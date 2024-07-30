AKP ve CHP arasında tartışma yaratan Mavi Vatan doktrini nedir? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

AKP ve CHP arasında tartışma yaratan Mavi Vatan doktrini nedir?

AKP ve CHP arasında tartışma yaratan Mavi Vatan doktrini nedir?

CHP, uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur. Mavi Vatan; Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır. CHP, onlarca yılın emeğine dayanan Mavi Vatan uygulamalarının takipçisidir.

30.07.2024 05:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın, 27 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Mavi Vatan doktrini olarak bilenen dış politika stratejisini “masal” olarak değerlendirmesinin ardından çıkan tartışmalar devam ediyor.

Emekli Büyükelçi Tan, Somali Tezkeresi görüşmeleri sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) dış politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu; sınır ötesi harekâtlarla yetinmedi, denizaşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından, o da koşulların zorlamasıyla, yani ekonominin iflası kapıya dayanınca, neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Temmuz’da Tan’ın “masal” ifadesini “kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız” olarak değerlendirdi.

Çelik “Bu, Türkiye’nin milli siyasetine karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Namık Tan’ı eleştirdi.

Tan’ın açıklamalarına CHP içinden de tepki geldi.

Aynı zamanda emekli amiral olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir.... Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir” yorumunu yaptı.

CHP özel gündemle toplandı

Tartışmaların ardından CHP pazartesi günü “Mavi Vatan” gündemiyle toplandı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında partinin Mavi Vatan doktrinine yaklaşımı açıklandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yankı Bağcıoğlu ve Namık Tan’ın da katıldığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“CHP, uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur. Bizim için Mavi Vatan; Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır. CHP, onlarca yılın emeğine dayanan Mavi Vatan uygulamalarının takipçisidir.”

İktidarın Mavi Vatan doktrinini sadece seçim dönemlerinde hatırladığını ve iç politika malzemesi olarak kullandığını savunan Yücel, CHP’nin uygulamada eksik gördüğü noktalara da dikkat çekti.

Yücel basın toplantısında Namık Tan’ı savunarak “Son derece yerinde tespitler ve tanımlamalar içeren konuşmanın bir bölümü, adeta cımbızlanarak iktidara yakın sosyal medya üzerinden bir linç kampanyası başlatılmıştır” dedi ve Ömer Çelik'i özür dilemeye davet etti.

Çelik ise CHP’nin basın toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Namık Tan’ın konuşması ile ilgili “Hiçbir cımbızlama yoktur. Doğrudan Mavi Vatan kavramının omurgasına saldıran bir konuşmadır" yorumunu yaptı.

Çelik, "Sayın Namık Tan'ın dış politika ile ilgili ortaya koyduğu değerlendirmeler, uygulama imkanı bulsaydı, Türkiye'nin elinde Mavi Vatan diye bir alan kalmayacaktı. Ege'deki ve Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi kaybedecektik” dedi.

Doğu Akdeniz stratejisinin temeli

Tartışmanın odağındaki Mavi Vatan doktrini, Türkiye’nin karasularındaki haklarının en az kara sınırları kadar önemli olduğu argümanına dayanıyor.

Mavi Vatan kavramını ilk ortaya atan kişi emekli tümamiral Cem Gürdeniz.

Gürdeniz’in ilk kez 2006 yılında kullandığı kavrama son şeklini veren kişi ise müstafi tümamiral ve akademisyen Cihat Yaycı.

Gürdeniz ve Yaycı, Mavi Vatan doktrinini nasıl geliştirdiklerini 2020 yılında BBC Türkçe’ye verdikleri mülakatlarda detaylarıyla anlatmıştı.

Gürdeniz ve Yaycı, Türkiye’nin çevresindeki denizlerde 462 bin kilometrekarelik bir alanın uluslararası hukuk çerçevesinde Ankara’nın yetki alanında olması gerektiğini savunuyor. Bunun siyasi, ekonomik, askeri ve enerji alanındaki etkilerine vurgu yapıyor.

Bazı uzmanlara göre Türkiye’nin son yıllarda Doğu Akdeniz’deki diplomatik ve askeri girişimlerinin temelinde Mavi Vatan doktrininin esasları yatıyor.

Ancak bu stratejinin Irak, Somali, Katar ve Libya'yı da içine alan geniş bir alanda, sadece denizlerde değil karada da uygulandığı yorumları yapılıyor.

Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması, Mavi Vatan doktrininin somut adımlarından biri olarak görülüyor.

Türkiye'nin son yıllarda artan sınır ötesi varlığı ve askeri üslerinin de bu strateji ile uyumlu olduğuna işaret ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalarında sık sık "Mavi Vatan" kavramını kullanıyor.

Mavi Vatan doktrinini, Türkiye’nin dış politikasında diplomasinin etkisini azalttığı ve militerleşmeyi ön plana çıkarttığı gerekçesiyle eleştirenler de var.

Kaynak: BBC

Türkiye Cumhuriyeti, Ege Denizi, Mavi Vatan, Karadeniz, Akdeniz, Türkiye, Ege, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AKP ve CHP arasında tartışma yaratan Mavi Vatan doktrini nedir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
22:05 Cinayetten aranıyordu Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu Cinayetten aranıyordu! Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:27 Sağlık merkezini karıştıran kavga Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Sağlık merkezini karıştıran kavga! Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 06:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: AKP ve CHP arasında tartışma yaratan Mavi Vatan doktrini nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement