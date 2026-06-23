BM: İsrail, Filistinli Çocukları Kasıtlı Hedef Alıyor - Son Dakika
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BM: İsrail, Filistinli Çocukları Kasıtlı Hedef Alıyor

BM: İsrail, Filistinli Çocukları Kasıtlı Hedef Alıyor
23.06.2026 22:27
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Bir BM komisyonu, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik soykırım ve savaş suçları işlediğini raporladı.

Bir BM soruşturma komisyonu, İsrail'in Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını, bunun da Gazze Şeridi'nde soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına; işgal altındaki Batı Şeria'da ise savaş suçlarına yol açtığını söylüyor.

Yeni bir rapor, İsrailli makamların ve güvenlik güçlerinin "yüzbinlerce Filistinli çocuğun ölümüne ve ağır fiziksel ile zihinsel zarara yol açan eylemleri kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini" ve bunların Gazze'de Ekim 2025'teki ateşkesten sonra dahi sürdüğünü belirtiyor.

Komisyon, bu eylemlerin "Gazze'de Filistinlilerin geleceğini çocuklarını hedef alarak yok etmeye yönelik kasıtlı bir stratejinin parçası olduğu" sonucuna varmak için makul gerekçelerin bulunduğunu da ekliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, komisyonun raporunu "tamamen reddettiğini" belirterek bunu "iftira niteliğinde bir uydurma" ve "öncekileri kadar çirkin bir propaganda metni" olarak niteledi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğündeki ve İsrail'in güneyine yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırıya yanıt olarak Gazze'de bir harekat başlatmıştı.

7 Ekim'deki saldırılarda yaklaşık 1.200 kişi hayatını kaybetti ve 251 kişi rehin alındı.

Gazze'deki İsrail saldırılarında ise en az 73 bin 035 kişi hayatını kaybetti; Hamas tarafından yönetilen bölgenin sağlık bakanlığına göre bunların 21.280'den fazlası çocuk. Bu rakamlar BM tarafından da güvenilir kabul ediliyor.

İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'e ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukunun ihlal edildiği iddialarını araştırmak üzere 2021'de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulmuştu.

Üç üyeden oluşan uzman paneli, resmen BM adına konuşmuyor.

Eylül 2025'te komisyon, İsrail'i Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım işlemekle suçladı.

Bir rapor, 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlanan beş soykırım eyleminden dördünün İsrailli makamlar ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği sonucuna varmak için makul gerekçeler bulunduğunu belirtti.

İsrail bu raporu güçlü şekilde reddederek çarpıtılmış ve yanlış olarak nitelendirdi.

Komisyon daha önce Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların 7 Ekim 2023'te savaş suçları ve uluslararası hukukun diğer ağır ihlallerini işlediği sonucuna varmış, ayrıca İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediğini belirtmişti.

Ekim 2025'te İsrail ve Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme planı kapsamında bir ateşkes üzerinde uzlaştı.

O zamandan bu yana taraflar birbirlerini defalarca ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Ekim 2025'ten bu yana aralarında 265 çocuğun da bulunduğu 1.020'den fazla Filistinlinin öldüğünü söylüyor.

İsrail ordusu da dört askerin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

22 Haziran'da yayımlanan açıklamada komisyon, raporla birlikte İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının "yoğunluğu ve sistematik niteliğinin" sürdüğünü, bunun da Filistinli çocuklarda "benzeri görülmemiş ölüm, yaralanma ve travmaya" yol açtığını söyledi.

Komisyona başkanlık eden Hint hukukçu Srinivasan Muralidhar, "Ekim 2025 ateşkesinden sonra bile çocuklar öldürülmeye ve ağır şekilde yaralanmaya devam ediyor; İsrail'in ateşkese ve uluslararası hukuka göre Filistinli çocuklara sağlanması gereken korumaya karşı kayıtsızlığı sürüyor" dedi ve ekledi:

"Filistinli çocukların korunması, bakımı ve hayatta kalması, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkından ayrılamaz.

"Çocukları hedef alarak İsrail, Filistin halkının var olma ve geleceğini belirleme kapasitesine saldırmaktadır."

Komisyonun yeni raporu, İsrail'in Gazze'de Filistinli çocukları doğrudan hedef aldığını; uzaktan kumandalı dronlar ve keskin nişancılar gibi hassas silahlarla hayati organlarını hedef alarak ateş ettiğini ve çocuklarla dolu konutlar, okullar ve yerinden edilenlerin kaldığı kamplara yönelik saldırılarda yüksek etkili silahlar kullandığını belirtiyor.

Ayrıca İsrail'in Batı Şeria'da İsrailli askerler ve yerleşimciler tarafından hedef alınan Filistinli çocukları korumadaki başarısızlığı nedeniyle hukuki sorumluluğu bulunduğu da ifade ediliyor.

Raporda ayrıca Gazze ve Batı Şeria'daki çocukların, özellikle ergen erkeklerin "İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde tutuklandığı, işkence gördüğü ve kötü muameleye maruz kaldığı" ve "Filistinli çocukları hedef alan cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet vakalarının, çoğunlukla tutuklama sırasında veya gözaltında meydana geldiğinin" belgelendiği belirtiliyor.

Rapora göre Gazze'de yeni doğan ve çocuk hastanelerine yönelik İsrail saldırıları "çocukların yaşamı sürdüren bakıma erişimini sistematik biçimde ortadan kaldırdı, korunan bir grup olarak hayatta kalmalarını zayıflattı".

Rapor ayrıca İsrail'i açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakla suçluyor ve Gazze'ye insani yardım girişine getirilen kısıtlamaların "Gazze'deki çocuklarda akut ve kronik yetersiz beslenmeye yol açarak hayatta kalmaları için gerekli temel koşulları ortadan kaldırdığı" uyarısında bulunuyor.

Ayrıca okullara yönelik saldırılar, kitlesel yerinden edilme ve zorunlu kapatmalar yoluyla İsrailli makamların "çocukların öğrenme kapasitesini sistematik olarak kesintiye uğrattığı ve böylece Filistin toplumunun entelektüel ve sosyal temellerini sabote ettiği" savunuluyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı raporu kınayarak komisyonu, "asıl amacı gerçeği aramak yerine İsrail'i hedef almak ve karalamak olan temelden kusurlu bir mekanizma" olarak nitelendirdi:

"Raporda Hamas tarafından acımasızca öldürülen, kaçırılan ve hedef alınan İsrailli çocuklar tamamen yok sayılırken Hamas'ın Filistinli çocukları insan kalkanı ve savaş aracı olarak kullanması da göz ardı ediliyor."

Bakanlık ayrıca komisyonu iddiaları için "güvenilir herhangi bir doğrulama mekanizmasına sahip olmamakla" suçladı.

İsrailli liderler, soykırım suçlamalarını reddediyor ve Gazze'deki askeri operasyonların Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupları yenmek ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla meşru müdafaa kapsamında yürütüldüğünü söylüyor.

Ayrıca İsrail güçlerinin uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini ve sivillere zarar vermeyi azaltmak için mümkün olan tüm önlemleri aldığını vurguluyorlar.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika tarafından açılan ve İsrail güçlerini soykırımla suçlayan davayı şu anda görüyor, ancak sonuca varılması yıllar sürebilir.

İsrail bu davayı da "tamamen temelsiz" ve "yanlı ve yanlış iddialara dayalı" olarak nitelendiriyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Batı Şeria, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM: İsrail, Filistinli Çocukları Kasıtlı Hedef Alıyor - Son Dakika

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