'Örnek Köy' Darısekisi'nde "Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri" Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin iş birliğiyle köy kültürünü korumak ve kadınları üretime daha fazla dahil etmek için hayata geçirilen 'Darısekisi Örnek Köy'de "Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri" başladı. 2 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Darısekisi Örnek Köyü, Başkan Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer birlikte gezdi. Başkan Seçer, "Darısekisi Örnek Köy, milyonlarca lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfettiğim bir çalışma" dedi.

Etkinliğin açılış programı öncesi köyü ziyaret eden Başkan Seçer ve Meral Seçer, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Etkinliğe, Başkan Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, siyasi parti, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program başlarken Başkan'a Yörük kültürünü temsil eden yağlık bağlandı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, programda bir gösteri sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na da eşlik etti.

"DARISEKİSİ MİLYONLARCA LİRA YATIRIMIN ÇOK DAHA ÖTESİNDE DEĞER ATFETTİĞİM BİR ÇALIŞMA"

Başkan Seçer, Yörük kültürünün önemine dikkat çekerek, "Yörükler, Anadolu topraklarının temel taşı" dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yörüklerle ilgili sözünü hatırlatan Başkan Seçer, "Özetle; gidin Toros dağlarına bir Yörük çadırı görürseniz ve dumanı tütüyorsa bu ülkenin başına hiçbir sorun gelmez, bu ülke emin ellerdedir" diye konuştu.

Kadim Yörük kültürünü korumak için Darısekisi Örnek Köy projesini geliştirdiklerini anlatan Seçer, şunları söyledi:

"Yörüklerimiz dünyasını, hayatını sırtında taşıyan insanlarımız, canlarımız. Çalışkan, emeği, alın terini, doğayı, insan sevgisini, paylaşımı, birlikteliği, birbirine müsamaha göstermeyi temel prensip edinip bir potada eritmiş muazzam bir kültür Yörük kültürü. Biz de bölgemizde yüzyıllardır, binyıllardır var olan bu insanlarımızın kadim kültürünün yaşaması, daha sonraki kuşaklara aktarılması için böyle bir çalışmayı yaptık. Darısekisi Örnek Köyü adından da anlaşılacağı gibi çok örnek bir çalışma, çok örnek bir köy oldu. Burada çok değerli çalışmalar yapıldı, bir emek var. Herkesin iyi niyetle, samimiyetle, hüsnüniyetle yaptığı ve bölgemize kazandırdığı, benim milyonlarca lira yatırımın çok daha ötesinde değer atfettiğim bir çalışma. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ediyorum."

"AFETEVLERİ SOKAĞI MUAZZAM OLMUŞ, O EVLERDEKİ İNSANLARIN MUTLULUĞU DA RENGARENK OLMUŞ"

Projeye destek veren kurum ve kuruluşları tek tek sayarak teşekkürlerini ileten Başkan Seçer, projenin detaylarını paylaştı:

"Biz halk tarafından görevlendirilmiş halkın hizmetkarlarıyız. Halkın emrine amade, onların taleplerini, isteklerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını gidermekle mükellef görevlileriz. Bu çalışmada bizimle beraber olan, hatta zaman zaman bizim birkaç adım önümüze geçen Mersinden Kadın Kooperatifi'ne, ona emek veren her bir üyesine, bireyine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın muhtarımla ve köy halkıyla beraber burada çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptılar. Eğitim Merkezi ile Kadın Atölyeleri oluşturdular. Şimdi, Çocuk Atölyeleri oluşturacaklar. Afetevleri Sokağı muazzam olmuş, rengarenk; o evlerde yaşayan insanların mutluluğu da rengarenk olmuş, bir renk cümbüşü oluşturmuş. Zaten amacımız da bir damla mutluluk. Bütün çabalarımız da aslına baktığınız zaman onun için."

"RENKLERİMİZ BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ"

Başkan Seçer, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm insanların ortak kaygısının ve beklentisinin mutluluk olduğunu belirterek,şöyle devam etti:

"Beklentimiz kimseye muhtaç olmadan, mutlu, özgür bir şekilde yaşamak. Biz Türkiye'ye bu anlayışı egemen kılabilirsek ne mutlu bize. O zaman gözlerimiz açık gitmez. Biz böyle bir ülke hayal ederek yaşıyoruz; daha demokratik, çağdaş ve hukuk devleti normlarına uygun. İnsanların aşının, ekmeğinin, başını sokacak bir yuvasının olduğu, kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı, öteki diye bakmadığı bir Türkiye özlemiyle bu görevleri yapıyoruz. Kimliğimi çıkarayım 'Türkiye Cumhuriyeti' yazıyor. Yaşayan 84 milyon vatandaşımızın kimliğinde 'Türkiye Cumhuriyeti' yazıyor. Biz bu ülke için birlik ve beraberlik içerisinde dünyada daha saygın bir millet olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sakın aramıza nifak sokmak isteyenlere, din, milliyet istismarı yapmak isteyenlere prim vermeyin. Bizim için esas olan birliğimiz. Renklerimiz bizim zenginliğimiz. Bizim Atatürk'ümüz var, bayrağımız var. O al bayrak altında, Atatürk'ün izinde sonsuza kadar bu ülkeyi yaşatacağız."

