Bakü\'de enerji güvenliği mesajları ve stratejik anlaşma

01.06.2026 16:28
Bakü Enerji Haftası'nda Türkiye ile Azerbaycan arasında 2029'dan itibaren 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğal gaz tedarikini öngören anlaşma imzalandı. Bakan Bayraktar, ortaklığın Avrupa enerji güvenliğine katkısını vurguladı.

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Haftası, enerji güvenliği mesajları ve stratejik anlaşmalarla başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan ortaklığının Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Türkiye, bölgesel enerji projelerinde kilit olma rolüne devam edecektir" dedi. Etkinlik kapsamında Türkiye'ye 2029'dan itibaren 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sağlanmasını öngören yeni bir tedarik anlaşması da imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılış hitabıyla başlayan Bakü Enerji Haftası'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Bölge için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi Azerbaycan ile birlikte başarıyla hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'MEVCUT İŞ BİRLİKLERİ VE BÜYÜK FIRSATLAR' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP boru hattı gibi projelerin Azerbaycan ile birlikte başlatıldığını ve Gürcistan'ın katkılarıyla tamamlandığını hatırlattı. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz ortaklığı suretiyle iş birliğinin daha da derinleştiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantılarının stratejik önemini koruduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeşil elektrik iletimi ve ticareti projesinin hayata geçirilmesiyle tüm bölgenin enerji güvenliğine katkı sunmayı temenni ettiklerini belirtti.

Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda iş birliğini geliştirmek için büyük fırsatlar bulunduğunu belirten Erdoğan, Kazakistan'ın doğal kaynaklarının Batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı'nın kullanımının arttığına şahit olduklarını ifade etti. Türkiye olarak yenilenebilir ve yeşil enerji dahil enerjinin tüm boyutlarında verimlilik ve çevreye saygıyı esas alan bir vizyona sahip olduklarını aktaran Erdoğan, "Küresel iklim eyleminde öncü ve örnek ülkelerden biri olma kararlılığımızı, bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 zirvesiyle pekiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAYRAKTAR: AMİRAL PROJELER MİMARİYİ DÖNÜŞTÜRDÜ

Açılış töreninde Türkiye'nin enerji vizyonunu anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ülkenin enerjideki önceliklerini; arz güvenliğini sağlamak, ithalat bağımlılığını azaltmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yüzyılın ortalarına doğru net sıfır emisyon hedefine ulaşmak olarak sıraladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin, güçlü ikili iş birliğinin tüm bölge için nasıl stratejik değer yaratabileceğinin dikkat çekici bir örneği olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz üzerine kurulu olan ortaklığımız, Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sağlamıştır" dedi.

Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi amiral projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü anlattı.

Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye'nin, güvenilir bir ortak, bir enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinde kilit olma rolüne devam edeceğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak ülke olarak Türkiye, küresel enerji ve iklim diyaloğuna yönelik yapıcı çabalarını sürdürmeye ve daha dayanıklı, daha sürdürülebilir bir enerji geleceğinin inşasına katkıda bulunmaya kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

15 YILLIK STRATEJİK DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Öte yandan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri, Bakü Enerji Haftası'nda imzalanan yeni anlaşmayla bir üst aşamaya taşındı. BOTAŞ ile birlikte SOCAR, TotalEnergies ve ADNOC şirketleri arasında, Azerbaycan'dan 2029'dan başlamak üzere 15 yıl boyunca Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz tedarik edilmesini sağlayacak anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakü Enerji Forumu marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla BOTAŞ, SOCAR, TotalEnergies ve ADNOC arasında 15 yıllık yeni bir doğal gaz tedarik anlaşmasının imza altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu anlaşmayla, Absheron sahasındaki yeni üretim yatırımları kapsamında 2029 yılından itibaren ülkemize toplam 33 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanacak. Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu stratejik adım; ülkemizin, bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır" denildi.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE FUAR ZİYARETİ

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'ndaki temaslarına değindi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile fuardaki stantları ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, "Ülkemizde ve küresel çapta hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürüten milli şirketimiz TPAO'nun standında Sayın Aliyev'i ağırlayarak, şirketimizin devam eden projeleri ve vizyonu hakkında kendilerine bilgi arz ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

