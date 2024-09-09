Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış - Son Dakika
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Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Tunceli\'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı\'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin acı haberleri ailelerine ulaştı. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'nın, bu akşam doğum yatığı haberi yürekleri bir kez daha sızlattı.

09.09.2024 01:53
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Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMLARI ÂLİ OLSUN

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Konuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifaderi kullandı: Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

YURT GENELİNDE OKULLARDA BAYRAK TÖRENİ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek, "Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun (30) acı haberi, Zonguldak'taki baba ocağına ulaştı. Eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü. Eroğlu'nun Gülcan Eroğlu ile 4 yıldır evli olduğu, 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tunceli'deki kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın ilçeye bağlı Kümbet köyündeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi anne Reşidiye Aykanat'a verdi. Oğlunun şehit haberiyle fenalaşan anne Reşidiye Aykanat'a sağlık ekibi müdahale etti. Babası Ercan Aykanat'ı yaklaşık iki yıl önce kaybeden şehidin bekar ve iki kardeşten büyüğü olduğu öğrenildi. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları da taziye için eve akın etti.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bir devre arkadaşına doğum gününde kendisini çekip klip yapıp gönderdiği video ortaya çıktı. Videoda Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın arkadaşının doğum gününü kutladığı görüldü.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'ta yaşayan ailesine haber verildi. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Tacettin Kızılateş'in evine gelen askeri yetkililer, oğlunun şehadet haberini iletti. Haberin duyulması ile Kızılateş ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Gülten Kızılateş'in Konya'daki ablasının yanına gittiği öğrenildi. Kızılateş'in bekar ve iki ablasının olduğu belirtildi. Şehidin babaevine Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de gelerek aileye başsağlığı dilediler.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

EŞİ BU AKŞAM DOĞUM YAPMIŞ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberi, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin annesi Ayşe Büyülçaylı'nın yaşadığı 5 katlı binanın son kat dairesine Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'nın, bu akşam Balıkesir'de doğum yatığı öğrenildi. Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi.

Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Politika, Jandarma, Tunceli, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış - Son Dakika
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