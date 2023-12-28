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İsrail askerlerinin Gazze'de öldürdüğü 3 İsrailli esirin soruşturması tamamlandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Gazze'de öldürdüğü 3 İsrailli esirin soruşturması tamamlandı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 3 İsrailli esire ilişkin soruşturmayı tamamladı. İsrail askerlerinin esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdiği ortaya çıktı. IDF, esirlerin bulunduğu binalar hakkında herhangi bir istihbarat olmadığını belirtti. IDF Genelkurmay Başkanı, esirleri kurtarma görevinde başarısız olduklarını ve üzüntü duyduklarını ifade etti.

28.12.2023 - 23:38,  Güncelleme: 23:39
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 3 İsrailli esire ilişkin soruşturmayı tamamladı. İsrail askerlerinin esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından İsrail askerleri tarafından 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrailli esirler Yotam Haim, Samer Talalka ve Alon Lulu Shamriz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yayınlanan raporda, ordunun bölgede esirler olabileceğine dair istihbarata sahip olmasına rağmen sahadaki güçlerin, Hamas'ın elindeki esirlerle karşılaşma ihtimali konusunda "yeterli farkındalığa" sahip olmadığı belirtildi.

İsrail askerleri, Gazze'de öldürülen İsrailli esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdi

İSRAİL ASKERLERİ ESİRLERİN YARDIM ÇIĞLIKLARINI PUSU GİRİŞİMİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Raporda, olaydan önce 10 Aralık'ta İsrail askerlerinin Şucaiyye'de bir tünel kuyusunun yanında İbranice "Yardım edin" yazılı bir not ile yanında bir Hamas ajanına ait bir kimlik kartı bulunduğu belirtildi. Notun Şucaiyye'de esirlerin varlığıyla bağlantılı olduğuna dair bir bilgi bulunmadığı ve askerlerin bunun Hamas'ın kendilerini pusuya düşürme girişimi olduğunu değerlendirdiği aktarılan raporda, Şucaiyye'de aynı gün Hamas ve İsrail askerleri arasında bir binada çıkan çatışmada askerlerin İbranice "İmdat" ve "Rehineler" diye bağırıldığını duyduğu ancak askerlerin bunu Hamas'ın kendilerini pusuya düşürme girişimi olduğunu değerlendirdiği ifade edildi.

Raporda, askerlerin 18 Aralık'ta çatışmanın yaşandığı binayı taradığı ve çatışmada ölen Oketz adlı köpeğin üzerindeki kameranın üç esirin yardım çığlıklarını kaydettiğini fark ettikleri aktarılarak, çatışmanın ardından esirlerin binadan kaçtıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

İsrail askerleri, Gazze'de öldürülen İsrailli esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdi

Raporda, 14 Aralık'ta esirlerin öldürüldüğü yere yaklaşık 200 metre mesafedeki bir binanın yan tarafında İbranice "SOS" ve "Yardım edin, 3 rehine" yazılarının dron görüntülerinde tespit edildiği belirtilerek, "Binanın yakınında, güçlerin Şucaiyye bölgesinde karşılaştığı, genellikle bubi tuzaklı alanlarda bulunan mavi variller görüldü. Bu nedenle bunun bir tuzak olduğundan şüphelenildi" denildi.

Esirlerin bulunduğu her iki bina hakkında da herhangi bir istihbarat olmadığı ifade edilen raporda, "Konuyla ilgili değerlendirmelerin bir parçası olarak, özel kuvvetler tugayları her çatışma bölgesinde, bir kuvvetin içinde esirler bulunan bir bina tespit etmesi halinde müdahale için derhal hazır olacak şekilde hazırlanmıştır" denildi.

İsrail askerleri, Gazze'de öldürülen İsrailli esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdi

Sahadaki güçlerin esirlerle karşılaşabilecekleri konusunda yeterli farkındalığa sahip olmadığı belirtilen raporda, "Olaya karışan IDF askerleri olaydan önceki günlerde karmaşık çatışma durumları yaşamış ve bir tehdide karşı yüksek alarm durumundaydılar. Çatışmalar sırasında düşmanın aldatmacalarıyla ve onları patlayıcılarla donatılmış kuyulara ve binalara çekme girişimleriyle karşılaştılar" denildi.

"İSRAİL ORDUSU BU OLAYDA BAŞARISIZ OLMUŞTUR"

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi yaptığı açıklamada, "IDF bu olayda esirleri kurtarma görevinde başarısız olmuştur. Tüm komuta zinciri bu zor olaydan kendini sorumlu hissetmekte, bu sonuçtan üzüntü duymakta ve üç esirin ailelerinin acısını paylaşmaktadır" dedi.

İsrail askerleri, Gazze'de öldürülen İsrailli esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdi

İsrailli esirlerin vurulmasının "önlenebileceğini" ancak "olayda kötü niyet olmadığını ve askerlerin o anda olayı en iyi şekilde anlayarak doğru eylemi gerçekleştirdiklerini" söyleyen Halevi, "Esirlere ateş açılmamalıydı, bu ateş risk ve durumla örtüşmüyordu. Bununla birlikte, bu ateş karmaşık koşullar ve uzun süreli bir tehdit altında yoğun çatışma koşullarında gerçekleştirildi" dedi.

Acil bir tehdit veya düşman tanımlamasının yapılmadığı durumlarda ateş etmeden önce inceleme yapılması gerektiğini aktaran Halevi, "Bu eylem, diğer hususların yanı sıra, kuvvetlerimizin kuvvetlerimize ateş açmasını önlemek için gereklidir. Bu olayda, üç esir tehditkar bir şekilde hareket etmemiş ve beyaz bayrak kaldırmışlardır. Baskı ve operasyonel ortam askerlerin bu hususları uygulamasını zorlaştırdı" dedi.

İsrail askerleri, Gazze'de öldürülen İsrailli esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdi

Halevi ayrıca, tüm komutanlara soruşturmayı gözden geçirmeleri ve kuvvetleri arasında esirlerle ilgili farkındalığı artırmaları talimatını verdi.

İSRAİLLİ 3 ESİRİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI

Gazze Şeridi'nde 15 Aralık'ta Şucaiyye bölgesinde İsrailli bir asker, tehdit olarak tanımladığı İsrailli 3 esire ateş açarak 2'sini öldürmüştü. 3'üncü esir ise yakındaki bir binaya kaçarak saklanmıştı. Olay yerindeki komutanlar, üçüncü kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için askerlere ateşi kesmeleri emrini vermiş, yaklaşık 15 dakika sonra komutanlardan biri binadan İbranice "Yardım edin" ve "Bana ateş ediyorlar" diye bağırdığını duymuştu. Komutan binadaki kişiye de "binadan çıkmasını" söylemiş ancak yakındaki bir tanktan gelen gürültü nedeniyle komutanın emrini duymayan iki asker İsrailli esiri vurarak öldürmüştü.

İsrail askerleri, Gazze'de öldürülen İsrailli esirlerin yardım çığlıklarını pusu girişimi olarak değerlendirdi

IDF, açılan ateşin ardından vurulan kişilerin esir olduklarından şüphelenerek, cesetleri kimlik tespiti için İsrail'e nakletmişti. İsrailli esirlerin, olay sırasında yarı çıplak olduğu ve ellerinden beyaz bayrak taşıdığı ortaya çıkmıştı.

İsrail askerlerinin Gazze\'de öldürdüğü 3 İsrailli esirin soruşturması tamamlandı
Kaynak: İHA
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İsrail, Aralık, Gazze, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail askerlerinin Gazze'de öldürdüğü 3 İsrailli esirin soruşturması tamamlandı - Son Dakika


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