, Pako Hayvan Barınağı, Seyrek Hayvan Hastanesi, Güney-1 Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Kuzey-1 Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Tesislerimizde GES Santralleri, Harmandalı Biyogaz Tesisi, Girişimcilik Merkezi projeleri yer aldı.

GEÇMİŞTEN ÖĞRENEREK GELECEĞE YÖN VERİLİYOR

Geçmişten Öğrenmek başlığı altında 8 bin 500 yıllık liman şehri İzmir'in geçmişinden gün yüzüne çıkarılan ve geleceğe ışık tutan Tarihi Bıçakçı Han ve Yıldız Sineması, Tarihi Carfi Köşkü, Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi, Köy Enstitüleri Anı Evi, Kemeraltı UNESCO Dünya Mirası, Kemeraltı Altyapısı projeleri yer alıyor. Geleceğin İnşası başlığı altında ise İzmir'in stratejik ihtiyaçlarını göz önüne alarak bölgesel ve sektörel gereksinimlerin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Girişimcilik Merkezi projesi yer alıyor.

"SÖZ VERDİK YAPTIK"

İnternet sitesinin "Söz verdik yaptık" sekmesinin altında ise Başkan Soyer'in 2019 yılında göreve geldiğinde İzmir'e sözünü verdiği 165 projenin tamamlanan 144 projesine dair tüm içeriklerin yer aldığı Söz verdik yaptık kitabının dijital hali yer alıyor. Kitap, İzmir'de ve Türkiye'de yaşanan tüm zorluklara rağmen büyük bir iradeyle hayata geçirilen çalışmaları verilerle ortaya koyuyor.