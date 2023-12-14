49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında

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Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-39" Operasyonu'nda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı.

49 İLDE 378 KİŞİ YAKALANDI

Haberi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla MücadeleŞube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığıİl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1442 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" Operasyonunda 378 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle;

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğümüzOperasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda;

761 kilo 500 gram metamfetamin,

340.200 adet uyuşturucu hap,

45 kg skunk ele geçirildi.

1'i yabancı uyruklu 11 Zehir Taciri yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

1'i yabancı uyruklu 4 Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 Ton 900 Kg esrar,

149 kg skunk ele geçirildi.

8 Zehir Taciri yakalandı.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

54 kg 150 gr skunk ele geçirildi.

6 Zehir Taciri yakalandı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

28.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

20 Zehir Taciri yakalandı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

16.850 adet uyuşturucu hap,

1 kg skunk,

Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi,

5 Zehir Taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

3 kg 300 gr skunk ele geçirildi.

27 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

15 kg eroin ele geçirildi.

16 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 milyon adet kullanımlık Bonzai,

2 kg 500 gr metamfetamin,

115 kg skunk ele geçirildi.

10 Zehir Taciri tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2 kg 500 gr metamfetamin,

Muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

38 Zehir Taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

8 kg metamfetamin ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin"