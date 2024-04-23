Gazze'deki Nasser Hastanesi'nin bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı

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Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nin bahçesindeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 310'a yükseldi.

İsrail ordusunun 7 Nisan'da Han Yunus kentinden çekilmesinden ardından bulunan toplu mezarlarda çalışmalar sürüyor. Han Yunus Sivil Savunma Direktörü Yamen Ebu Süleyman yaptığı açıklamada, Nasser Hastanesi'nin bahçesindeki toplu mezarda 35 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, şu ana kadar bulunan ceset sayısının 310'a yükseldiğini belirtti. Bazılarının elleri ve ayakları bağlı halde bulunduğunu vurgulayan Süleyman, "infaz izleri" olduğunu aktardı. Süleyman, "Onların diri diri mi gömüldüğünü yoksa infaz mı edildiğini bilmiyoruz. Cesetlerin çoğu çürümüş durumda" ifadelerini kullandı.

Toplu mezardaki Filistinlilerin hastaneye gerçekleştirilen baskın sırasında öldürüldüğü, cansız bedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olduğu öğrenildi.

Nasır Hastanesi'nin bulunduğu bölge Ocak ve Şubat aylarında yoğun bombardımana sahne olmuştu. Hastanenin bahçesindeki toplu mezar ilk olarak 20 Nisan Cumartesi günü tespit edilmişti. - HAN YUNUS