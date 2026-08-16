Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı - Son Dakika
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Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı

Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok kentinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı

DOĞU AKDENİZ İLE DOĞU KARADENİZ'E DİKKAT

Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusunda ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı
Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazar planları suya düştü! Yurt genelinde sağanak uyarısı - Son Dakika
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