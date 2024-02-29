29 Şubat\'ta evlenmek istemeyen çiftler nedeniyle nikah daireleri boş kaldı

Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. Evlenmek isteyen ancak hayatlarının en mutlu gününü 4 yılda bir gelen bu tarihe denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
Bu yıl, takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan birisi yaşanıyor. Buna göre, artık yılın 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu yıl şubat ayı 29 çekiyor. Doğum, evlilik gibi önemli günleri bu tarihe denk gelenler, bunları 4 yılda bir kutlamak zorunda kalıyor. Bu nedenle, evlenmek isteyen ancak hayatlarının en mutlu gününü 4 yılda bir gelen bu tarihe denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri 29 Şubat'a daha çok tercih ediyor.
Bazı evlendirme dairelerinde gün boyu durmaksızın nikah kıyılırken, 29 Şubat için neredeyse kimse nikah masasına oturmuyor. Bu yıl İstanbul'un12 ilçesinde 29 Şubat 2024 günü için kimse nikah başvurusu yapmadı. Geriye kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturacak.
Sevgililer Günü veya 12.12.22 gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlerde nikah başvuruları sayısı artarken her 4 senede bir kez denk gelen, artık yıl olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi oldukça düşük kaldı. İstanbul'da evlilik yıldönümü kutlamalarına önem veren çiftler, bu günü tercih etmedi.
Evlendirme dairelerinden edinilen bilgilere göre, kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de 29 Şubat'ta kimse dünya evine girmeyecek.
Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe'de ikişer çift, evlilik yolunda adım atacak. Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nde üçer çift, Esenler'de 4, Kartal ve Gaziosmanpaşa'da 5 çift nikah masasına oturacak.
Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de altışar çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahı kıyılacak. İstanbul'un en eski ilçelerinden Fatih'te 8 çift "evet" diyecek, Kağıthane ve Tuzla'da dokuzar, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli'de onar çiftin nikah akdi yapılacak.
Bugünün rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyılacak. Zeytinburnu'nda 6'sı Türk 14 çift, Esenyurt'ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için işlemlerini yaptırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 29 Şubat'ta evlenmek istemeyen çiftler nedeniyle nikah daireleri boş kaldı - Son Dakika
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