Milli Savunma Bakanlığı: Irak ile imzalanan mutabakat zaptı terör tehditlerini bertaraf etmeyi hedefliyor

Yerel

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptıyla terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesinin ana hedef olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilmesi beklenen Aksaz Tersane Komutanlığı'ndaki törenle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"24 Ağustos 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılış ve deniz platformları teslim töreni gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından Pirireis denizaltısı hizmete girecek, Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, Yakıt 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir."

Irak ile imzalanan mutabakat zaptı

Bakanlık kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada ne gibi yansımaları olacağı sorusu üzerine, "Öncelikle bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metni gerçek değildir. İmzalanan metinden farklıdır. İmzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı' taraflar arasında askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamaktadır. Ayrıca Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat'ta kurulacaktır. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecektir. Ortak Merkez'de sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir. Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir" dedi.

ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırması

Bakanlık kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kıbrıs Adası'nda son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şu an için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir." - ANKARA