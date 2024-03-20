Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke\'de 4 Yeni Projenin Temelini Attı... Vahap Seçer: "Bizim İşimiz Rant Değil, Halk"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'de 4 yeni projenin temelini attı. Başkan Seçer, "Bizim işimiz rant değil, bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer; bu kez de Silifke'de 4 yeni projenin temelini attı. Başkan Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi, Silifke Yeşilovacık Mahallesi İçmesuyu İletim Hattı, Uzuncaburç İçmesuyu Hattı'nın ve Balandız Mahallesi İçmesuyu Hattı projelerin temelini, Silifke halkıyla birlikte attı. Seçer, temel atma töreninin ardından Silifke halkı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tören öncesi Silifke'de pazar yeri ve esnaf ziyareti yapan Seçer, Silifke halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

Mersin Büyükşehir olarak vatandaşlar için çalışıp, gayret gösterdiklerinden söz ederek, vatandaşların bir teşekkürünü ve hayır duasını aldıklarında mutlu olduklarını aktaran Seçer, "Bunlar bizim için dünya malından çok daha fazla değerli. Kamu görevi yapan ve milleti, vatanı için çalışan namuslu bir siyasetçi için vatandaşının teşekkürü, hayır duası onun servetidir" diye konuştu.

Seçer, eski dönemlerde yapımı aylar süren yolların da şu anda çok kısa sürede tamamlandığından bahsetti. Köprüler, binalar ve parklar başta olmak üzere bütün hizmetlerin süratle ilerlediğini dile getiren Seçer, şunları söyledi:

"Çünkü işimizi bilerek, hesaplayarak, isteyerek, planlı, programlı, iyi mühendisler ve iyi elemanlarla yapıyoruz. Onun için işlerimiz sağ salim ve hızlı yürüyor. Böyle de devam edecek. Gelecek 5 yıl bu 5 yıla göre edindiğimiz deneyimler, birikimler, hazırlıklar ve sizlerin desteğiyle hizmetlerimizde koşacağız. Biliyorsunuz Gazi Mahallesi'nde eski halimiz var. Oradaki dükkanlar Yeni Hal'e taşındı ve etrafında yeni yapılar oluşuyor. Orası Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Orası Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına değil de bir başka partili belediye başkanına ya da belediyeye ait bir arsa olsaydı; orada bir imar değişikliği hemen konuta, ticarete ve ranta dönerdi ama biz ranta değil halka ve sizlerin hizmetine açıyoruz, sizler için yapıyoruz. Diyoruz ki, 'Bizim işimiz rant değil, bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz.'"

Seçer, temeli atılacak Silifke Sosyal Yaşam Merkezi'nin 9 ay gibi bir sürede tamamlanıp, aralık ayında halkın hizmetine açılacağını kaydetti. Tesis yapılacak alanın toplam 9 bin 705 metrekare olduğunu da aktaran Seçer, şöyle devam etti:

"KADINLARIN MESLEK EDİNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Oradaki temel amacımız; insanların sosyalleşmesi. Vatandaşlarımız oraya gitsinler ve içerisinde oluşturduğumuz fonksiyonlarda, yeşil alanlarda vakitlerini geçirsinler. Tesisimizde yaklaşık olarak 780 metrekare alanda konferans, seminer ve toplantı gibi etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayacak 120 kişilik çok amaçlı salon var. Merkezde, sahildeki Yeni Nesil Kütüphane'yi biliyorsunuz, dillere destan ve denize nazır. Burası denize nazır değil, uzaktan görüyor ama burada da Yeni Nesil bir Kütüphane gençlerimizin hizmeti için yapılıyor. Kadınlar ayakta dursun, kimseye muhtaç olmasın, o evdeki gizli gücünü ve potansiyelini açığa çıkarsın diye Mersin merkezde olduğu gibi Meslek Edindirme Kursları düzenleyeceğiz. Kadınlar üretsinler, kazansınlar, evlerinin geçimine ve çocuklarının eğitimine katkı sunsunlar diye meslek edinmelerini sağlayacağız."

Çocuk Gelişim Merkezi'nin de 780 metrekare bir alanda yer alacağından ve içerisinde 5 sınıfın bulunacağından bahseden Seçer, toplam 100 çocuğun burada eğitim göreceğini kaydetti. Çocuk Gelişim Merkezleri'nin önemli olduğunu da vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

"12 ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ'Nİ MERSİNLİLERİN HİZMETİNE SUNMUŞ OLDUK"

"Çocuklarımızın çocuk yaştan her alanda eğitilmesi önemli. Çevre bilincini, beraber yaşama kurallarını, vatan ve millet sevgisini, bilimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu çocuk yaşta öğreteceğiz. Onun için Çocuk Gelişim Merkezleri'ni önemsiyoruz. Her ilçemize ve mümkünse ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimize önümüzdeki dönemde de Çocuk Gelişim Merkezleri'nin yapımına devam edeceğiz. Bugün atacağımız temel ve önümüzdeki günlerde birkaç noktada başlayacağımız yapılarla bu dönem içerisinde yaptığımız, hizmete sunduğumuz, şu anda inşaatı devam eden ve temeli atılan toplam 12 Çocuk Gelişim Merkezi'ni Mersinlilerin hizmetine sunmuş olduk. Hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yılda daha nice 12 çocuk gelişim merkezleri yapıp, Mersinli çocuklarımızın hizmetine açacağız."

Merkezin içerisinde, küçük çapta gösterilerin ve konserlerin düzenlenip, çocukların ve gençlerin kültür ve sanat etkinliklerinde bulunabilmeleri için 400 kişilik amfi tiyatronun bulunacağını kaydeden Seçer, merkezde yaklaşık olarak 4 bin metrekare de yeşil alan olacağını ifade etti. Yürüyüş yolunun da bulunacağını aktaran Seçer, merkezin açık hava sinemasına imkan sağlayacak bölümün de yer alacağını duyururken, çocuklar için de Survivor alanının yer alacağını açıkladı.

Bölgede yapımına başlanacak olan altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Seçer, kırsal mahallelerde yol ve suyun çok önemli olduğunu söyledi. İlk olarak Yeşilovacık İçme Suyu İletim Hattı projesinden söz eden Seçer, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Yeşilovacık artık önemli bir tatil beldesi haline geliyor. İnsanlar o güzelim cennet köşesinde özellikle yazlarını geçirmek istiyorlar ve yaz nüfusu her geçen günde daha kalabalık oluyor. Oraya güzel bir hizmet yapacağız, Silifke-Yeşilovacık İçme Suyu İletim Hattı. Işıklı'nın hemen kuzeyinde sondajla elde ettiğimiz kaynakları, güneye doğru, Yeşilovacık'a, Tisan, Mavikent o bölgelere doğru alacağız."

"GELECEK YAZ SU SORUNU KALMAYACAK"

Söz konusu yatırımın 60 milyon 795 bin lira tutarında olduğunu ve Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tisan, Mavikent bölgesinde yaşayan 13 bin nüfusa hitap edeceğini vurgulayan Seçer, "Buradan müjdeyi vermiş olayım. Gelecek yaz su sorunu umarım kalmayacak. Bu yılın sonunda yüklenici firma işi bitirip teslim edecek ve o bölgenin su sorununu kökünden çözmüş olacağız. O bölgelerin su sorunu tarihe karışmış olacak" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI KRİZ YÖNETECEK, HALKTAN KAÇMAYACAK"

Bölgede yaz aylarında önemli ölçüde su sıkıntısı çekildiğini aktaran Seçer, kendisinin de yaklaşık 2 yıl önce yaşanan susuzluk döneminde yurttaşları bizzat ziyaret ederek durumu izah ettiğini anlattı. Belediye başkanlarının krizden kaçan değil, krizi yönetip çözen kişiler olması gerektiğine dikkati çeken Seçer, "Vatandaşlar, kriz anında saklanan belediye başkanları değil, karşılarına çıkan, ifade veren belediye başkanları istiyor. Belediye başkanı kriz yönetecek, halktan kaçmayacak. Halkla beraber yürüyecek, krizi çözecek" diye konuştu.

