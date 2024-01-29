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Sibergöz-20 operasyonlarında 64 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sibergöz-20 operasyonlarında 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sibergöz-20 operasyonunda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

29.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 19:02
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20 ilde sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak Sibergöz-20 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 64 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 ilde internet üzerinden 'Sibergöz-20" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar." ifadelerini kullandı.

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yerlikaya paylaşımının devamında "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak 'Sibergöz-20' operasyonları düzenlendi." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-20 operasyonlarında 64 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

OLTALAMA YÖNTEMİYLE İNSANLARI DOLANDIRMIŞLAR

64 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları 'oltalama (phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

Sibergöz-20 operasyonlarında 64 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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