İzmirliler kiradan daha düşük bedelle ev sahibi olacak

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın adaylık sürecindeki vaatlerinden 25 bin sosyal konut projesinin ilk ayağı olacak Egeşehir Menemen Konutları'nın tanıtımı yapıldı. Alt ve orta gelir grubundaki İzmirlilerin konut sahibi olmasının hedeflendiği proje kapsamında ilk etapta Menemen'de 3 bin 100 konut inşa edilecek. Egeşehir Menemen Konutları, uygun fiyatları ve ödeme koşullarıyla hayali gerçeğe dönüştürecek.

Tanıtım töreninde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, "Konut bir lüks, yatırım aracı veya rant kapısı değildir. Konut temel bir insan hakkıdır. İzmir'de bunu yaptığımız işlerle göstereceğiz. İzmirlileri ev sahibi yapmak istiyoruz" dedi. Tugay, bir ülkenin gelişmişliğinin insanlarının huzur içinde yaşayacağı yuvalarla ölçüldüğünü belirterek "Burada sadece bina yapmayacağız. Aynı zamanda devletle halkın tekrar birbirine kavuştuğu, halkın devlete güveninin tekrar tesis edildiği bir sistem kuracağız. İzmir'den Türkiye'ye örnek olacağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden olan 25 bin sosyal konut için harekete geçildi. Türkiye'deki ekonomik krizin derinleşmesiyle konut sıkıntısı yaşayan orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlara nefes aldıracak projenin ilk etabı olan Egeşehir Menemen Konutları projesinin tanıtımı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Projenin sunumunu Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir AŞ) Genel Müdür Süleyman Ekinci gerçekleştirdi. Başkan Dr. Cemil Tugay ise İzmir'den Türkiye'ye örnek bir proje başlattıklarını anlattı.

Projeye başvurular, yarından itibaren başlıyor. Egeşehir Menemen Konutları Sosyal Konut Başvuru formuna http://www.egesehir.com.tr/basvuru-form üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuru sistemi bir ay açık olacak.

"Konut krizini gidermek için bir adım atmaya karar verdik"

Konut hakkının önemine değinen, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden örnekler veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bugün seçim öncesinde verdiğimiz 25 bin sosyal konut vaadinin ilk etabı için bir aradayız. Belediye bu işi niye yapsın, yapabilir mi sorularının aklınızda oluştuğunu biliyorum. Her şeyden önce neden yaptığımızı sizlere söylemek isterim. Biliyorsunuz barınma hakkı en temel insan hakkıdır. Konut hakkı, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi'nde ifade edilmiş. Anayasamızda da Konut Hakkı başlıklı 57'nci maddede 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' denmiştir. İşte bu sorumlulukla özellikle son zamanlarda çok daha belirgin bir şekilde yaşadığımız konut krizini gidermek için bir adım atmaya karar verdik. İştirakimiz olan Egeşehir AŞ'yi görevlendirdik" dedi.

"İnsanlar aylık gelirleriyle bile kira ödeyemiyor"

Konut kredilerinin yüksek olması ve ödeme zorlukları nedeniyle konut sahibi olmanın zorlaştığına değinen Başkan Tugay, "İnşaat maliyetlerindeki artışlar, konut satış ücretlerinin yüksekliği, üretilen konutların belli bir gelir grubuna yönelik olması konut krizini derinleştirdi. Günümüz küresel ekonomisinde konut bir birikim aracı olarak ön plana çıkarken barınma ikinci plana atılmış durumda. Konut bir finansal araca dönüştü. Uluslararası verilere göre ödenen kira, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmemelidir. Ama insanlar aylık gelirleriyle bile kira ödeyemiyor" diye konuştu.

"Türkiye'de güvenli bir çatı altında yaşamak kimsenin lütfuna bağlı olmamalı"

2010-2022 yılları arasında ülke genelinde konut fiyatlarının yüzde 91 oranında arttığını söyleyen Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu oranla Türkiye, dünya ülkeleri arasında konut fiyatının en çok yükseldiği beşinci ülke oldu. 2022'den bugüne fiyatlar daha da arttı. Diğer yandan TÜİK verileri incelendiğinde konut inşaat ruhsatlarında özel sektörün payının yüzde 92,3, kamu sektörünün payının yüzde 6,3, kooperatiflerin payının ise yüzde 1,4 olduğu görülüyor. Bu veriler Türkiye'de konut üretiminin büyük ölçüde özel sektöre bırakıldığını gösteriyor. Biz ise tüm kamunun, yerel yönetimlerin de dahil olmak üzere sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendi arsalarımız ve kendi bütçemizin gücüyle insanlarımıza sosyal konut yapmayı bir görev edindik. Menemen'de 3 bin 100 konutu vatandaşlarımıza uygun şartlarda ödeme imkanıyla sunma kararını verdik. Türkiye'de güvenli bir çatı altında yaşamak kimsenin lütfuna bağlı olmamalıdır."