Uzuncaburç'ta da içme suyu ile ilgili önemli bir çalışmanın başlatılacağını belirten Seçer, Uzuncaburç'un bir dünya mirası olduğuna inandığını söyledi. Seçer, şunları söyledi:

"Uzuncaburç bir arkeolojik hazine, değerini bilene. Artık toplumumuzda tarih bilinci gelişmeye başladı. Umut ediyorum çok daha iyi noktalara gelir. Orada bir hazine var. Orası bir dünya mirasıdır benim gözümde. Dünya insanına açmak lazım. Orası muazzam bir turizm alanı olabilir. Orada Olba Krallığı hüküm sürmüş, muazzam tarihi yapılar var. Onları gün yüzüne çıkarıp insanlığın hizmetini sunmak lazım."

Uzuncaburç'ta gerçekleştirilecek yatırım ile Silifke'nin 31, Erdemli'nin ise 24 mahallesinde yaşayan 93 bin nüfusun içme suyu sorununu ortadan kaldıracaklarını açıklayan Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Hem Erdemlimize hem Silifkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu işi de eylül ayının ortası gibi bitireceğiz. Ondan sonra o bölgede de su sorunu tarihe karışacak. Toplamda 57 milyon 500 bin liralık bir yatırım olacak ve o bölgenin su sorunu çözülmüş olacak."

Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde de uzun uğraşların ardından su kaynağına ulaştıklarını dile getiren Seçer, yapılacak çalışma ile 2 bin 300 nüfusa hitap edecek yatırımı hizmete sunacaklarını kaydetti. Söz konusu projenin yaklaşık 30 milyon TL maliyeti olduğunu aktaran Seçer, şunları söyledi:

"KONU ÇEVREYSE BİZİM İÇİN GERİSİ TEFERRUATTIR"

"Mesele insan sağlığı, çevre sağlığı olduğu zaman paranın bizim açımızdan bir hükmü yok. İnsanımız temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu Anayasal bir hükümdür. Vatandaşlarımıza hizmette her türlü imkanımızı seferber ederiz. Bakın göreve geldik, çöpte vahşi depolamayı tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Anamur, Bozyazı, Aydıncık o hatta ormanlara çöpler depolanıyordu ama biz bunun yanlış olduğunu, çevre bilincinin olması gerektiğini, çevreyi korumamız gerektiğini bildiğimiz için milyon liralar harcıyoruz. Her yıl oranın çöpünü buradaki bertaraf tesislerimize Silifke'ye kadar taşıyıp, burada bertaraf ediyoruz. Konu insansa, çevreyse, dünyanın ve ülkenin geleceği ise bizim için gerisi teferruattır."

Konuşmasının sonunda Silifke'ye yapılacak yatırımları açıklayan Başkan Seçer; altyapı çalışmalarından Emekli Evi'ne, Aşevi'nden Arkeoköy Projesi'ne, tarımsal desteklerden Köyümüz Atölye Projesi'ne kadar yapılacak destekleri ise şöyle sıraladı:

"SİLİFKE'DE KANALİZASYON VE ATIK SU SORUNU TARİHE KARIŞACAK"

"Atakent, Atayurt, Arkum'u çok önemsediğinizi biliyorum. Orada kanalizasyon ve atık su sorunu tarihe karışacak. Toplamda 500 milyon liralık yatırımın bu yıl içerisinde temelini atacağız. Önümüzdeki yıllarda da en kısa sürede buraların altyapısını tamamlayacağız. Silifke Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesini doldurdu, ikinci kademesini yapacağız. 425 milyon lira değerinde bir yatırım. Yine Silifke Gökbelen Paket Atık Su Arıtma Tesisi yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırım. Yeşilovacık'ta yıllardır kangrene dönüşmüş kanalizasyon atık su tesisi 145 milyon liralık bir yatırım. Bu saydığım projelerin tamamının inşaatına bu yıl başlayacağız ve en kısa sürede bitireceğiz. Bunların finansmanı hazır, her şeyleri hazırlandı. Sadece inşaatı yapıp bir an önce bitirip Silifkeli hemşehrilerimin hizmetini sunmak kaldı. Umarım çok kısa bir sürede Silifke'nin tamamının kanalizasyon, içme suyu, atık su arıtma sorununu ortadan kaldıracağız."

Altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyecilik yatırımları da hız kesmeden sürdüreceklerini kaydeden Seçer, şunları dile getirdi:

"TARIMSAL GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMUNA DESTEK OLACAĞIZ"

"Silifke'ye büyük bir aşevi yapacağız, tüm bu bölgeye hitap etsin. Yine Silifke'ye bir emekli yapacağız. Emeklilerimiz sosyalleşsin diye. Uzuncaburç Arkeoköy çalışmalarında üniversitemize desteklerimiz katlanarak sürecek. Kendi projelerimiz var, onları hayata geçireceğiz. Sulama kooperatiflerine Tarımsal Güneş Enerji Santrali kurulumuna destek olacağız. En son olarak da Köyümüz Atölye ile kadınlar üretecek. Her bölgenin kendine ait ürünlerine katma değer ilave edilerek, sadece Türkiye pazarına değil dünya pazarına çıkması sağlanacak. Köyümüz atölye projesini mutlaka ama mutlaka Mersin'in her bölgesinde ve Silifke de hayata geçireceğiz."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da Başkan Seçer'in 2019 yılında göreve geldiği günden bu yana deprem, pandemi gibi her türlü olumsuz durumla karşı karşıya kaldığını ancak vatandaşlarına sosyal belediyecilik anlayışı ile çok güzel hizmetler yaptığını dile getirdi. Başkan Seçer'in her bölgenin ihtiyacına uygun hizmetler ve projeler hayata geçirdiğini sözlerine ekleyen Kış, şunları aktardı:

"Başkanımız Anamur'dan Çamlıyayla'ya uzanan geniş bir coğrafyada, 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı bu coğrafyada birçok projeye imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve de MESKİ'nin bağlı olduğu ekipler, Mersin'in dört bir yanında harıl harıl çalışma yürütüyor. Yollar açılıyor, düzenleniyor, köprüler yapılıyor, içme suyu hatları yapılıyor, su kaynakları bulunuyor. Bütün bu çalışmaların arkasında çok büyük bir emek, çaba ve geceli gündüzlü bir çalışma var. Kamu kaynağını en doğru şekilde kullanmak için çok titiz bir çalışma var."

CHP Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, 2014 yılında çıkan Büyükşehir Belediyesi Kanunu'yla kendisinin Silifke'de seçilen ilk belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, Silifke halkının yaşadığı problemleri bildiğini dile getirdi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir'de Başkan Seçer'e, Silifke'de ise kendisine destek isteyen Turgut, belediyelerin kar etme ve zenginleşme yerleri olmadığına dikkati çekti.

Turgut, "Bizim kullandığımız bütçeler halkın parasından oluşuyor. Belediye bir kar etme ve zenginleşme yeri değildir. Sizden gelen parayı size kullanacağız. Belediye şehremini demektir. Yani şehrin emin insanı demektir. Dolayısıyla 31 Mart'ta siz; şehrin emin insanlarını seçeceksiniz. Bu anlamda ilçe belediyesinde Mustafa Turgut'a, Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vahap Seçer'e vereceğiniz desteğe inanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz 2019'dan beri çok güzel hizmetler yaptı. Bizler, Büyükşehir Belediyesi'nin yanına bir de ilçe belediyesi katalım ve uyum içerisinde birlikte sizlere hizmet etmeye devam edelim" dedi.

İçerisinde konferans, seminer ve toplantı gibi etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayacak çok amaçlı salon, yeni nesil kütüphane, atölyeler, kafeterya, çocuk gelişim merkezi, amfi tiyatro, spor alanları ve Survivor Parkı'nın bulunacağı 'Silifke Sosyal Yaşam Merkezi', tamamlanmasının ardından Silifke'deki her yaştan yurttaşa hizmet edecek. Silifke halkının içme suyuna kesintisiz ulaşması amacıyla yapımına başlanan 'Silifke Yeşilovacık Mahallesi İçmesuyu İletim Hattı' da Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tisan-Mavikent Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 13 bin Silifkeliye hizmet edecek. 'Uzuncaburç İçmesuyu Hattı' ise Silifke'de 31 ve Erdemli'de 24 mahalle olmak üzere toplam 55 mahallede 93 bin yurttaşın, 'Balandız Mahallesi İçmesuyu Hattı' da 2 bin 300 yurttaşın modern ve kaliteli altyapı sayesinde temiz içme suyuna ulaşmasına olanak sağlayacak.