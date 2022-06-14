Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret - Son Dakika
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Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret

14.06.2022 17:55

Muğla Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt İstasyonu'nun açılışı için Muğla'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı da ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt İstasyonu'nun açılışı için Muğla'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı da ziyaret etti.

Ziyarete, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u belediye önünde karşıladı. Belediye birim amirlerini ve personeli tek tek selamlayan Torun ve beraberindeki heyet, belediye meclis salonuna geçti.

KARACA: "SEÇİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYACAĞIMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, meclis salonunda yaptığı konuşmada "Bizler de CHP'nin Van'daki Çalıştayına katılmıştık. Biz orada kapı kapı gezmiştik. Binlerce insan ile temas ettik. Herkes tek bir ağızdan 'değişim istiyoruz' diyorlardı. Biz önümüzdeki seçimi başarıyla tamamlayacağımızdan şüphemiz yok. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm milletvekillerimiz ve Genel Başkan Yardımcımızı Fethiye'mizde ağırlamaktan onur duyduk" dedi.

TORUN: "FETHİYE'DEKİ FARKI VATANDAŞLARIMIZ GÖRÜYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise şu açıklamayı yaptı:

"2019'da Türkiye'de çok önemli bir kazanım elde ettik. Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, İstanbul'u, Fethiye'yi almaktan çok bunları sandıkta yenebileceğimizi gösterdik. Büyük bir motivasyon kazandık. Yerelde iktidar olduk. 23 Haziran'da karşımızda devletin her türlü imkanı vardı. Sermaye vardı. Herkes sorumluluğunu yerine getirerek, İstanbul'u aldık. Fethiye'deyiz. Uzun süren bir MHP belediyesinden sonra CHP belediyesi oldu. Farkı Fethiyeliler görüyor zaten. Biz çok net görüyoruz. Şeffaf yönetim anlayışı ile insanı kucaklayan, hiç kimseyi ayrıştırmayan, kaynaklarını verimli kullanan bir belediyemiz var.  Pandemi gibi zorlu süreçte 5 maskeyi bile dağıtamayan iktidara karşı, her vatandaşımıza ulaşan, kapı kapı gezen yerel yönetimlerimiz oldu. Vatandaşımız gördü ki, kendilerine en yakın belediyelerimiz var. Fethiye'nin kangrenleşmiş sorunları bir bir çözülüyor. Birilerine peşkeş çekilerek, bir zümreye verilerek ya da bir azınlığın menfaati gözetilerek değil, Fethiyelinin hakkı Fethiye'ye veriliyor. Her bir vatandaşımıza eşit hizmet ulaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Vatandaş nezdinde artan desteğimiz, Muğla'ya ardından ülkemize yayılacak. İyi ki varsınız Sayın Başkanım. Çok değerli ekibinizi ve sizi kutluyoruz."

Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Fethiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret - Son Dakika
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