"Türkiye'ye örnek olacak bir proje olacaktır"

Konutun bir lüks, yatırım aracı ve rant kapısı olmadığını bir kez daha vurgulayan Başkan Tugay, "Konut temel bir insan hakkıdır. İzmir'de bunu yaptığımız işlerle göstereceğiz. İzmirlileri ev sahibi yapmak istiyoruz. Uygun bir finansman modeli geliştirdiğimize inanıyoruz. Asgari ücrete endeksli bir planlama yapıldı. Olağanüstü enflasyona karşı taksit artış oranında üst limiti yüzde 30 olarak belirledik" dedi.

Amaçlarının sadece konut değil insanlara yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirten Tugay, "İnsanlarımızın nitelikli bir ortamda yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Hem çevreci hem sosyal olanaklar açısından yeterli hem de güvenlik açısından sorunu olmayan atmosferler oluşturacağız. Bir ülkenin gelişmişliği gökdelenleriyle değil insanlarının huzur içinde yaşayacağı yuvalarıyla ölçülür. İzmirlilere, bu konutlarda oturacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Burada sadece bir bina yapmayacağız. Aynı zamanda devletle halkın tekrar birbirine kavuştuğu, halkın devlete güveninin tekrar tesis edildiği bir sistem kuracağız. Bir tür dayanışma geliştirdiğimize inanıyorum. Türkiye'ye örnek olacak bir proje olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Somut ve tarihi adımlar atacağımıza inanıyorum"

Başkan Tugay, toplantının soru cevap bölümünde de konuştu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait arsayı satmak yerine halkın yararına kullanmayı seçtiklerini belirten Tugay, konutta sürdürülebilir finansman modelinin yeni konutların yapımı için kaynak oluşturabileceğini söyledi. Alanda deprem riski açısından her türlü çalışmanın yapıldığını da belirten Tugay, projenin devamı için "30 ilçemizde buna benzer projeler yapacağımızı söylemek isterim. En az 10 ilçemizde benzer rezerv alan üzerinden çalışmalar devam ediyor. Sadece metropol değil. Şehrin her alanında sağlıklı ve dengeli, çevreyle uyumlu yaşam alanları oluşturmayı planlıyoruz. Hiçbir bölgemizi dışarda bırakmayacağız. Altyapı, trafik, ulaşım ve kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedeflerle ilgili somut ve tarihi adımlar atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük heyecan

Menemen'in Koyundere Mahallesi'nde 3 bin 100 konutun inşa edileceği proje büyük heyecan yarattı. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, 120 ay vade ve 15 binden başlayan taksitlerle hayalleri gerçeğe dönüştürecek.

Sosyal ve yeşil alanlar

Proje kapsamında 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde 350 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 3 bin 100 konut inşa edilecek. 1.Etap'ta 400 konut, 2. Etap'ta bin 100 konut, 3. Etap'ta 700 konut ve 4. Etap'ta ise 900 konut yapılacak. 5. Etap ise rekreasyon alanı olarak planlandı.

Keyifli vakit geçirmeye olanak tanıyan doğayla bütünleşik ortak yaşam alanları ile güvenli parklar ve modern spor sahalarıyla sağlıklı ve aktif yaşamı destekleyen alanlar, projenin temelini oluşturuyor. Yenilenebilir kaynaklardan güç alan yapılar, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek vadediyor. Bölgede 45 bin metrekarelik sosyal ve yeşil alan, 115 bin metrekarelik rekreasyon alanı, 90 bin metrekareye yakın park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

Önkoşul yok öncelik kriterleri var

Başvuru için herhangi bir önkoşul bulunmuyor. Ancak konut sahibi olup olmama durumu, İzmir'de ikamet süresi ve yeri, hane halkında engelli olup olmaması, şehit yakını veya gazi olması, çocuk bulunması gibi özel durumlar, medeni durum, hane nüfusu ve gelir durumu üzerinden puanlama sistemi var. Bu öncelik kriterleri ve puanlama sistemi sıralamada öne çıkarılacak grupları belirlemek için kullanılacak.

Birinci etabın temeli Mayıs ayında atılacak

25 bin sosyal konut vaadi kapsamında ilk etapta 3 bin 100 konut yapılacak. Bu rakamın 25 bine çıkartılması hedefleniyor. Kentin farklı bölgelerinde düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik nitelikli ve erişilebilir konutlar için arsa geliştirme çalışmaları devam ediyor.

3 bin 100 konut için satış ofisi kurulumu ve ilk satışlar ise Nisan ayı itibari ile başlıyor. Tüm etaplar için yapım ihalesinin ardından 2 yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. 400 dairenin bulunduğu 1. Etap için Mayıs 2025'te temelin atılması, Mayıs 2027'de ise anahtar teslimi hedefleniyor. 2. Etabın yapımı Temmuz 2025'te, 3. Etap Eylül 2025'te, 4. Etap ise Kasım 2025'te başlayacak.

