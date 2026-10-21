Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor

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Meteoroloji tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Kaynak: İHA
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