"BÜTÜN YAPILANLAR BU ÇEVREDE BİR KIRSAL KALKINMAYI ÖNE ÇIKARMAK İÇİN"

Başkan Seçer, Darısekisi'nde çok güzel bir seyir terasının hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben daha önce buraya geldim. Üreticilerimize nergis soğanı dağıttık. Burası bir merkez, burası çok önemli. Şimdi sanki bütün bu hizmetler Darısekisi Köyü'ne yapılmış gibi atfedilebilir, değerlendirilebilir. Hayır. Bakın burası bir merkez. Burada; Musalı, Evrenli, Doruklu, Dalakderesi, Gözne, Soğucak, Kepirli, Korucular ve Çamlıdere'nin tüm bu bölgelerin kırsal kalkınması hedefleniyor. Onun için atölyeler bir yerde, çalışma alanları bir yerde. Burada bütün yapılanlar, topyekun bu çevrede bir kırsal kalkınmayı öne çıkarmak, tarımın farkındalığını yaratmak, gastronomiyi, turizmi geliştirmek için. Ekoturizm diyoruz; son günlerin, son yılların moda kavramı. İnsanlar gelsin ekoturizmle o bölgenin doğası ile tanışsın, o bölgenin insanlığıyla, gastronomisiyle, kültürüyle, alışkanlıklarıyla karşılaşsın. Darısekisi Örnek Köy projesinin temelinde yatan bu amaç. İnşallah bunu burada bırakmayacağız. Daha farklı bölgelerde de çalışıyoruz."

Silifke Uzuncaburç'ta da Arkeo Köy projesi olduğunu söyleyen Başkan Seçer, projeyi Mersin Üniversitesi'nden hocaların yürüttüğünü ve geçtiğimiz günlerde de kendilerine bir sunum yapıldığını anlattı. Seçer, şöyle devam etti:

"Belediyemizin üniversitemizle iş birliği yapması konusunda da düşüncelerimi olumlu bir şekilde yansıttım. Tarihi ve kültürel birikimimizi, değerlerimizi, zenginliğimizi ortaya çıkaracak bu çalışmaları vakit kaybetmeden yapmak durumundayız. Çünkü çok vakit yitirmişiz. Bunların çok daha önce olması gerekiyor. Dünyanın en kadim toprakları üzerinde yaşayan bizler, dünyanın her noktasından, ülkemin her noktasından insanları buraya taşıyacak alt yapıyı yıllar yıllar önce yapmalıydık. Lafla zenginlik olmuyor. Çalışarak, azmederek, alın teri dökerek, insanları bir araya getirerek, insanlara insan olduğunu öğreterek, onları değişik kültürlerle, insanlarla tanıştırarak oluyor. Müreffeh bir toplum, dünyada saygın bir ülke silahla, saltanatla, koca koca binalarla olmaz, kültürle, insanların kaynaşması ile olur. Eğitimle, ilimle olur, biz de onun peşinden gideceğiz. Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'"

Darısekisi'nde akşam saatlerine kadar etkinliklerin süreceğini kaydeden Başkan Seçer, "Seyir terasını da mutlaka bir ziyaret edin. Oradan Mersin'in, Toroslar'ın eteklerinden Akdeniz'e doğru bir seyir yapın" dedi. Başkan Seçer, Darısekisi'ndeki kalıcı yerel ürün stantlarını anlatarak, devamında şunları söyledi:

"Bu bölgedeki yöresel üretimlerin kadın emeği ile ekonomik değere dönüşmesi için bu imkanlarımızı da Kadın Dairemizin, Tarım Dairemizin ve diğer bütün dairelerimizin katkılarıyla yaptığı bu çalışmalarla değerlendirebileceğiz. Burada dikkatimi çekti; Yörük kültürünü yansıtan 2 kıl çadırımız var. Biz burada daha önce organik tarım eğitimi de verdik ve devam ediyor. Organik tarım, katma değeri yüksek tarım. Tarım, ekoturizm bunlar pandemiden sonra çok değer kazandı. Bunlara burnumuzun ucuyla değil, alıcı gözle bakmamız lazım. Tarıma daha çok önem vermek, turizme, özellikle ekoturizmine, doğa turizmine önem vermenin çok akıllı, mantıklı bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bizim bundan sonraki hedefimiz bölgede bu tip çalışmaları yoğunlaştırmak. Sadece Toroslar ilçemizde Darısekisi ve çevresindeki yerleşim yerleri ile kalmayacağız."

