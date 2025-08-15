İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı - Son Dakika
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

15.08.2025 14:56
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 9'uncu dalga operasyonda gözaltına alınan 44 şüphelinin arasında kritik isimler öne çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol da operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu sabah düzenlenen 9'uncu dalga operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 şüpheliden kritik isimler öne çıktı.

Makam odasında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz

SAVCIYI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN AKRABASI DA GÖZALTINDA

Şüpheliler emniyete götürülürken, gözaltına alınan isimler arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol da yer alıyor. Sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan zanlıların merkezinde Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli şüphelilerin bulunduğu aktarıldı.

Utku Doğruyol (solda) ve Özgür Özel (sağda)

İMAMOĞLU'NUN 2 ŞOFÖRÜ DE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yine aynı soruşturmanın dokuzuncu dalgasında önemli isimlerin yakalandığı ve emniyete götürdükleri bildirildi. Söz konusu soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı ile birlikte, tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförünün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ONGUN'UN BACANAĞI DA VAR

Operasyonun ardından tutuklu bulunan İBB Başkan Danışmanı, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında Ongun'un bacanağı İbrahim Can Yaman'ın bulunduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"BU KEZ SEVGİLİ BACANAĞIMI ALIP GİTTİLER"

"3. kez evim basıldı. Şafak vakti polisler 3. kez evimize gelip arama ve gözaltı yaptı. Bu kez sevgili bacanağımı alıp gittiler. Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür. 'Kuvvetli suç delili' yerini 'kuvvetli intikam yemini'ne bıraktı. Sağduyu, tarafsızlık kaybolup gitti. Allah akıl ve vicdan versin demekten başka söz denemez hale geldi"

Murat Ongun


Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

1.İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı

2.Yiğit Oğuz Duman - İBB Başkan Danışmanı

3.Özge Bağdatlı - Firari Emrah Bağdatlı'nın Kardeşi

4. Seyhan Özcan - İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü

5.Sabriye Akkaya - İnan Güney'in Ablası

6. İsmail Akkaya - İnan Güney'in Eniştesi

7. Deniz Göleli - İnan Güney'in Şoförü

8. Veysel Eren Güven - İnan Güney'in Koruması

9.Recep Cebeci - İmamoğlu'nun Şoförü

10.Nazlı Dalar - MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü

11.Hasan Yalaz,

12.Bora Aramacı,

13.Aysun Vural,

14.Esma Bayrak,

15.Güngör Bozkurt,

16. Hasan Erkan Kabakçı,

17.Asraf Engin Güner,

18. Mehmet Kaya,

19.Ersan Şık,

20.İbrahim Can Yaman

21.Yunus Göçer,

22.Nurul Taha Yüksel,

23. Alper Yıldırım,

24.Duygu Fikirli,

25.Şükrü Fındık,

26.Burak Karakuş,

27.Alican Ayvataş,

28. Mustafa Sezer Yerli,

29.Erdal Akbay,

30.Mehmet Akif Bulut,

31.Çiğdem Nasuhbeyoğlu,

32.Ümit Karakaya,

33.Mahir Gün,

34.Ferda Yıldız Selbasan,

35.Yusuf Yüce,

36.Kazım Eren Sönmez,

37. Ahmet Bozkurt,

38.Tarık Bora,

39.Mesut Taşkın,

40.Tuğba Koçak,

41.Hare Dinçer,

42.Mehmet Türkoğlu,

43.Utku Doğruyol,

44.Zekai Kırat

