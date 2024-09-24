Mertcan'ın annesi idam istiyor - Son Dakika
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Yerel

Mertcan'ın annesi idam istiyor

Mertcan\'ın annesi idam istiyor

İskenderun'da babası tarafından dövülen Mertcan Yılmaz'ın annesi, çocuk katilleri için idam talep ediyor.

24.09.2024 10:00
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dersini yapmadığı için öz babası tarafından demir sopayla dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz'ın annesi Gülistan Özger'in acısı yıllar geçse de dinmiyor. Acılı anne, evladının canını alan sözde baba ve çocuk katilleri için idam istiyor.

İskenderun ilçesinde Gülistan Özger ve Mehmet Ali Yılmaz bir süre evli kalmış ve 2 çocukları olduktan sonra ayrılmıştı. Ayrılma sürecinin ardından hafta sonunda babasında kalan 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz, ders çalışmadığını söyleyen babası tarafından elektrikli süpürgenin demiriyle dövülerek öldürülmüştü. Türkiye'ye yasa boğan ölüm sonrası Mertcan Yılmaz, sonucu İskenderun Çankaya mezarlığına defnedilmişti. Yaşanan olayın üzerinden 5 yıl geride kalırken evladını döverek öldüren Mehmet Ali Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Diyarbakır cezaevinde cezasını çeken babanın yaptığı yıllar geçse de akıllardan silinmezken anne Özger, çocuk katilleri için idam istedi.

"İlk mahkemesi olunca resmen ağlıyordu, yalvarıyordu ve yanıltmaya çalışıyordu hakimi ve savcıları"

Oğlunu kaybeden 34 yaşındaki acılı anne Gülistan Özger, evladını öldüren caninin ilk mahmkemede kendini acındırmak için duygu sömürüsü yaptığını belirterek, "Mertcan Yılmaz 6 buçuk yaşındaydı daha 1. sınıfın ilk dönemine gidiyordu. İlk karnesini de almamıştı. Baba demek istemiyorum, onun yanındaydı ve ders yapmadığı için herhalde biraz bağırıp çağırmış o da ağlayınca kafasına demir sopayla vurmuştu. O an zaten düşmüştü yere birkaç sefer suni teneffüs falan yapmış sonra ambulansı falan çağırmış direkt hastaneye gittiler. Biz gittiğimizde apar topar hastaneye anlamışlardı, biz hastaneye giderken zaten ölmüştü. Söylemiyorlar ama biliyordum bir şey olmuştu ona çok kötüydü her yeri mosmor içindeydi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ondan sonra zaten 5 Ocak'ta kurtaramadık onu. İlk mahkemesi olunca resmen ağlıyordu, yalvarıyordu ve yanıltmaya çalışıyordu hakimi ve savcıları. Ağırlaştırılmış müebbet yedi iki sefer ve hücre cezası yedi 10 sene kadar. İkinci mahkeme oldu o mahkemede cezasını düşürmüşlerdi. Avukat Mehtap hanımın her zaman arkamızdaydı, onlar itiraz edince gene müebbet hapis cezasına çevirdiler. 10 yıl da hücre cezası ama şu an daha beklemede cezası da tam belli değil" dedi.

"Çocuk katillerine idam getirilmeli"

Narin cinayetine de dikkat çeken anne Özger, çocuk katillerine idam getirilmesi gerektiğini söyleyerek "Yarın bir gün çıksa gene yanımdaki oğluna zarar verecek ve Narin'den sonra birkaç çocuk daha böyle vefat etti. Bu ilk olmayacak son da olmayacak böyle giderse. Mahkemeye verdim yani zaten karşı taraf hiçbir şekilde göremiyor göremez de zaten yasak da var ve soy ismini de kendi kızlık soy ismimi verdim. Yani hiçbir şekilde onun soyadını taşımıyor. Yani elimde olsa o kimlikteki ismini de değiştireceğim de o da herhalde yaş gereğince yapamıyorum o yüzden soy ismim benim üstümde vekaleti her şeyi. Bir iki kişiyi assalardı veya içeri aldıklarını çıkartmasalardı bu duruma düşmezdik. Fark ettiyseniz önce kadınlardı şimdi çocuklar ölüyor ama bir yerde dur demek gerekiyor idam edilsin yani idam çıkmadığı sürece bunlar devam edecek" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mertcan'ın annesi idam istiyor - Son Dakika

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