Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan, Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu, ve Seyhan Belediyesi Büro İşçisi Özcan Zenger gözaltına alındı.

4 KİŞİ ARANIYOR

Ekiplerin, firari 4 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Adana ve Adıyaman Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

ZEYDAN KARALAR VE ABDURRAHMAN TUTDERE'YE MADDİ MENFAAT SAĞLAMA SUÇLAMASI

Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlendi.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edildi.

Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı belirlenen 4 şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE YOLSUZLUK SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evraklar incelendi.

Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edildi.

Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı tespit edildi.

ÖRGÜTSEL ÇÖZÜLMEYİ ENGELLEMEYE YÖNELİK FAALİYET İDDİASI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da operasyondan önce örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyondan sonra ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu belirlendi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan ile avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun ise bu tespiter sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.

- Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalarına villa verdiği iddia edilen 4 iş insanı hakkında gözaltı kararı

HASAN AKGÜN'ÜN YAKINLARINA VİLLA VEREN 4 İŞ İNSANI İÇİN DE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapıldı.

Bu tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara, toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

MÜHİTTİN BÖCEK RÜŞVETLE SUÇLANIYOR

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

İKİ AYRI RÜŞVET SORUŞTURMASI

Soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığı kaydedildi.

SEÇİM ÖNCESİ 8.5 MİLYONLUK ARAÇ GİYDİRME FATURASI

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdı.

ESKİ EŞE 30 MİLYON DEĞERİNDE EV

İkinci eylemde de 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığını, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi.

Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğu tespit edildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında gözaltı işlemi uygulanması yönünde adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üç şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında firari olduğu bilgisi paylaşılırken, yürütülen adli işlemlerin rüşvet suçu kapsamında sürdüğü vurgulandı.