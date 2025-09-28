İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı - Son Dakika
İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı

İstanbul\'da da hissedilen deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı
28.09.2025 16:04
İstanbul\'da da hissedilen deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı
Kütahya'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen sarsıntı nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokaklara akın etti. Bir çevre sakini, "Deprem sınav gibiydi. Japonya'da yaşadığım depremlere alışkınım ama bugünkü bayağı farklıydı. Depremden korkmak yerine sağlam binalar yapmamız gerekiyor" dedi.

AFAD, saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Afyonkarahisar ile İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

Kütahya'da deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı

Kütahya'da depremi yaşayan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Vatandaşlar binalardan dışarıya çıkarak sokaklara akın ederken deprem anı bir işletmedeki güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı

Depremle ilgili konuşan bir çevre sakini, "Deprem sınav gibiydi. Japonya'da yaşadığım depremlere alışkınım ama bugünkü bayağı farklıydı. Depremden korkmak yerine sağlam binalar yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her zaman depremlerle yaşayacağız. Bu yüzden herkesin sağlam evlerde ve binalarda yaşamasını tavsiye ediyorum" dedi.

Kütahya'da deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremin ardından herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı. Vali Işın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, sıvaları döküldü.

Kütahya'da deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.59'da oldu. Yerin 8.46 kilometre büyüklüğünde hissedilen deprem, Kütahya'nın yanı sıra çevre illerde hissedildi. Depremde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasında çatı ve duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, sıvaları döküldü. Binadan bazı küçük parçalar yere düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.

Kütahya'da deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı
Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
