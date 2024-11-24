İstanbul\'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

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İstanbul'da aralarında anne ve babasının da olduğu 4 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs daha sonra kendi canına kıydı.

Bahtiyar Aladağ

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRÜP KIZ KARDEŞİNİ YARALADI

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

VAHŞETE DEVAM ETTİ

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'ü de yaraladı.

İNTİHAR ANI KAMERADA

Yaralı Özsökük de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi. Aladağ'ın intihar anı kameraya yansıdı.