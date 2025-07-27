Aşırı Sex Dünyasında Cinayet

İngiltere'de Albert Alfonso ve Paul Longworth adlı iki erkeğin Yostin Mosquera tarafından öldürülmesi, aşırı uçlarda seks, dark web videoları ve yetişkinlere yönelik içerik üretimi dünyasını gün ışığına çıkardı.

Peki bu üç erkek birbirini nereden tanıyordu ve Mosquera neden bu cinayetleri işledi?

Uyarı: Bu yazıdaki bazı unsurları rahatsız edici bulabilirsiniz.

Üç erkek Kolombiya'daki lüks bir tatil beldesinde sürat teknesi keyfi yaşıyordu. Albert Alfonso'nun Yostin Mosquero ve Paul Longworth ile çektiği öz çekime bakılırsa, üç iyi arkadaş gibi görünüyorlardı.

Fakat gerçek çok farklıydı.

Gülümsemelerin ardında, aşırı uçlarda sekse dayalı karmaşık ilişkiler, hakimiyet ve para havaleleri vardı. Hepsi de sevgi dolu bir ilişkiyle birlikte yaşandı.

Fotoğrafın çekilmesinden dört ay sonra Mosquera 8 Temmuz 2024'te her iki erkeği de Londra'daki dairelerinde acımasızca öldürdü.

Onların vücutlarını parçaladı ve bir bavula koyup, 186 kilometre yol yaptı.

Bir minibüs ve şoför kiralayıp, Bristol kentine kadar gitti, bir asma köprünün yanında indi. Buradan cesetleri atmayı planlıyordu.

62 yaşındaki Albert ve 71 yaşındaki Paul daha önce nikahlı bir eşcinsel çiftti. Sonra ayrıldılar ama yakınlıkları sürdü ve aynı evde yaşamaya devam ettiler.

Polis ikiliyi "büyük bir aile ve arkadaş çevresi olmayan" bireyler olarak tanımladı. Bunun yerine, tüm hayatları ve dünyaları birbirleriydi.

Albert, Batı Londra'daki Acton semtinde yüzme öğretmeni olarak çalışıyor ve cankurtaran olmak için eğitim alıyordu.

Fransa'nın Bidart kasabasında büyüyen Albert, Biarritz'de otelcilik okudu ve kariyerine İngiltere'de devam etti.

Daha önce Batı Londra'daki lüks bir sitede yöneticilik de yapmıştı.

Mahkemede verilen ifadelerde eski çalışma arkadaşları Albert'i "komik, otoriter ve motive" bir birey olarak tanımlamıştı.

Albert bu sitede Paul ile tanıştı. Paul yeni emekli olmuştu ve küçük tamirat işleri yapıyordu.

Her ikisi de koruyucu ailelerle büyümüştü ve bu ortak nokta çifti yakınlaştırdı. Resmi nikah yapmış olsalar da BBC'ye konuşan Paul'ün arkadaşları "cinsel kimliği konusunda açık değildi" diyor ve Albert'i kardeşi olarak tanıttığını anlatıyor.

Arkadaşları ve komşuları Paul'ü genelde "çok nazik biri" olarak tanımlıyor.

Paul'ü 20 yıldır tanıyan ve zaman zaman beraber içki içtikleri arkadaşı 74 yaşındaki Kevin Dore, "Sıcak, cömert bir insandı. Hep nazikti. Hep bir içki ısmarlardı, oturur ve sohbet ederdik" diyor.

Paul'ün birlikte içki içtiği arkadaşlarından George Hutchison da "Çok iyi bir insandı, kimseye bir zararı olmazdı" diye konuşuyor.

Albert'in de kişisel yaşamını pek paylaşmadığı söyleniyor. Fakat mahkemede sıklıkla karşılığında para ödediği, bizzat katıldığı ve videolarını internette paylaştığı aşırı uçlarda seksle dolu bir dünyası olduğu ortaya çıktı.

Paul, Albert'in hayatının bu yönünde yer almıyordu fakat biliyordu ve kabullenmiş gibiydi.

Kolombiya vatandaşı Mosquera da, çeşitli takma adlarla aşırı seks faaliyetlerine giriştiği çok sayıda videoyu internette paylaşıyordu.

Şu anda 35 yaşında olan Mosquera Medellin'de yaşıyordu ve beş erkek ve kız kardeşi vardı. Aynı zamanda iki çocuk babasıydı.

