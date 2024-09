Kız Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü

3.Sayfa

Kız meselesinde yeni sevgili ve eski sevgili birbirine girdi: 1 ölü

ADANA - Adana'da bir kızın eski ve yeni sevgilileri ile arkadaşlarının karıştığı kavgada bir kişi ölürken, cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen yeni sevgili ile birlikte 5 şüpheli tutuklanırken kavgaya sebep olan genç kızda adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 19 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak da meydana geldi. İddiaya göre, İlknur G. ve Berat Caner C. bir yıl önce ayrıldı. Aynı gün doğum günleri olan eski sevgililerden, Berat Caner C., İlknur G.'nin doğum gününü kutladığı kafeye gitti. Yaklaşık 1 yıl önce ayrılırken Berat Caner C., barışma teklifinde bulundu. Ancak İlknur G. bunu kabul etmedi.

Kafenin çıkışında İlknur G.'nin şuan ki sevgilisi Alper K. ile eski sevgilisi Berat Caner C. karşılaşınca kavgaya etmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

"Randevulaşıp kavga ettiler"

Kavga ettikleri yerden ayrılan Alper K. ile Berat Caner C. telefonla konuşarak buluştu. Buluşma yerine Ray Sokağa Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz (20), Aykut A. (21), Mustafa A. ve Süleyman Ş. ile birlikte geldi. Alper K. ise, sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati T., arkadaşları Mert Ali P. (19), Muhammet A. (19), Tolga K. (19), Eren A. ve Enes Emre K. ile birlikte geldi.

"3 bıçak darbesiyle hayata gözlerini yumdu"

İki grup arasında öldüresiye kavga çıktı. Kavga sırasında Berat Caner C.'nin arkadaşı Batuhan Kolsuz göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kolsuz'un yere yığılmasıyla Alper K., sevgilisi İlknur G. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Berat Caner ve beraberindeki kişiler tarafından hastaneye kaldırılan Batuhan Kolsuz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Cinayet polisleri kavgaya karışan herkesi yakaladı"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı kamera çalışması neticesinde her iki gruptan kavgaya karışan 12 kişiyi evlerinde saklanırken yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden Alper K., Eren A. ve Enes Emre K.'nın bıçak kullandığı tespit edildi.

"Uğruna kan dökülen kadının ifadesi ortaya çıktı"

Kavganın yaşanmasına neden olan İlknur G. ifadesinde," Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız mekandan çıkarken eski sevgilim ile karılaştık. Bir süre tartıştıktan sonra ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Ben telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" dediği öne sürüldü.

İlknur'un sevgilisi Alper K. ise, "Olay sırasında Berat'a sadece yumrukla vurdum. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi. Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alper ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığının farkına bile varmadım. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında, yerde yattığını gördüm" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Emre K., Alperen K., Tolga K., Eren A. ve Necati K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.