Her bütçeye göre ödeme seçeneği

Projede 75 adet 1+1 daire, kapalı ve açık mutfak seçenekleriyle 191 adet 2+1 daire, kapalı ve açık mutfak seçenekleriyle 134 adet 3+1 daire bulunuyor. Proje, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL'den, 2+1 daireler 22 bin TL'den, 3+1 daireler ise 28 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Asgari ücrete endeksli finans modeli projenin temelini oluşturuyor. Vatandaşa birinci olarak "peşin ödemelerde yüzde 10 indirim", ikinci olarak "yüzde 30 peşinat - 120 ay vade", üçüncü olarak "yüzde 20 peşinat - 4 ara ödeme - 120 ay vade" şeklinde üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Taksitli ödemelerde defaten toplu ödeme yapıldığı takdirde kolaylıklar da sağlanacak.

Banka sisteminden bağımsız

Ülkenin ekonomik koşulları ve olası krizler düşünülerek fiyat artışında üst barem olarak yüzde 30 oranı belirlendi. Ödeme planlarındaki rakamlar asgari ücret zammı oranında her yıl güncellenecek. Ara ödemenin olduğu finans modeli tercih edilirse, 4 ara ödeme başvuru tarihinden itibaren her yıl bir defa olacak şekilde alınacak.

Yeni nesil konut vizyonu

Proje, İzmir'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilerek barınma ihtiyacına çözüm sunarken, aynı zamanda kentin sosyal ve ekonomik yapısını da destekleyecek.

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir AŞ) sosyal donatılarla güçlendirilmiş, nitelikli altyapı sistemleri ile desteklenmiş yapılarla, yeni sosyal konut vizyonuna öncülük edecek.

Proje, afetlere dirençli kent vizyonu için de önemli bir adım olacak. Bölgede imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapıldı ve parseller yapılaşmaya en uygun zeminlerde konumlandırıldı. Mimari projeye esas detaylı zemin etüt çalışmaları ayrıca yapılacak.

Nefes alan binalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'i sadece yenilemeyi değil, kenti aynı zamanda yaşanabilir, erişilebilir ve keyifli bir sosyal yaşam merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Sosyal Donatı Alanları kapsamında içinde tırmanma duvarı, park alanları, trambolin, kuru havuz, oyun parkuru bulunan çocuk oyun alanları, fitness salonu, basketbol sahası ve benzeri fonksiyonları bulunan spor alanları, sosyalleşme ve dinlenme alanları, market ve ticari alanlar olacak.

Doğayla barışık yeşil bir hayat sunulacak ortamda klasik peyzaj anlayışının dışına çıkılarak arazi ile uyumlu çözümler sunulacak. Geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları ile desteklenmiş sosyal donatılarla yaşanabilir bir mahalle kültürü oluşturulacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre korunacak, sürdürülebilir bir gelecek için doğa dostu yapılar üretilecek. Daha az enerji harcayan, daha fazla nefes alan binalar inşa edilecek.

Ulaşımı kolay

Hem toplu taşımayla hem özel araçla kolay ulaşım imkanına sahip bir bölgede yapılacak proje alanı raylı sistem İZBAN'ın Egekent 2 durağına 1 buçuk kilometre, Konak merkeze 30 kilometre, Karşıyaka merkeze 16 kilometre, Çiğli'ye 10 kilometre, Menemen'e ise 4 kilometre mesafede yer alıyor.

Çanakkale Yolu, çevre yolu ve yapımı planlanan ikinci çevre yoluyla da konut alanına ulaşılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapımı planlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında inşa edilecek istasyon da güçlü ulaşım ağına destek olacak. ESHOT otobüs hattı ve dolmuş hattı, ulaşım ağını tamamlayacak.

İki organize sanayi bölgesi, iki üniversite, Egekent 2 semti ve Menemen ilçe merkezine yakın olan yeni yaşam alanında sağlık, eğitim, ulaşım ve ticaret hizmetlerine hızlı şekilde ulaşılabilecek.

Büyükşehir paydaşları ile alanda olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konut alanlarının çevresinde paydaşları ile birlikte sosyal yaşam merkezi oluşturacak. Bu kapsamda vatandaşlar Halk Ekmek ile kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe kolayca ulaşılabilecek. Yuvamız İzmir ile çocuklara güvenli, sıcak ve kaliteli bir eğitim ortamı sağlanacak. Ayrıca Grand Kafe, Kent Lokantası, İzmar da burada bulunacak.

Daire tesliminin ardından, site yönetimi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşı olan İZELMAN AŞ tarafından yürütülecek. Ayrıca müteahhit firma teslim sonrasında 18 ay boyunca teknik personel aracılığıyla teknik hizmet vermeye devam edecek. - İZMİR