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 'AMA, LAKİN, FAKAT' DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Mersinden Kadın Kooperatifi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Gazi Çiftliği'nde de çok değerli bir çalışma yaptığını anımsatan Başkan Seçer, Mersinlilere orayı da görmeleri için çağrıda bulundu. Başkan Seçer, Gazi Çiftliği'nde yaptıkları çalışmada başta Silifke Kaymakamlığı olmak üzere diğer kamu kurumlarından destek aldıklarını söyledi. "Mutlaka gidip görülmesi gereken yerler" vurgusunu yineleyen Seçer, "Bunlar kırsalda kadınlara eğitim imkanı sunuyor. Bu atölyeler de öyle. Bakın, Yörük ekmeği nasıl yapılıyor onu öğretiyorlar. Toroslar Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla, onların katkılarıyla tapı ekmeği ve açık ekmek nasıl yapılır bu kuşaklara öğretiyoruz. Bu kültür yarınlara taşınsın diye. Yine Gazi Çiftliği'nde de aynı çalışmalarımız devam ediyor. Orada da hem ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz ama Türkiye'nin ilk Tarım Kredi Kooperatifi olduğu ve Atatürk'ümüzün 1 numaralı üye olduğu Gazi Çiftliği'ni gezmek değil, yöre halkının oradan yararlanmasını da sağlıyoruz" dedi.

Mut Çömelek'te 'Jeo Köy', Tarsus Taşkuyu'da ise 'Eko Köy' projelerinin bulunduğunu belirten Başkan Seçer, İhsaniye Melemez'de ise 'Kültür Köy' için ön çalışmaları başlattıklarını söyledi. Seçer, "Her alanda, Mersin'in her noktasında, vatandaşımıza dokunan her konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetkisi ve sorumlulukları çerçevesinde 'ama, lakin, fakat, yorulduk, terledik, bıktık, imkanımız yok' demeden çalışmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Birliğimiz daim olsun. Huzurumuz hep olsun. Sorunları aşarız; ekonomik, parasal, geçici sorunlar aşılır. Biz kocaman bir aileyiz. Çok kadim bir milletiz" diye konuştu.

Türkiye'nin kaynaklarının da yüksek olduğunu konuşmalarında sürekli dile getirdiğini söyleyen Başkan Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en güçlü 7 belediyesinden biri. Bakın; ahla, vahla olmaz, gücümüzü ortaya koyacağız, hiçbir bahanenin arkasına saklanmayacağız. İsraf etmiyorsak, para kaynaklarını çarçur etmiyorsak, zehirlenmiş bir siyasetçi değilsek, yani tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etmiyorsak, vallahi de billahi de bu kaynaklar bu ülkeyi uçurur, Mersin'i uçurur. Ben Başkanınız olarak söylüyorum. Hiç kimse endişe duymasın; görevde kaldığımız süre içerisinde emanetimiz başımızın tacıdır. Milletin emaneti bizim namusumuzdur. Ona halel getirmeyiz. Hiç kimse endişe etmesin" dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de kooperatif ortağı olan ve organik tarım yapan Ebru Tugay aracılığıyla Darısekisi'ne geldiğini belirterek, "Daha sonra Darısekisi'nin yayla güzergahı üzerinde olması, kente olan ulaşımının yakınlığı ve kolaylığı, konaklama imkanlarının yakında olması vesilesi ile Örnek Köy anlamında buranın uygun olacağını düşündük" diye konuştu. Meral Seçer, Darısekisi'nin çevre köylere yakınlığının sağladığı avantajdan söz ederek, bu doğrultuda söz konusu çalışmaların başlatıldığını aktardı.

MUHTAR YETKİN: "KIRSAL KESİMDEKİ İNSANLARA GERÇEKTEN BÜYÜK ÖNEM VERİYORLAR"

Darısekisi Mahalle Muhtarı Yakup Yetkin ise yaptığı konuşmada, "Çok değerli Belediye Başkanım, değerli eşleri Meral Hanım, bugün burada bizi sizler bir araya getiriyorsunuz. Sizler bizi buraya adapte ettiniz ve burayı bu şekle getiren sizlersiniz" dedi.

'Darısekisi Örnek Köy' projesi için mahalleliler adına emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Yetkin, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde bu projeyle kırsal kesimdeki insanları bir araya toplamayı hedefliyorlar. Kırsal kesimdeki insanlara gerçekten büyük önem veriyorlar. Özellikle kadınlarımıza iş sahası, iş gücü sağlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.