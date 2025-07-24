Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

ŞEHİTLERİN 5'İ ORMAN İŞÇİSİ, 5'İ AKUT PERSONELİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Söz konusu yangınlardan 4 kişide problem olmadığını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum."

Şehit olan AKUT Gönüllüleri

BAKAN YUMAKLI: DEĞİŞEN RÜZGARIN ALEVLERE ÇEVİRMESİ İLE YANGININ İÇİNDE KALDILAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,"Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlere çevirmesi ile yangının içinde kaldılar. Arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu an farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında. Ancak ne yazık ki, 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT çalışanı kardeşimizi kaybettik. Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1, Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran'dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağolsun" dedi.

AKUT'TAN ŞEHİTLER İÇİN AÇIKLAMA

Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) yapılan yazılı açıklamada, "Arama Kurtarma Derneği olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarımız sırasında, görev başındaki beş gönüllümüzü kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Hayatını kaybeden gönüllülerimiz Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Bayram Eren Arslan ülkemizin ormanlarını ve insan hayatını korumak adına, zorlu koşullarda fedakarca mücadele etmekteydi. Her biri, AKUT'un gönüllülük ruhunu, insan hayatına duyulan sonsuz saygı ve sorumlulukla yaşatıyordu. Kaybımız büyük, acımız tarifsiz. AKUT gönüllerimize ve hayatını kaybeden orman çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.

NAAŞLARI DNA İNCELEMESİ İÇİN ANKARA'YA SEVK EDİLİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü 10 kişinin naaşlarının kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmekte olduğunu bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilen orman şehitlerimizin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmektedir." ifadesini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU YARALILARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralananlara ilişkin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 yaralının genel durumunun iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini söyledi.