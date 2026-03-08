Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi - Son Dakika
08.03.2026 14:18
ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine düzenlediği saldırılarda Tahran ve çevresindeki yakıt depoları vuruldu. Sızan petrol nedeniyle çıkan yangınlarda alevler ana yollarda ilerledi ve "ateş nehirleri" adı verilen görüntüler oluştu. Saldırıların ardından yaşanan yağmur sonrası kente petrol yağdı. İran Kızılayı, "zehirli yağmur" riskine karşı vatandaşlara "maske takın" uyarısı yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dokuzuncu gününde enerji altyapısı hedef alındı. Tahran ve çevresindeki yakıt depolarında ağır hasar meydana gelirken, sızan petrolün kanalizasyon sistemine karışması sonucu bazı sokaklarda yangınlar çıktı.

"ATEŞ NEHİRLERİ" OLUŞTU

Savaşın dokuzuncu gününde düzenlenen hava saldırılarında İran'ın enerji tesisleri hedef alındı. İran Petrol Bakanlığı, başkent Tahran'ın batısındaki Kerec başta olmak üzere üç farklı bölgede bulunan yakıt depolarının vurulduğunu doğruladı. Saldırıların ardından depolardan sızan petrolün şehir kanalizasyonuna karıştığı ve bu nedenle bazı caddelerde yangınların yayıldığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alevlerin Tahran'ın ana yollarında ilerlediği ve "ateş nehirleri" olarak tanımlanan görüntülerin oluştuğu görüldü.

İRAN KIZILAYI'NDAN "ZEHİRLİ YAĞMUR" UYARISI

Patlamaların ardından İran Kızılayı, atmosferde oluşabilecek kimyasal reaksiyonlar nedeniyle "toksik yağmur" riski konusunda halka uyarıda bulundu. Kurum, yağışların ciltte kimyasal yanıklara ve solunum yollarında ciddi hasara yol açabileceğini belirterek vatandaşlara yağmur sırasında dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Açıklamada, dışarıda bulunan kişilerin ağaç altları yerine beton ya da metal çatılı alanlara sığınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca yağmura maruz kalan bölgelerin vakit kaybetmeden soğuk suyla yıkanması ve temas eden kıyafetlerin kapalı torbalarda muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

"EVDE KALIN, MASKE TAKIN" ÇAĞRISI

Yetkililer, yağmurla birlikte petrol kalıntılarının yere düşebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara evde kalmaları ve maske kullanmaları yönünde uyarı yaptı. İran Kızılayı, ABD-İsrail'in başkent Tahran'daki petrol tesislerine gece boyu düzenlediği saldırılar sonucu meydana yakıt tankı patlamalarının "zehirli (toksik) yağmura" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak önlem alınması çağrısı yaptı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür bir yağmur ciltte kimyasal yanıklara ve akciğerlerde hasara neden olabilir. Patlamaların ardından yağmur yağarken, hiçbir koşulda evinizden çıkmayın. Dışarıdaysanız, hemen beton veya metal çatılar altına sığının, ağaçların altına sığınmaktan kaçının. Yağmur cildinize temas ederse, etkilenen bölgeyi hiçbir koşulda ovmayın ve sadece sürekli akan soğuk suyla yıkayın. Yağmurdan ıslanan kıyafetleri hemen değiştirin ve kapalı bir torbaya koyun."

TAHRAN'DA YAKIT SATIŞI DURDURULDU

Saldırıların ardından yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle Tahran Valiliği şehir genelinde yakıt dağıtımına sınırlama getirdi. Önce kişisel akaryakıt kartlarıyla yapılan günlük alım limiti 30 litreden 20 litreye indirildi. Daha sonra bir İranlı yetkili, başkentte yakıt satışının geçici olarak tamamen durdurulduğunu açıkladı.

