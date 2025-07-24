Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu

Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
24.07.2025 07:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de devam eden orman yangını söndürme çalışmalarından acı haber geldi. Alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Yaralı 8 işçiden 1'inin yoğun bakımda tedavisi sürerken şehit olan 10 kişinin isimleri belli oldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

ŞEHİTLERİN 5'İ ORMAN İŞÇİSİ, 5'İ AKUT PERSONELİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Söz konusu yangınlardan 4 kişide problem olmadığını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum."

Orman yangınında şehit olan 10 kişinin isimleri belli oldu
Şehit olan AKUT Gönüllüleri

BAKAN YUMAKLI: DEĞİŞEN RÜZGARIN ALEVLERE ÇEVİRMESİ İLE YANGININ İÇİNDE KALDILAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,"Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlere çevirmesi ile yangının içinde kaldılar. Arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu an farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında. Ancak ne yazık ki, 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT çalışanı kardeşimizi kaybettik. Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1, Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran'dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağolsun" dedi.

AKUT'TAN ŞEHİTLER İÇİN AÇIKLAMA

Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) yapılan yazılı açıklamada, "Arama Kurtarma Derneği olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarımız sırasında, görev başındaki beş gönüllümüzü kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Hayatını kaybeden gönüllülerimiz Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Bayram Eren Arslan ülkemizin ormanlarını ve insan hayatını korumak adına, zorlu koşullarda fedakarca mücadele etmekteydi. Her biri, AKUT'un gönüllülük ruhunu, insan hayatına duyulan sonsuz saygı ve sorumlulukla yaşatıyordu. Kaybımız büyük, acımız tarifsiz. AKUT gönüllerimize ve hayatını kaybeden orman çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.

Orman yangınında şehit olan 10 kişinin isimleri belli oldu

NAAŞLARI DNA İNCELEMESİ İÇİN ANKARA'YA SEVK EDİLİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü 10 kişinin naaşlarının kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmekte olduğunu bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilen orman şehitlerimizin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmektedir." ifadesini kullandı.

Orman yangınında şehit olan 10 kişinin isimleri belli oldu

BAKAN MEMİŞOĞLU YARALILARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralananlara ilişkin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 yaralının genel durumunun iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini söyledi.

Orman Yangını, Seyitgazi, Eskişehir, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Akut, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu - Son Dakika

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
21:19
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 07:36:48. #7.13#
SON DAKİKA: Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.