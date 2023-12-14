49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-39" Operasyonu'nda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı.
Haberi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.
Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla MücadeleŞube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığıİl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1442 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" Operasyonunda 378 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyon kapsamında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle;
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğümüzOperasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda;
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;
Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin"
Son Dakika › 3. Sayfa › 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında - Son Dakika