Albert ve Mosquera 2012 civarında Skype üzerinden görüşmeye başladı. 2017'de Albert seks videoları için Mosquera'ya para ödemeye başladı. Videoların giderek aşırı uçlara kaydığı belirtildi.

2023'te Mosquera İngiltere'ye gittiğinde yüz yüze tanıştılar.

Fakat Albert, Mosquera ile cinsel ilişkisini yanlış yorumlamış gibi görünüyor.

Albert ilişkiyi seks için, Mosquera da para için yürütüyordu.

Mahkemede, Albert'in aslında para ilişkisi içinde olduğu bir insana tüm yaşamını açtığı belirtildi.

Albert'in banka kayıtları 2 Eylül 2022 ve 12 Temmuz 2024 arasında, aşırı uçlarda pornografi yayımlayan bir internet sitesinin sahibi olan bir şirketten 17 bin 500 sterlin aldığını gösteriyor.

Mayıs 2022 ve Şubat 2024 arasında Albert Mosquera'ya 72 farklı havaleyle toplam 7 bin 735 dolar yolladı.

Ocak 2014 ve 19 Haziran 2014 arasında da uluslararası para havale şirketi MoneyGram üzerinden 928 sterlin gönderdi.

Mosquera da bunun karşılığında dört porno sitesinde paylaşımlar yaptı. Farklı isimlerle 100'den fazla video ve fotoğraf yayımladı.

Sitenin müşterileri canlı seks gösterileri için de 30 Haziran 2022 ve 12 Haziran 2024 arasında Mosquera'ya 2 bin 682 dolar ödeme yaptı.

Fakat Mosquera mahkemede, cinayetlerden birkaç gün öncesine kadar Albert'in kendisine ait videoları internette paylaştığını bilmediğini savundu. Fakat 2023'te Albert'in görüntülerini internette paylaşmasına ve elde ettiği parayı elinde tutmasına izin veren bir onay formuna imza atmıştı.

Mosquera Ekim 2023'te İngiltere'ye gitti ve Albert'in evinde kalmaya başladı. Mahkemede Albert'in kendisine "her gün tecavüz ettiğini" ve karşılığında para aldığı aşırı uçlarda seks faaliyetlerinden herhangi bir keyif almadığını anlattı.

Daha sonra Mart 2024'te Albert ve Paul Kolombiya'ya gitti ve Cartagena kentinde kalmaya başladılar. Albert, Mosquera'nın gelip, kendilerini ziyaret etmesi için para ödedi.

Paul'ün arkadaşlarından Kevin Dore, BBC'ye yaptığı açıklamada Kolombiya'ya gitmemesi için uyardıklarını söyledi.

Dore "Paul, burası tehlikeli bir yer, orada aptalca şeyler yapmayın dedik" diyor.

Geçen yılın Mayıs ayında Mosquera Albert için bir video daha çekti ve haftalar içinde İngiltere'ye geri dönüp, çiftle kalmaya başladı. Masrafları yine Albert üstlenmişti.

Albert bu kez çalıştığı spor salonunda Mosquera için misafir üyelik ayarlamış, hatta dört haftalık bir İngilizce kursuna da yazdırmıştı.

Üç erkek günübirlik bir ziyaret için Brighton kentine de gitti.

Fakat Mosquera, Londra'daki Heathrow Havaalanı'na indiğinde ve kentte geçirdiği süre boyunca internette derin dondurucu, endüstriyel sıvılaştırıcı, ölümcül zehirler ve arsenik aramaları yapıyordu.

Paul ve Albert 8 Temmuz'da öldürüldü.

Mosquera Paul'ün kafasına çekiçle tekrar tekrar vurup, kafatasını parçaladı. Daha sonra Albert'in eve dönmesini beklerken cesedi yatağın altına sakladı.

Katil daha sonra video kaydına aldıkları bir cinsel birleşme sırasında Albert'i bıçaklayıp, öldürdü. Daha sonra şarkı söyleyip, odada dans etti.

Ardından Albert'in bilgisayarına girip, Kolombiya'daki hesabına 4 bin sterlin göndermeye çalıştı. Bunu başaramayınca yakındaki bir bankamatiğe gitti ve yüzlerce sterlin nakit para çekti.

Mosquera günler sonra cesetleri parçaladı. Kafataslarını bir derin dondurucuya koydu ve diğer kısımlarını bavullara doldurup, Bristol kentine götürdü.

Mosquera yargılandığı davada suçlu bulundu, cezası 24 Ekim'deki duruşmada açıklanacak.

Katkıda bulunanlar: Fiona Lamdin, Adam Crowther ve Beth Cruse.