İstanbul\'da da hissedilen deprem anı kamerada: Bugünkü bayağı farklıydı

AFAD, saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Afyonkarahisar ile İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Kütahya'da depremi yaşayan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Vatandaşlar binalardan dışarıya çıkarak sokaklara akın ederken deprem anı bir işletmedeki güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

"BUGÜNKÜ DEPREM BAYAĞI FARKLIYDI"

Depremle ilgili konuşan bir çevre sakini, "Deprem sınav gibiydi. Japonya'da yaşadığım depremlere alışkınım ama bugünkü bayağı farklıydı. Depremden korkmak yerine sağlam binalar yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her zaman depremlerle yaşayacağız. Bu yüzden herkesin sağlam evlerde ve binalarda yaşamasını tavsiye ediyorum" dedi.

VALİ IŞIN: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremin ardından herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı. Vali Işın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

DEPREMDE BELEDİYE BİNASI HASAR GÖRDÜ

Depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, sıvaları döküldü.

