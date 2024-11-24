İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika
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İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

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İstanbul Büyükçekmece'de Bahtiyar Aladağ isimli kişi, aralarında anne ve babasının da olduğu 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Aladağ, kaçtığı Esenyurt'ta aracın içinde kuzenini vurup intihar etti. Şahsın intihar anı bir bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.11.2024 19:13
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İstanbul'da aralarında anne ve babasının da olduğu 4 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs daha sonra kendi canına kıydı.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Bahtiyar Aladağ

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRÜP KIZ KARDEŞİNİ YARALADI

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

VAHŞETE DEVAM ETTİ

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'ü de yaraladı.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İNTİHAR ANI KAMERADA

Yaralı Özsökük de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi. Aladağ'ın intihar anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
İstanbul\'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ramazan Ertaş:
    Aile ve sosyal hizmetler bakanligi isim olarak kalmış . vay halimize vay 16 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    İstanbul Teksasa Döndü Ne Oldu Bu İnsanlara 16 1 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Bu nasıl bir şeydir ya Rabb'im ?? 8 0 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    sonumuz geliyor...intiharlar arttı ölümler çoğaldı... 8 0 Yanıtla
  • Eren:
    %80 miras yüzünden 7 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    vicdan falan kalmamış ,bu adam nasıl bu duruma geldi bu duruma ne getirdi bilemeyiz yazık, Allâh şaşırtmasın inşallah 5 0 Yanıtla
  • Selim Erdoğan:
    oc tanıyorum böyle özenti kimseye faydası olmayan uyusturucu müptezeli ölenlerde dahil annesi babasını bilmem ama kendi yasıtları hepisi yolundaydı 2 0 Yanıtla
  • Demir Sönmez:
    Suç devletin yoldan geçene silah verirsen böyle olur 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bütün millet piskoloji eğitimi almalı çoğunluk kafayı yedi parası olanda mutsuz olmayanda 1 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ülke tımarhaneye döndü ah ekepe ah 1 0 Yanıtla
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