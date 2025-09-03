İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Adayı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Adayı Hayatını Kaybetti

İzmir Torbalı\'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Adayı Hayatını Kaybetti
03.09.2025 14:18  Güncelleme: 14:24
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Uçağın enkazı, inceleme için Selçuk Efes Havalimanı'na getirildi.

İzmir'de saat 08.39'da Selçuk Havalimanından eğitim amacıyla havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENÇ PİLOT ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu öğrenildi.

UÇAĞIN ENKAZI MISIR TARLASINI BİÇTİ

Düşen eğitim uçağının ilk belirlemelere göre, irtifa kaybedip dik bir şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi. Birkaç metre alandaki mısırları biçtiği görüldü. Olay yerinde uzmanlarca yapılan çalışmalar sürerken Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi de uçak enkazından çıkartılarak cenaze aracına bindirildi.

"BAŞ ÜSTÜ YERE ÇAKILDI"

Görgü tanığı, evli ve 2 çocuk babası olan mısır tarlası sahibi Ali Çoban (66), uçağın tarlasına düştüğünü belirtip, "Evime 200 metre uzakta bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm. Baş üstü yere çakıldı. Benim tarlama düştü. Hemen olay yerine koştum. Benzin kokuyordu vatandaşları da gelince yaklaştırmadım patlama olur diye. Yetkililere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içerisinde geldi. Egzoz dumanı gibi duman çıkarıyordu yanma yoktu" dedi.

BERFU'NUN HAYALLERİ YARIM KALDI

Berfu Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin amiri olduğu öğrenildi. Hayali pilot olmak olan Hatipoğlu'nun üç aydır eğitim gördüğü, eğitimin içerisinde var olan tek başına uçuşlara başladığı ortaya çıktı.

UÇAK KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından uçağın enkazı vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak, inceleme yapılmak üzere Selçuk Efes Havalimanı'na getirildi. Kağıt gibi ezildiği görülen uçağın enkazı buradaki ilk incelemelerin ardından Ankara'ya götürülecek.

Kaynak: İHA

Havacılık, Kurtarma, Güvenlik, İnceleme, Torbalı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Selçuk, Pilot, izmir, Efes, Kaza, Son Dakika

