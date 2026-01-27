Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinde katil zanlısı ve ona yardım eden şüpheli hakkında karar verildi.

BAŞI VE BACAKLARI KESİLMİŞTİ

24 Ocak'ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bulunan çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi.

ÜMRANİYE'DEN ŞİŞLİ'YE TAŞIMIŞLAR

Khokimova'nın sevgilisi D.A.U.T. tarafından Ümraniye'deki evinde öldürüldüğü ve arkadaşı G.A.K.'nin yardımıyla parçaladıktan sonra valize koyup taksiyle Şişli'ye getirdikleri tespit edildi. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Havaalanında yakalandıktan sonran gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen sevk edilen şüpheliler D.A.U.T. ile G.A.K, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli E.K. ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVE GİRİNCE BAŞINA ÜTÜYLE VURMUŞ

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Maktul Durdona Khakımova'nın Fatih'teki evinden imam nikahlı eşinin oğluyla birlikte çıktıktan sonra Yenikapı'da şüphelilerden G.A.K. ile buluştuğu, birlikte Ümraniye'de D.A.U.T. ve G.A.K.'nın oturduğu bodrum kattaki daireye geçtikleri, burada Khakımova eve girerken G.A.K.'nın çocukla kafede oturduğu anlaşıldı. Şüpheli D.A.U.T. ise emniyetteki ifadesinde daire içerisinde çıkan tartışmada Khakımova'nın başına ütüyle vurduğunu, yere düştükten sonra sırtından bıçakladığını ve G.A.K.'yı telefonla arayarak yanına çağırdığını itiraf etti.

CESEDİ BANYODA PARÇALAMIŞ

G.A.K. ise D.A.U.T.'nın araması üzerine çocuğu taksiyle Aksaray'daki evine gönderdiğini, daha sonra eve girip D.A.U.T. ile banyoda cesedi parçaladıklarını, ardından valize koyup taksiyle evden ayrıldıklarını söyledi.

CİNAYETTEN SONRA TIRAŞ OLUP UÇAK BİLETİ ALMIŞLAR

Polisin yaptığı araştırmada ayrıca, şüphelilerin Şişli'de cesedin parçalarını konteynerlere attıktan sonra Fatih'e giderek bir berberde traş oldukları, daha sonra bir internet kafede Gürcistan'a uçak bileti aldıkları ortaya çıktı.

Diğer şüpheli E.K'nin ise Şişli'deki cinayet haberlerini gördükten sonra arkadaşı maktul Durdona Khakımova'nın durumundan endişe ederek, imam nikahlı eşine "Eşin nasıl, iyi mi?" diye mesaj attığı tespit edildi.

3 AY ÖNCE TANIŞMIŞ

Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı öğrenilmişti.

Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K'nin yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K'nin de bu nedenle yakalandığı belirlenmişti.

Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T'nin olduğu, bir süre sonra da G.A.K'nin de geldiği tespit edilmişti. Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etmişti.

Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. burada yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmış bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenilmişti.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADININ SON GÖRÜNTÜSÜ

Vahşice öldürülen kadının cinayet gününe ait, öğle saatlerinde çekilmiş son görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Maktul Durdona Khakımova'nın Fatih'te bir AVM'nin metro çıkışında bulunan av malzemesi dükkanında işletmecilik yaptığı, iki çocuk annesi olduğu da öğrenilmişti.

Ortaya çıkan son görüntünün de işletmecisi olduğu dükkanın yanındaki apartmanın güvenlik kamerasından ortaya çıkmıştı.

Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor.